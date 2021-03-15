"Проявите человечность и милосердие": знаменитый телеведущий заступился за Михаила Ефремова

Процесс над Михаилом Ефремовым, проходивший в августе-сентябре прошлого года, запомнился публике настоящим балаганом Фото: Иван МАКЕЕВ

Осужденный за смертельное ДТП артист вновь у всех на устах: Михаил Ефремов номинирован на премию "Ника", и даже находясь в тюрьме, может получить статуэтку как лучший актер второго плана в фильме "Француз". И хотя картина вышла задолго до роковой аварии и суда, превратившего трагедию в жуткий водевиль, у многих эта номинация вызвала праведный гнев: нормально ли это - чествовать преступника? Неужели не нашлось кандидатов подостойнее?

Награду для Ефремова в эфире программы "Культурный код" на Радио "Комсомольская правда" ведущий Юрий Грымов обсудил с известным журналистом Михаилом Леонтьевым.

- Я считаю, что эта премия - очень удачный способ проявить человечность, милосердие и поддержать человека. Это не отменяет приговор, но меняет понимание того, как должно и можно жить, - высказался Леонтьев. - А почему люди так реагируют на эту номинацию? Давайте вспомним, что в цивилизованных странах, в России тоже, поменьше, правда, основным развлечением еще где-то 300 лет назад было хождение на публичные казни и, в основном, активное боление на этих самых казнях. Собственно, люди-то не меняются. Я не верю в нравственный прогресс человечества...

Телеведущий заявил, что несмотря на тяжкий проступок, не считает Ефремова безнравственным человеком. Тем более, что это преступление артист совершил неумышленно, да еще и под градусом.

- Я думаю, что он все это очень тяжело переживает на самом деле. Преступная небрежность - это вещь, за которую человек должен отвечать. Но все-таки существует разница между преступной небрежностью и преступным умыслом. И наказание должно быть разным, - уверен Михаил Леонтьев. - Вообще эта идея, что состояние алкогольного опьянения является усугубляющим обстоятельством, оно же к правосудию никакого отношения не имеет. Это имеет отношение к борьбе с пьянством, предупреждением травматизма, жертв и так далее. Мы одна из немногих стран, где существует такое понятие. В Европе, например, состояние алкогольного опьянения не считается отягчающим обстоятельством.

Гость программы посетовал, что приговор артисту оказался слишком суровым: 7,5 лет колонии общего режима.

- Существуют некая практика. И этот случай абсолютно аномален с точки зрения этой практики. Это не правосудие - как содержательно, юридически, так практически и морально, - заявил Леонтьев. - Но думаю, здесь прибавилось участие в процессе двух симметричных проходимцев, которые, сыграли, на мой взгляд, существенную роль в этом совершенно несправедливом и неоправданно чудовищном сроке. Это люди, которые называли себя адвокатами, коими они на сегодняшний момент, насколько я понимаю, все-таки не являются официально. Тем не менее, деятельность была и эта деятельность принесла результат. Они довели судью, а сами сейчас совершенно в шоколаде...

Напомним, процесс над Михаилом Ефремовым, проходивший в августе-сентябре прошлого года, запомнился публике настоящим балаганом. Причем, не только под окнами Пресненского суда, где собирались шаманы, трансвеститы, скандальные блогеры и прочие ряженые, но и в самом зале заседаний. Противостояние двух адвокатов - Эльмана Пашаева и Александра Добровинского было расписано по всем правилам драматургии: были здесь и оскорбления, и обидные прозвища, и даже женщина раздора... Последствия этого почти театрализованного действа оказались печальными не только для обвиняемого, но и для обоих защитников: сначала Пашаева, а затем и Добровинского лишили адвокатского статуса.