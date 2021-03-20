Актрисы Голливуда за 60, которые прекрасно выглядят и на красных дорожках, и дома в халате

Шэрон Стоун - умница и красавица. Фото: Britta PEDERSEN/Global Look Press

На красных дорожках голливудские звезды, даже разменявшие седьмой десяток, всегда идеальны - безупречный макияж, вечерние платья, драгоценности. А как они выглядят в обычной жизни, без прически и шикарных нарядов? Не поверите - тоже прекрасно. И дело вовсе не в пластике и ботоксе (хотя без этого, конечно, не обходится). А в смелости этих женщин. В отличие от многих наших звезд эти красавицы гордятся своим возрастом и не боятся показывать его в Инстаграме. Потому что морщинки, как и жизненный опыт, только добавляют им шарма.

Шэрон еще и глава большой дружной семьи. Фото: sharonstone/Instagram

Шэрон Стоун, 63 года

Шэрон - не только умница и красавица, но еще и глава большой дружной семьи. Актриса живет в просторном доме в Беверли-Хиллс вместе с тремя сыновьями, 82-летней мамой, котом и двумя собаками. Неудивительно, что иногда она выглядит слегка невыспавшейся, как на этом фото. И хотя 20-летний Роэн, 15-летний Лэрд и 14-летний Куинн уже взрослые, мальчишки есть мальчишки. Все они - приемные: Шэрон усыновила их в раннем детстве после того, как перенесла несколько выкидышей.

Обладательница «Оскара» Сьюзан Сарандон. Фото: Philippe FARJON/Global Look Press

Сьюзан Сарандон, 74 года

Когда обладательница «Оскара» в 2009 году развелась с актером Тимом Роббинсом (он был на 12 лет моложе Сьюзан), многие предрекали: теперь она начнет встречаться с солидным мужчиной, своим ровесником... Но нет! Сарандон, как будто назло бывшему мужу, закрутила роман с парнем на 31 год младше себя. Они прожили вместе целых 6 лет. Кто рядом с ней сегодня - секрет. Однако на днях Сьюзан призналась в интервью: «Мне трудно найти мужчин постарше, которые могли бы мне подойти. Поэтому я предпочитаю парней помоложе».

Сьюзан предпочитае парней помоложе. Фото: susansarandon/Instagram

Брак Мишель и Дэвида Келли - один из самых крепких в Голливуде. Фото: ZUMAPRESS/Global Look Press

Мишель Пфайффер, 62 года

Актриса не скрывает: дети всегда были для нее важнее карьеры. Именно поэтому она на долгие годы выпала из кино. Но когда они выросли (приемной дочери Клаудии Роуз сейчас 27 лет, ее родному сыну Джону Генри - 26), снова вернулась на съемочную площадку. В 1993 году Мишель вышла замуж за сценариста Дэвида Келли, их брак - один из самых крепких в Голливуде.

Для Мишель Пфайффер дети всегда были на первом месте. Фото: michellepfeifferofficial/Instagram

Секрет моложавого вида Хелены Миррен - русские гены. Фото: michellepfeifferofficial/Instagram

Хелен Миррен, 75 лет

Хелен Миррен (или Елена Миронова, как ее зовут по-настоящему) считает, что секрет ее моложавого вида - русские гены. Актриса говорит, что никогда не считала себя красавицей, но всегда старалась выглядеть хорошо. Хелен занимается йогой, ест здоровые продукты и совсем не пьет алкоголь. Ее рабочие дни расписаны по минутам: в свои 75 лет Миррен остается одной из самых востребованных актрис.

Хелен занимается йогой, ест здоровые продукты и совсем не пьет алкоголь. Фото: helenmirren/Instagram

Рыжеволосой красавице словно удалось остановить время. Фото: dpa/Global Look Press

Джулианна Мур, 60 лет

Рыжеволосой красавице словно удалось остановить время. При этом Джулианна уверяет, что никаких особых секретов молодости у нее нет, а разговоры о косметических процедурах навевают на нее скуку. Единственное правило, которого она придерживается, - защита от солнца. Как все рыжие и белокожие люди, она моментально обгорает, поэтому пляжные радости не для нее.

Джулианна Мур уверяет, что никаких особых секретов молодости у нее нет. Фото: juliannemoore/Instagram

Возможно, один секрет у Джулианны все-таки есть: ее муж, режиссер Барт Фрейндлих, на 9 лет моложе актрисы. Они вместе 24 года, из которых 17 лет прожили в браке. У супругов двое детей - сын Калеб и дочь Лив.