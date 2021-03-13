Тульский "Арсенал" победил ЦСКА благодаря спартаковцам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты московского ЦСКА проиграли важный для себя выездной матч 22 тура чемпионата России тульскому "Арсеналу" 1:2. Столичный клуб "похоронили" два игрока соперников, у которых богатое спартаковское прошлое.

На 42-й минуте поединка счет открыл Владислав Пантелеев, который отличился с пенальти. А через три минуты "гол в раздевалку" оформил Александр Ломовицкий. Причем, ему передачу сделал Пантелеев. А Ломовицкий после забитого мяча сложил пальцы в жесте "ромбик" - эмблема "Спартака". Этот момент прекрасно виден на официальном видеообзоре матча Арсенал - ЦСКА, опубликованный телеканалом "Матч ТВ".

"Красно-белые" в своих соцсетях уже успели отреагировать на эти усилия. "Спартак" сегодня вечером сыграет свой поединок с "Динамо" в гостях:

- Агенты Ломик и Пантелеев. Ещё одна выполненная миссия, - гласит подпись в Твиттере "Спартака".

Отметим, что в поединке травму получил один из лидеров ЦСКА Марио Фернандес. Он покинул поле и его сразу же увезли в больницу со стадиона в середине первого тайма после жесткого эпизода с участием Ломовицкого. Главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко сказал, что скорее всего речь идет про ушиб.

Позже стало известно, что у защитника нет тяжелого повреждения:

- У Фернандеса ушиб, гематома, перелома нет, - приводит слова врачей "Скорой" телеканал "Матч ТВ".

На 90-й минуте матча полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян забил гол. А потом судья матча удалил двух игроков "Арсенала" - на 91-й красную карточку получил Валерий Громыко, а на 93-й - Александр Довбня.

"Арсенал" после этого успеха с 17 очками - на 14 месте в турнирной таблице РФПЛ. ЦСКА при 40 баллах - второй. А лидером является "Зенит" - 42 очка. Отметим, что в 19-00 начнется матч "Динамо" - "Спартак" и в случае победы "красно-белые" могут обойти ЦСКА в турнирной таблице на 1 очко.