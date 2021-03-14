Проиграв когда-то под Полтавой, шведы пророчат поражение НАТО в Прибалтике

Прогноз местных военных экспертов неутешителен для альянса Фото: Shutterstock

В случае крупномасштабной войны НАТО и России в непосредственной близости от Швеции преимущество будет на стороне «агрессора», говорится в докладе шведского агентства оборонных исследований (FOI), попавшего в СМИ.

Кто на кого нападет по мнению Запада, разъяснять не стоит: ведь НАТО для нейтральной Швеции - сугубо оборонительный альянс. Так вот, эксперты агентства FOI (входит в структуру минобороны страны) проанализировали военный потенциал Дании, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Франции, Великобритании и США и провели военные игры, сымитировав нападение российской стороны на Прибалтику. Вывод для альянса, а главное, для прибалтов неутешительный: у «агрессора» есть военное преимущество, прежде всего, на земле, и «неплохие шансы на успех».

Шведские эксперты одобрительно отмечают, что бывший президент США Обама в 2014 году «начал историческую передислокацию вооруженных сил» к границам России - в Польшу и страны Прибалтики. Сменивший его Трамп продолжил начатое. Североевропейские страны тоже крепили свои вооруженные силы на фоне «российской агрессивной политики». В чем же дело? Почему, несмотря на все усилия, преимущество все равно остается у России?

Ответ, который дают шведы, несколько парадоксальный. Наращивать дополнительные силы натовцам, считают они, не надо, главная проблема - географическая рассредоточенность сил альянса. «Для того, чтобы США могли прибыть сюда (в Прибалтику - Ред.) с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев», утверждают авторы доклада. К тому же эти силы отличаются «низкой боеготовностью, не настроены и не обучены для войны».

На бытовом уровне все эти экспертные рассуждизмы называются просто - подначивание. Эксперты страны, которая уже давно называет себя нейтральной и чья последняя крупная баталия состоялась в начале XVIII века под Полтавой, озабоченно подсказывают своим политическим союзникам: сил то у вас против России, может, и достаточно, но надо бы их еще ближе к ее границам придвинуть. И еще боевую и морально-психологическую подготовку личного состава надо обязательно подтянуть.

Особый интерес в докладе FOI вызывает то, что в нем - в который раз! - виртуальную войнушку с Россией опять устраивают в Прибалтике. Почему именно этот регион натовские и сочувствующие им якобы нейтральные эксперты выбирают для развязывания новой масштабной войны, «Комсомолка» недавно рассказывала. Прибалтов натовцы усиленно готовят к роли «ягнят за заклание», с чем, как выясняется, согласны и шведы. Ведь как иначе понимать сделанный ими вывод: американская помощь придет слишком поздно…

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