Ад на Земле: Китай и Монголию накрыла крупнейшая за десятилетие песчаная буря

На Монголию и север Китая обрушились песчаные бури. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Настоящее апокалиптическое действо разразилось в понедельник в Китае, где Пекин оказался практически погребен под слоем пыли и песка, принесенными из монгольской пустыни Гоби. По информации газеты Guardian, индекс качества воздуха показал уровень 999, а для сравнения эти же значения в Токио, расположенном не так далеко, составляли 42.

В Пекине зафиксирован рекордный уровень загрязнения воздуха. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дышать сейчас в китайской столице без специальных приборов практически невозможно. По данным Пекинского центра мониторинга охраны окружающей среды, концентрация вредных веществ в воздухе просто зашкаливает. Например, самых крупных из мелких твердых частиц PM 10 в атмосфере сейчас в 160 раз больше, чем предусматривают безопасные нормы ВОЗ, а более миниатюрных частиц РМ 2,5 - в 20 раз.

Панорама Пекина до и во время ненастья. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рассмотреть что-либо на дорогах Пекина тоже проблематично, ведь в воздухе везде висит желто-оранжевая пыль. Хотя формально видимость и ограничена одним километром, но реально летающие частицы песка серьезно затрудняют обзор и управление транспортом. В результате улицы мегаполиса утонули в пробках, хотя власти и объявили желтый уровень опасности и рекомендовали всем оставаться дома. В особо загрязненных районах автомобилистам приходится продвигаться буквально наощупь, ведь разглядеть что-то дальше 10 метров невозможно.

Обожаемые китайскими молодоженами свадебные фотосессии некоторые пару отменять не стали. Фото: REUTERS

Кроме автомобилистов серьезные проблемы испытали и летчики, ведь из-за ужасных погодных условий аэропорт Пекина прекратил обслуживание самолетов и был вынужден отменить более 400 рейсов.

Пока не ясно, сколько еще будут продолжаться песчаные бури, но метеорологи считают, что их самая острая фаза может завершиться во вторник утром. Помимо Пекина она также затронет другие северные районы Китая, в частности автономный район Внутренняя Монголия, Тяньцзинь, провинции Хэйлунцзян, Ляонин, Ганьсу, Шэньси, Шаньси и Хэбэй.

Дышать сейчас в китайской столице без специальных приборов практически невозможно. Фото: REUTERS

Песчаные ветра пришли в Китай из Монголии. Там это стихийное бедствие уже привело к гибели шести человек в районах рядом с пустыней Гоби, и это не считая того, что более 80 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Помимо этого в стране произошли перебои с электричеством, так как порывы ветра оборвали линии электропередач.

Грандиозные песчаные бури на границе Монголии и Китая явления известны уже давно, некоторые исследователи находят упоминания о них еще в литературных памятниках древних Китая и Кореи. Правда в последнее время это стихийное бедствие стало приобретать намного более опасный характер, потому что вместе с обычным песком и пылью эти ветра переносят промышленные выбросы и токсичные вещества, такие как сера, пепел, ртуть, кадмий и другие тяжелые металлы.

В КНР уже давно пытаются остановить песчаные бури, а самая масштабная программ по борьбе с ними стартовала еще в 1970-е годы. Она предусматривает высадку широких лесозащитных полос, которые должны затормозить потоки ветра на больше части территории страны. Китайские власти надеются, что к 2050 году смог закончить высадку деревьев и, таким образом, улучшить свое положение.

Кстати, сейчас песчаные бури лютуют не только на Восточной Азии, но и на Ближнем Востоке. В прошедшие выходные сильнейший шторм накрыл страны Персидского залива - Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. По свидетельству очевидцев, тонны песка буквально застилали небо так, что не было видно солнца, а мощные потоки ветра переворачивали машины и вырывали с корнями деревья. Бури вызвали и сильное, по меркам региона, похолодание до 15-16 градусов.