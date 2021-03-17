"Рубят бабло": публика в шоке от "романа" 8-летней украинской блогерши-модели и 13-летнего школьника

У восьмилетней Миланы Маханец и 13-летнего Павла Пэла роман. Фото: Instagram.com

Еще вчера имена восьмилетней Миланы Маханец и 13-летнего Павла Пэла никто и знать не знал, и слышать не слышал. Однако после того, как юные украинцы стали демонстрировать страсть на публике, шокированная аморальным поведением детей общественность забила во все колокола. Народный гнев усилился, когда юная модель с Украины открыто объявила о своем романе со школьником.

Восьмилетней Милане Маханец регулярно предлагают участие в детских показах моды, а также работу фотомоделью. Кроме того, она - юная звезда музыкального приложения для школьники младшего возраста. На страницу девочки в соцсети подписано больше шести миллионов фолловеров. О таком активе могут мечтать звезды шоу-бизнеса.

Но на днях случилось страшное. Второклассница сообщила о романе со школьником Павлом Пэлом. Ужаса всей ситуации добавляет тот факт, что родители обоих влюбленных искренне поддерживают эту связь и даже разрешили детям спать в одной постели. Кадры активно публикуются в блогах юных украинцев.

Публика от увиденного сначала потеряла дар речи, а потом разразилась гневной отповедью. Все обвинения адресованы именно к родителям Миланы и Паши. Фолловеры стоят на ушах от хайпа на громкой теме.

Но мама Миланы все нападки отметает, она упорно защищает дочь и ее сердечного друга. Женщина по имени Дарья уверяет: ребятам действительно хорошо вместе, ничего предосудительного ни она, ни родители Паши в этой близкой дружбе не видят. Женщина призвала всех успокоиться и не вмешиваться в отношения детей.

Юные влюбленные тоже не молчат. "Мы познакомились с Пашей семь месяцев назад. И первой нашей целью было похайпить, поднять актив. Но прошло время, и мы привязались друг к другу. Мы не живем вместе! Паша живет с родителями в другом городе, а мы приезжаем к ним с мамой", - поясняет по-взрослому Милана.

Парочка не скрывает своих отношений. Фото: Instagram.com

Школьники не только старательно демонстрируют страсть на фото и позволяют себе жаркие поцелуи и объятия, но также признаются, что не могут и дня провести друг без друга. Ребята вместе ходят на вечеринки и ведут себя как обычная взрослая пара.

К слову, комментарии в блоге Миланы давно предусмотрительно закрыты. Паша взял весь удар на себя. В шапке аккаунта Пэла с гордостью обозначено: "Имею девушку". Под каждым постом разъяренная публика его допрашивает об отношениях с восьмилетней второклассницей. Взрослые пишут, что в погоне за хайпом, дети, поощряемые родителями, подвергают опасности себя и своих ровесников. Пользователи соцсети утверждают, что от аморального поведения детей у них волосы дыбом. Многие боятся возможной трагедии со стороны извращенцев.

В шоке находится и отец девочки. Александр давно развелся с мамой Миланы. Расставание пары проходило тяжело. Примерно в то же время началось преображение маленькой Миланы в соцсетях. Как предполагают знакомые семьи, именно развод стал толчком для резкой смены круга общения Дарьи и ее отношения к дочери. "С дочерью я пытаюсь общаться и помогать, а о Дарье говорить нет желания. Сейчас я просто в шоке от происходящего. Все, что творится, мягко говоря, неправильно", - заявил Маханец.

Меж тем, украинские правоохранители начали проверку по факту происходящего. Маму девочки вызвали на допрос. К ситуации подключился уполномоченный по правам ребенка при президенте Украины Николай Кулеба. "По этому поводу обратился в Генпрокуратуру, МВД и киберполицию", - доложил он.

Не остались в стороне и знаменитости. Актриса шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева написала в блоге: "Я скоро матом начну ругаться. Другими словами я просто не могу выражаться. Может, маму этой девочки пора в дурку отвезти. Она снимает все на камеру и позволяет это".

Ксения Бородина тоже шокирована резонансной историей. Теледива была откровенна с публикой, как никогда. "Мальчик 13 лет завел отношения с девочкой восьми лет. Это дети, с какой стороны не посмотри. А вот от того, что они делают, хочется зажмуриться", - написала Ксения.

Бородина призналась, что была шокирована тем, как ведет себя маленькая модель. Она страстно смотрит на возлюбленного и позирует в недвусмысленных позах на фото в соцсетях. Однако больше всего звезду возмутило то, как к происходящему отнеслась мать девочки, которая все это снимает на камеру. "На видео девочка раздвигает ноги в обтягивающих кожаных штанах, сидя на краю стола, или носит супер-короткие юбки, сидя на коленях у этого парня. Я в жизни не поверю, что она сама научилась", - гневается звезда "Дома-2".

Ведущая отметила, что дети не получают нормального для своего возраста развития, а вынуждены изображать мужчину и женщину. "Родители просто решили делать деньги на хайпе. Рубят бабло и не сильно заботятся о таких понятиях, как развращение малолетних. Я в шоке и гневе", - резюмировала Бородина. Поклонники единогласно поддержали мнение Ксении.