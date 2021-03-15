Как всегда, в списке Черчесова есть несколько неожиданных фамилий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этот год крайне насыщен у команды Черчесова. Летом ее ждет участие в перенесенном с прошлого года Евро-2020. Но спокойно готовится к турниру никто не даст. В этом же году надо успеть пройти отборочный турнир к ЧМ-2022. В марте сборная России сыграет сразу три матча из него – с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта), Словакией (30 марта). Терять очки в них нежелательно – в нашей группе играет еще и вице-чемпион мира Хорватия, с которой будем встречаться позже.

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ДЮПИН И САМОШНИКОВ

Как всегда, в списке Черчесова есть несколько неожиданных фамилий. Прежде всего, это бывший защитник «Зенита» Илья Самошников (стоимость 1,2 млн евро по оценке Трансфермаркта). Ему 23 года, и до прошлого года он играл в ПФЛ или ФНЛ за московский «Арарат», «Шинник» и «Торпедо». Но в январе 2020 года его в «Рубин» забрал Леонид Слуцкий. В «Рубине» Самошников играет преимущественно на левом краю обороны, но может выйти на правый фланг.

Еще один новичок - вратарь «Рубина» Юрий Дюпин (2 млн евро по Трансфермаркт). До Казани он блистал в тонущем «Анжи», а до этого выступал за «СКА-Хабаровск». Конкуренцию за место в сборной Дюпин выиграл у Маринато Гилерме. Но «Рубин» действительно хорош в этом году в обороне.

ДЗЮБА НА МЕСТЕ, ГОЛОВИН И МИРАНЧУК – ТОЖЕ

Из тех, кто игрой в РПЛ обратил на себя внимание Черчесова – Ризуан Мирзов (отдан «Спартаком» в аренду «Химкам» и там доказывает свой класс), а также Рифат Жемалетдинов – он в «Локомотиве» заменил сразу двух Миранчуков, и раздает голевые передачи.

Алексей Миранчук, кстати тоже в составе, в отличие от травмированного брата. Артем Дзюба вернулся в команду после скандала прошлого года с интимным видео. Восстановился от травмы Александр Головин – в «Монако» он один из лучших, хотя не играет полные матчи.

ПРОБЛЕМЫ В ЦЕНТРЕ ОБОРОНЫ

В итоге у сборной России нет проблем со средней линией – там много исполнителей самых разных направленностей. Укомплектована вратарская линия, где Антон Шунин выглядит полноценно первым номером. Три форварда – Артем Дзюба, Антон Заболотный и Александр Соболев – лишь на первый взгляд кажутся однотипными.

И трудности только в центре обороны. Там будет трудно найти пару Георгию Джикия: Кудряшов все-таки больше игрок фланга, а Нойштедтер из «Динамо» и Семенов из «Ахмата» не выглядят надежным вариантом. Проблем можно было бы избежать, вызвав Дивеева (ЦСКА) или Евгеньева («Динамо»), но оба сейчас очень нужны молодежной сборной – она впервые за долгие годы играет в финальной стадии своего Евро-2021.

Вратари: Антон Шунин ("Динамо" Москва), Сослан Джанаев (ФК "Сочи"), Юрий Дюпин ("Рубин" Казань).

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Александр Жиров ("Зандхаузен" Германия), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Роман Нойштедтер ("Динамо" Москва), Илья Самошников ("Рубин" Казань), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Игорь Смольников ("Краснодар"), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив" Москва), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Алексей Ионов (ФК "Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Резиуан Мирзов ("Химки"), Алексей Миранчук ("Аталанта" Италия), Даниил Фомин ("Динамо" Москва).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Заболотный (ФК "Сочи"), Александр Соболев ("Спартак" Москва).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФИФА открыла допинговое расследование против трех российских футболистов

Речь идет о нарушениях 2013 года. Имя одного подозреваемого уже известно (подробности)