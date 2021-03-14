"Как папочку любит": фото Евгения Петросяна с сыном растрогало поклонников

Фото Евгения Петросяна с сыном растрогало поклонников Фото: СОЦСЕТИ

Евгений Петросян и его пятая жена Татьяна Брухунова 13 марта 2021 года отметили важное событие. Как призналась молодая супруга Евгения Вагановича, в этот день родилась она и ее первенец - сын Ваган. Рождение малыша год назад стало настоящей сенсацией.

Евгений Петросян опубликовал в блоге нежное фото с сыном Ваганом. Мальчику исполнился год. 75-летний сатирик держит наследника на руках. Малыш трогает папу за щеку, а Евгений Ваганович улыбается, глядя на ребенка.

Фотография растрогала поклонников юмориста. В комментариях публика желает семье кумира всего самого наилучшего. К слову, подписчики очень трепетно относятся к артисту. Негативных комментариев никто не оставляет, что является огромной редкостью для публичных людей.

Ну а маленький Ваган стал настоящим любимцем россиян. Малыш растет очень красивым.

"Как папочку любит!", "Петросянов должно быть много! С Днем рождения Вагана и Татьяну!", "С Днем рождения, маленькое Чудо! Всего самого светлого и доброго!", "И все-таки рождение ребенка меняет любого человека. И конечно же со стороны люди тоже замечают, что вы очень счастливый человек. Здоровья и долгих лет жизни Вам и Вашей семье!", "Хорошенький!", "Здоровья и огромного счастья", "Очень милое и красивое фото! Дай Бог вам всем здоровья крепкого и всего самого наилучшего!", "Как мило. Здоровья вам с малышом, счастья,радости", "Это очень круто!", "Сладкий, папина копия", "Чудесный малыш! Вот оно счастье!", - не нарадуются фолловеры.

До недавнего времени никто точно не знал, когда сын юмориста и его молодой супруги Татьяны Брухуновой появился на свет. Ходили слухи, что это произошло в марте 2020 года, но точную дату звездная чета не называла до сегодняшнего дня. Оказалось, что слухи о рождении малыша были верны, и у него действительно день рождения в один день с мамой.

Брухунова по случаю праздника призналась, что в прошлом марте получила самый лучший подарок в своей жизни. "Найдется ли тот, кто сможет преподнести мне столь же бесценный подарок в День моего рождения, как это сделал сын?! Конечно, нет! Ваган родился 13 марта. У нас один день на двоих!", - рассказала супруга юмориста.

Татьяне исполнилось 32 года. По случаю двойного праздника она украсила всю квартиру синими и серебряными шарами.

Стоит отметить, что рождение Вагана прошло в строжайшем секрете. Брухунова ни разу даже намекнула на то, что находилась в положении. Петросян только в сентябре 2020 года лично объявил публике, что второй раз стал отцом, разместив совместное фото с наследником по случаю своего 75-летия. На тот момент мальчику было уже полгода.