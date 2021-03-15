YouTube ограничил доступ к фильму «Комсомолки» о Ржевской битве

В этом же фильме рассказывается об истории возведения пронзительного мемориала Советскому солдату, который был открыт летом прошлого года Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Земля была красной от крови. Мы несколько раз наступали, потом отходили, а потом снова шли вперед», - пожилой ветеран в усыпанном медалями кителе с намокшими от воспоминаний глазами рассказывает о том, что пережил много лет назад во время тех страшных 500 дней, что шли кровопролитнейшие бои подо Ржевом.

Это фильм «Комсомольская правда» сняла по заказу Телерадиовещательной организации Союзного государства России и Белоруссии к 23 февраля. Собственно, в этот день и состоялась премьера на телеканале «БелРосс», после чего фильм был выложен в открытый доступ в YouTube.

«Ржев. 500 дней в огне» - это лента в первую очередь о тех, кто лично участвовал в тех страшных сражениях. Они выжили, чтобы рассказать о тех, кто не смог вернуться. И поведать о том, что замалчивалось десятилетиями. Живые свидетели той эпохи вернулись на места боев подо Ржевом, где они зубами вгрызались в землю под ураганными обстрелами, и рвались в атаку, осознавая, что она для них может быть последней.

Зрители узнают историю двух молодых людей, скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина, которые создали неповторимый образ на Ржевском мемориале

В этом же фильме рассказывается об истории возведения пронзительного мемориала Советскому солдату, который был открыт летом прошлого года. Это история двух молодых людей, скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина, которые создали неповторимый образ.

За две недели фильм набрал около 70 000 просмотров – не самый выдающийся результат по современным меркам, и тем не менее кому-то он все равно помешал. Администрация YouTube поставила ограничение 18+, а следовательно – лишила рекомендаций и возможности продвижения. Без зарегистрированного на видеохостинге аккаунта теперь его посмотреть невозможно.

- В картине нет никаких сцен насилия или иных кадров, которые бы нарушали нормы этой соцсети, - рассказал продюсер фильма Ждан Тихонов. – Есть военная хроника, которую спокойно в школах показывают. Получается, наш фильм теперь нельзя показывать даже старшеклассникам.

История кровопролитной Ржевской битвы долго замалчивалась

На соответствующий запрос администрация YouTube пока не ответила. Но создается впечатление, что соцсеть намеренно «банит» контент, лишая российского (и белорусского) зрителя возможности узнавать правду о событиях Великой Отечественной войны, о захвате заложников в Беслане, об операции по возвращению Крыма. Видеохостинг с пугающей регулярностью включает инструменты цензуры и управления трафиком. И делает это совершенно безнаказанно. В конце концов, даже штрафы на фоне многомиллиардных оборотов компании будут выглядеть копеечными.

В фильме, кроме прочего, рассказывается и о созидании уникального Ржевского мемориала.

Турция, к примеру, не стесняется просто блокировать YouTube (и другие соцсети), когда на хостинге, по мнению властей, появляются недостоверные данные о количестве погибших военных в Сирии, как это было в феврале прошлого года. И не разблокировала, пока вся фейковая информация не была удалена. Может и нам уже пора быть немного жестче? А параллельно создавать свою площадку, которая будет иметь главное конкурентное преимущество – отсутствие цензуры.

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