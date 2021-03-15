СМИ называют как минимум одного потенциального нарушителя – это 29-летний нападающий Владимир Обухов, ныне выступающий за «Ростов». Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

ФИФА начала возбудила допинговые дела против двух российских футболистов и одной футболистки. Возможные нарушения допинговых правил были допущены в 2013 году. В РФС заявляют, что «речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные команды». А СМИ называют как минимум одного потенциального нарушителя – это 29-летний нападающий Владимир Обухов, ныне выступающий за «Ростов».

ОПЯТЬ РОДЧЕНКОВ

Форвард обвиняется в том, что в 2013 году были скрыты его положительные пробы, где был найден метандиенон – анаболик, используемый для наращивания мышечной массы. А имена футболиста и футболистки, попавших под допинговое расследование ФИФА, пока неизвестны. Но скорее всего все расследования связаны с доктором Родченковым. Его доклад о сокрытии допинга в России в период с 2012 по 2015 год разосланы международным спортивным федерациям, и сейчас они «шерстят» подозрительные списки и проверяют, насколько серьезны обвинения.

Владимир Обухов в 2013 году принадлежал московскому «Спартаку», но выступал за «Торпедо» и за «Спартак-2». Но сложно себе представить, что в России подменяли бы пробы, чтобы спасти игрока такого уровня. Но также в 2013 году Обухова вызывали в молодежную сборную России, а это уже более серьезно, и здесь уже он мог попасть под «программу защиты», если таковая существовала.

ОДНОГО РОССИЯНИНА ФИФА ОПРАВДАЛА

Кстати, допинг, если он и был, Обухову не слишком помог. В основном составе красно-белых у форварда закрепиться не удалось, и следующими его клубами стали скромные «Кубань», «Мордовия», «Сочи», «Тамбов». Только в прошлом году Обухов смог пробиться в крепкий клуб РПЛ «Ростов», где его тренером, как и в «Спартаке», стал Валерий Карпин.

При этом совершенно не факт, что Обухов, а также другие обвиняемые, уже уличены в нарушение допинг-закона. ФИФА будет проводить расследование. У нас уже были прецеденты, когда обвиненные Родченковым футболисты сумели восстановить свое имя. Например, в 2018 году футболист сборной России Руслан Камболов тоже получил похожие обвинения. Но через несколько месяцев ФИФА, не найдя доказательств, закрыла дело. Но сам футболист в состав сборной на ЧМ-2018 уже не был включен.

ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ БЫЛИ ИГНАШЕВИЧ И ФЕРНАНДЕС

Примерно в то же время в прессу попал список из 11 футболистов, которые якобы тоже попали под подозрение. В числе их был тот же Владимир Обухов, а также более известные игроки, такие как Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Роман Шишкин и даже японец Кейсуке Хонда. РФС тогда все обвинения опроверг, и часть игроков спокойно выступали на чемпионате мира 2018.