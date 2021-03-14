Сильнейшая песчаная буря накрыла страны Персидского залива. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сильнейшая песчаная буря накрыла страны Персидского залива. Среди них оказались Катар и Саудовскую Аравию.

Начиная с пятницы в регионе установилась удушающая жара, не характерная для этого времени года. Позднее начался сильный ветер, поднявший столбы песка и пыли в воздух, и превративший их в песчаные тучи. Они закрыли небо. Видимость снизилась до нескольких метров.

Огромные песчаные столбы накрыли машины и дома, просочившись сквозь щели и стыки в окнах.

После удушающей жары регион накрыл холодный фронт. В Дохе температура воздуха резко упала до 16 градусов.

Власти стран снизили активность гражданской и военной авиации. Полеты ВВС Саудовской Аравии были отменены.

На данный момент погода улучшилась, но сильный шквальный ветер продолжает дуть.

Похожее погодное явление в 2018 году произошло в Египте. Тогда на несколько дней были закрыты аэропорты и порты.