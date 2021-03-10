Развалит ли Манижа Россию? Или мы все рехнулись?

Певица Манижа Фото: Олег ЗОЛОТО

Вот вы попиваете кофеек, листая странички Инстаграма, а не знаете, что черная туча уже нависла над вашей многоэтажкой. Надкусываете бутерброд, а силы тьмы уже показали свои щупальца из канализационных люков. Смотрите «Давай поженимся», а враг-то у ворот. Оглянуться не успеете, а Россия-матушка падет от приготовленного ЦРУ, Евросоюзом и Кощеем Бессмертным оружия. Как? Что? Спохватились? То-то же!

То, что зрители Первого канала доверили певице Маниже представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» взорвало мозги тем, кто скорее всего это «Евровидение» и не смотрел никогда.

Претензий к Маниже много. Говорят имя непонятное. И правда, то ли дело «Литл биг» или «ТаТу» (или вовсе «Битлз») - все ж понятно. Второе - барышня не русская по национальности, и это еще полбеды, она даже не представительница народов, которые у нас в стране живут, она из Таджикистана. Ну да, всю жизнь в России провела, поет-говорит на русском, завоевала популярность здесь и сейчас. Но, если верить критикам, для отбора на «Евровидение» надо сначала паспортный контроль пройти, чтобы все пункты устроили высокую комиссию из борцов за чистоту крови. Не мешало бы, видимо, и форму черепа замерить. Короче говоря, лет так 85 назад в Германии все эти методики были в большой моде, пока Красная армия не навела порядок в мозгах.

Манижу назвали даже «торпедой будущего майдана, которая успешно сошла со стапелей и готова к запуску по кораблю под названием «Россия» (из заявления разрешенной в России организации «Сорок сороков»). Нормально, да? Знаете почему Манижа уничтожит Россию? Потому что говорила о правах мигрантов, терпимо относится к секс-меньшинствам и считает важным бороться с ущемлением прав женщин. Как это угрожает России? Не страшнее ли если все будут думать одинаково и разделять одну и ту же точку зрения?

Зрители Первого канала доверили певице Маниже представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаете, Россию хрен сломаешь. Это пока никому не удавалось, и едва ли вообще возможно. И сила наша в том, что все мы разные. И будем жить все вместе, никуда не денемся. Поэтому надо слушать и слышать друг друга. Манижа несколько лет уже очень популярна в интернете. У нее миллионы поклонников и ярко выраженный талант. Она может нравиться или не нравиться, это нормально. Но в том, что на этот раз на песенный веселый конкурс поедет она, а не кто-либо другой вообще не проблема. Она же не в ООН едет выступать. Не представляет официальную позицию страны по какому-либо вопросу. Она не посол доброй или недоброй воли. Просто певица!

Давайте как-то легче к этому относиться, что ли? Посмотрите на британцев, которые вообще посылают черт знает кого, на немцев, от которых вечно приезжают какие-то недоразумения. «Евровидение» называют конкурсом фриков, и это отчасти верно. Но скорее это конкурс, который призывает не зажиматься, не закрываться, расстегнуть пару пуговиц, пошутить, похулиганить, иногда поплакать, иногда удивиться. России он никакого урона нанести не может. Мы не стали слабее от провала там группы «Премьер-министр», и не стали сильнее от победы Дима Билана.

Давайте выключим идеологию, и включим здравый смысл!

Да, можно, конечно и на мужчин надеть паранджу. Давайте посылать на все конкурсы голубоглазых блондинов и женщин в сарафанах и с косой. Или обратиться к оркестру песни и пляски министерства обороны и выделять по солисту в год а качестве десанта на «Евровидение». Все это, конечно, узаконить решением Госдумы и даже всенародным референдумом. Так мы разом закроем вопросы кого посылать на чемпионаты по танцам, на первенства по метанию тыкв, на конкурсы поваров и двойников Элвиса Пресли.

Но, товарищи дорогие, не рехнулись ли мы? Банан иногда просто банан, а песенный конкурс - всего лишь конкурс. Давайте просто пошлем кого-нибудь яркого, популярного и талантливого. Например, Манижу.

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