«Низкие зарплаты, эмоциональное выгорание»: названа худшая профессия в России

Чаще других свою работу недолюбливают продавцы, водители и охранники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эпоху интернета и удаленки программисты и айтишники чувствуют себя увереннее большинства представителей разных профессий. Среди сотрудников сфер IT и телекома больше всего удовлетворенных своим местом. В ресторанном бизнесе во времена пандемии все куда сложнее, но там тоже больше половины трудящихся рады своей доле. И третья область, которая половину занятых в ней россиян устраивает - медицина. К таким выводам пришли аналитики Работа.ру, опросив более 5500 совершеннолетних респондентов по стране.

Больше же всех свою работу недолюбливают водители, охранники и продавцы (подробнее см. КОНКРЕТНО). Главная причина - зарплата. Ее уровень не способствует положительным эмоциям у 77% россиян.

— Все постоянно говорят о том, что программисты и айтишники очень востребованы. Более того, зарплаты в этом секторе одни из самых высоких, - комментирует проректор Финансового университета Александр Сафонов. — Но все это только представление об этой профессии. В реальности для страны миллионы айтишников не нужны, а, значит, любому желающему найти работу в этой сфере будет невозможно.

Что касается недовольства работников сферы продаж, то там велик процент людей с эмоциональным выгоранием. Оклады, если и есть, небольшие, а основной заработок зависит от процента с продаж. Это приводит к переработкам и психологической усталости, считает эксперт.

КОНКРЕТНО

Доля специалистов, довольных своей работой

Доля специалистов, довольных своей работой

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Что бы вы хотели изменить? (Множественный выбор)

*По данным Работа.ру.