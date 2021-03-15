Эх, Неглинка, Неглинка моя: нужно ли доставать старинную речку из подземного коллектора

Речку Неглинную предлагают вернуть из подземного заточения. Фото: Фонд содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца»

На картинках этот проект выглядит действительно симпатично. Как будто это какой-нибудь Амстердам или Париж. С декоративными деревьями вдоль набережной. Уютными кафешками. Пешеходной зоной. И силуэтами домов, отражающихся в речной воде. Для полной идиллии не хватает только рыбачков и лодок (но это дело поправимое).

Неглинную предложили вернуть москвичам урбанисты из фонда «Городские проекты». Фото: Фонд содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца»

Речь идёт о реке Неглинной, которая бурлит в центре Москвы вот уже более шестисот лет. Но, правда, в наши дни бурлит под землёй. В коллектор её упрятали ещё при Брежневе, пополнив длинный список подземных речушек. Сейчас их в Москве около 160-ти. Но именно знаменитую Неглинку предложили вернуть жителям сотоварищи-урбанисты из фонда «Городские проекты». Аргументы понятные и разумные. Особенно для тех, кто не ездит на машине. Город получил бы ещё одну чудесную набережную вместо оживленной автомобильной дороги. К тому же опыт других стран показывает, что раскопка рек никакое не чудо. Вон, в Сеуле даже пожертвовали целой магистральной развязкой ради такой же речушки как Неглинка. Теперь сидят в центре города на бережочке, ножками в воде болтают.

Кузнецкий мост через реку Неглинную в 18 веке. Фото: Википедия

Авторы проекта подчёркивают, что они пока представили одну лишь концепцию. «Детали всякие», как говорил Шарапов, будут потом. Если, конечно, городские власти возьмутся за такое.

НЕ ВОЗЬМУТСЯ

После того, как картинку с «Неглинкой будущего» растащили по соцсетям (отзывы были самые восторженные), на сайте столичного Комплекса градостроительной политики появился официальный комментарий, в котором заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв чётко дал понять, что «идею по возвращению на поверхность московских рек, в частности, Неглинки, в Правительстве Москвы не рассматривают».

И не надо мечтать.

Мало того, что это очень дорогостоящий проект. Так ещё придется весь центр города перестраивать - от перекладки инженерных сетей до изменения дорожного движения.

По-русски говоря, геморрой. С космическим бюджетом.

Авторы проекта подчёркивают, что они пока представили одну лишь концепцию. Фото: Фонд содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца»

НА ТАКОЙ ПРОЕКТ ВОДЫ НЕ ХВАТИТ

Для того, чтобы более подробно разобраться в нюансах, «КП» связалась с известным столичным диггером Даниилом Давыдовым. И вот что он говорит:

- Сама по себе эта идея, конечно, не новая. В 2014 году, кстати, в Москву приезжала Каролин Бакл (канадский режиссёр, - прим. авт) и презентовала свой фильм «Потерянные реки». В нём она как раз рассказывает о том, как эти старинные водоёмы выводят в наше время на поверхность. Но у Неглинки другая ситуация. Когда её ещё не спрятали, в её верховьях, вдоль Самотёчной улицы, был целый каскад искусственных прудов. Они перетекали из одного в другой (отсюда и название улицы, - прим. авт) и за счёт грунтовых вод наполняли Неглинку. Сейчас их нет. Нельзя также забывать, что эта мелкая речушка выполняет важную роль дождевого водоотведения. Точнее, коллектор, в котором она спрятана. У него гораздо больший диаметр, чем это нужно самой Неглинке. Зачем? Чтобы дождевому стоку было куда деваться. Известно, что до 1970 годов Цветной бульвар и Неглинную улицу часто подтапливало. Но после того, как провели масштабную реконструкцию коллектора, это прекратилось.

- Сейчас Неглинка это, скорее, ручей, чем речка?

- Да, по расходу воды она крайне невелика. И это ещё одна причина, по которой представленный проект не может существовать. На картинках мы видим полноценную реку. А чем её заполнять, непонятно. С учетом того, что в сухую погоду глубина у Неглинки ниже щиколотки. Добавим также, что в неё сбрасывается большое количество стоков. Не только дождевых. Это, например, грунтовые воды, откачанные из метро или подвалов. Поэтому если русло сделать открытым, придётся обязательно прокладывать новые технические коллекторы для приема дождевой воды и грунтовых вод.

На картинках этот проект выглядит действительно симпатично. Фото: Фонд содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца»

- Возможно ли представить (с учётом всех материальных вложений), что откопанная Неглинка будет чистой?

- Вряд ли. В открытую реку наверняка будут стекать реагенты, грязь с автомобильных дорог. И экологическим требованиям водоём отвечать не будет. Получим зловонную канаву в центре города. Придется при впадении в Москву-реку строить очистные сооружения. А это тоже сложно и недёшево.

- А потому можно сказать, что проект получился детским?

- Теоретически, на мой взгляд, это весьма интересно. Но в плане финансовых затрат и усилий - идея невыполнима. Вообще в столице полно других подземных рек. Непонятно, почему выбрали именно Неглинку. С таким же успехом можно выпустить на свободу Чечёру в районе трёх вокзалов или Рачку на Китай-городе. Но ещё лучше заняться восстановлением тех рек, которые не спрятаны. Та же Яуза пребывает сейчас не в самом лучшем состоянии. И, по сути, представляет из себя болото.

ГДЕ ПРЕДЛАГАЮТ ОТРЫТЬ РЕКУ

- Цветной бульвар (с сокращением полос движения с четырёх до двух);

- под Петровским и Рождественским бульварами Неглинка протекает в тоннеле и вновь выходит на свет на Неглинной (с сокращением односторонних полос движения с двух до одной и ликвидацией парковки);

- дальше Театральный проезд - река вновь уходит под здания и появляется на Театральной площади (автомобильное движение менять не нужно);

- и Площадь Революции с Манежкой (здесь Неглинка прощается с пешеходами и перед Александровским садом уходит под землю уже окончательно, следующая остановка «Москва-река» - конечная).

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