Открытая студия «Комсомолки» будет работать на экологическом международном форуме «Чистая страна»

16 – 18 марта на площадке технопарка инновационного центра «Сколково» состоится второй Международный форум-выставка «Чистая страна». Это крупнейшее мероприятие в России, посвященное подведению итогов года во всех отраслях страны, иначе связанных с экологией. В мероприятиях форума примут участие около пяти тысяч человек и более 300 спикеров, в их главы федеральных министерств и агентств, губернаторы, руководители ведущих промышленных предприятий, разработчики природоохранных технологий, производители техники, мировые эксперты в сфере экологии и известные общественные деятели. Спикерами пленарного заседания 16 марта станут заместитель председателя Правительства России Виктория Абрамченко и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

На форуме будет работать открытая студия «КП», где участники и журналисты «Комсомолки» обсудят вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами, чистый воздух, сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма. Руководитель и продюсер проекта «Чистая страна» на сайте kp.ru Александр Чекшин станет модератором сессии «Чистый воздух»: вторые легкие». В ее работе примут участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов, руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов заместитель руководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов и многие другие.

Открытая студия «Комсомольской правды» - часть мультимедийного проекта «Чистая страна», создаваемого журналистами «Комсомольской правды» для освещения проблем сохранения природы, устойчивого развития и поддержки экологических инициатив. Проект объединяет все платформы медиагруппы : раздел «Экология» на сайте kp.ru, еженедельную программу на Радио «КП» и спецвыпуски в газете «Комсомольская правда». Журналисты и активисты проекта участвуют в акциях, форумах, дискуссиях. Сайт проекта - chistostrana.ru, оператор проекта АНО «Агентство информационных проектов и инициатив «Чистая страна», руководитель и продюсер проекта Александр Чекшин (chekshin@gmail.com).