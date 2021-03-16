В Дании хотят разрешить юридическую смену пола 10-летним детям

Детям навязывают то, что им никак нельзя навязывать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этический совет Дании рекомендовал предоставить возможность детям с 10-летнего возраста принимать решение о юридической смене пола.

Представители социал-демократических партий предложение поддержали.

По мнению председателя Этического совета Дании Анне-Марие Аксё Гердес, именно в этом возрасте у детей четко формируется представление о своей гендерной принадлежности.

В партии «Новые правые» возражают, аргументируя это тем, что человек волен определиться со своим полом в любом возрасте, но позволять детям решать юридическую сторону до 18-летнего возраста просто опасно.

«Это совершенное безумие. Детям навязывают то, что им никак нельзя навязывать. В 18 лет человек должен иметь полное право сделать собственный свободный выбор, но юридическую смену пола ребенка мы никоим образом не поддержим», – заявил представитель партии по делам детей Метте Тисен.

В то же время левое большинство поддерживает рекомендации совета и готовы закрепить их на законодательном уровне. Кроме того, социал-демократы недоумевают, почему предложение не находит отклика среди несоциалистических партий.

– Датский этический совет — это важная организация, и раз все его члены, кроме одного, едины во мнении, значит, это решение действительно будет важно для небольшой группы людей, которым сейчас тяжело живется. – уверены они.

Представитель Социал-демократической партии Ларс Аслан Расмуссен уверен, что подобное решение вполне либерально, поскольку даст возможность семьям решить, что для них лучше.

Противники нововведений настаивают на том, что дети в столь раннем возрасте проходят различные фазы развития и мешать им в этом не надо, но давать возможность сделать выбор с далеко идущими последствиями как минимум неразумно.

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