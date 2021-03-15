Станислав Черчесов - о том, как помог Артему Дзюбе: «Сказал ему, что снова будет капитаном, и он сразу забил за «Зенит»

Главный тренер сборной России прокомментировал выбор нападающих на три отборочных матча ЧМ-2022 Фото: Артем КИЛЬКИН

Состав сборной России на три отборочных матча ЧМ-2022 был объявлен 15 марта. Но о том, что в команду снова будет вызван Артем Дзюба и что именно он опять станет ее капитаном, Станислав Черчесов объявил заранее. На встрече с журналистами, где был и корреспондент «КП», главный тренер рассказал почему это было правильно.

«С ДЗЮБОЙ НЕЛЬЗЯ БЫЛО МЯМЛИТЬ»

«Я не делал этого специально, но мне задали четкий вопрос и получили четкий ответ. И это бы тот случай, когда нельзя было мямлить. Меня спросили, я ответил. Я сказал, что Дзюба будет капитаном, и он сразу забил. Значит все сделал правильно», - рассказал Станислав Черчесов журналистам, комментируя состав российской национальной команды.

Сборную России ждет в конце марта три отборочных матча ЧМ-2022 с Мальтой, Словенией и Словакией. Соперники из числа тех команд, в играх с которыми надо обязательно забивать. А в составе нашей команды всего три номинальных нападающих – кроме Дзюбы вызваны Александр Соболев и Антон Заболотный.

«СОБОЛЕВ В ОГНЕ»

Так же Черчесов рассказал о других нападающих команды. В том числе и об Александре Соболеве. Форвард «Спартака» странно закончил прошлый год в сборной – у него перед выходом на поле перед матчем с Сербией неожиданно заклинило колено, и наша команда потерпела сокрушительное поражение со счетом 0:5.

«Сейчас он здоров, он в огне. Тогда его колено ему наверное мешало, мы не знали, что у него там. Вызов в сборную подтолкнул к операции, и сейчас Соболев играет и забивает», - сказал Черчесов.

«СМОЛОВ БУДЕТ ЖИТЬ РЯДОМ»

Кроме того, главный тренер сборной рассказал, что в команде есть немало игроков, которые могут сыграть вторыми нападающими – Ионов, Головин, Жемалетдинов. И в то же время Черчесов объяснил, почему в сборной нет Смолова, забившего в двух последних матчах два гола.

«Смолов в двух играх и забил два одинаковых гола – смежался с фланга вправо, наносил удары. Но мы Смолова и Баринова решили оставить в клубе, чтобы в «Локомотиве» они сейчас работали в своем режиме. Если вы выдергиваешь игрока, который только-только восстановился и начинает играть, может произойти обратный эффект. У нас же тренировки будут в другом режиме. Там перелеты туда-сюда, восстанавливающие сборы, и так восстанавливающийся игрок может упасть на другой уровень. Но мы поговорим еще со Смоловым, «Локомотив» в Сочи будет жить по соседству».

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