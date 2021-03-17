Киркоров подарил Ивлеевой колье по цене квартиры, а Пугачева - изумруды за 700 тысяч

Настя Ивлеева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гуляла на свои

Юбилей Насти Ивлеевой, разменявшей четвертый десяток, стал самой громкой вечеринкой с начала года. Во-первых, вместе с рэперами да тиктокерами на нем гуляла сама Примадонна, а Алла Борисовна - редкий гость на модных тусовках. Во-вторых, шумели в самом сердце Москвы - культовом ресторане "Прага", который распахнул свои двери для гостей впервые за много лет. Ну и конечно, отмечали дорого-богато: с вычурным дресс-кодом, импровизированным казино и изысканными угощениями. А теперь пришло время разбирать подарки.

Что богатые и знаменитые дарят таким же, как они, обычно остается за кадром. Но только не в этом случае: в своем Инстаграме Ивлеева публично сорвала упаковку с многочисленных подарочных коробок.

- Ей богу, первый раз я получаю столько презентов, - призналась именинница на фоне бесконечных блестящих пакетов. - А всего-то и надо было, что закатить вечеринку за 16 миллионов на 200 человек (за каждого гостя получается по 80 тысяч. Сколько стоили подарки, см. "ЧТО ПОЧЕМ". - Ред.). Никакого бартера, за все платила реальные деньги!

Все в дом

Друзьям юбилярша заказывала "балдежи для дома": год назад ведущая "Орла и решки" стала владелицей особняка за городом, но обустроить его руки не дошли. Мол, у нее пока все простенькое, из "Икеи", а так хочется красоты. И друзья расстарались.

Среди подарков обнаружились бокалы с позолотой, вычурные вазы для цветов в виде кукол с головой-крышкой, стильный торшер с фарой от советского мотоцикла, чашки и блюдца от любимого бренда аристократов, постельное белье и целая гора шелковых пижам, ароматические свечи и парфюм для дома, винтажная шкатулка из Австрии 1907 года... Но были и необычные дары.

Так, блогер Эльдар Джарахов преподнес подруге домашнюю пивоварню (Ивлеева большая любительница пенного, и разбирая надаренное, то и дело прикладывалась к бутылке). С этой машиной якобы все просто: заливаешь воду, сыпешь солод, а дальше хитрая техника готовит сама. Еще один один подарок в тему - набор для сохранения вина в открытой бутылке. Чудо-штуковина позволяет наливать напиток, не вынимая пробки: выпил один-два бокала, и храни остатки сколько угодно - такое вино не испортится. Кстати, Ивлеевой будет полезно не только дома: летом предприимчивая блогерша открывает свой ресторан.

Поп-король перещеголял Примадонну

Самыми дорогими презентами ожидаемо оказались ювелирные изделия. "Цацки" именинница получила от трех дарителей: мужа - рэпера Элджея, Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой. По мнению экспертов, первенство в этой гонке каратов вырвал поп-король, вручивший Насте умопомрачительное винтажное колье Chanel.

Колье от Филиппа Киркорова стоит от 2 млн рублей.

- Эта вещь явно сделала на заказ: второго такого вы не найдете, даже если пересмотрите все коллекции бренда, - уверена баер Ольга Головина. - Насколько я могу судить по фото, жемчуг и бриллианты здесь натуральные. Так как вещь штучная, цену такого изделия определить крайне сложно: это может быть и 3 миллиона, а может и 8 миллионов. И даже если украшение окажется бижутерией, изготовить его на заказ обойдется не меньше 2 млн рублей.

Колье от Аллы Борисовны тоже недешевое, хотя и значительно уступает в цене.

Крестик с изумрудами от Аллы Пугачевой.

- У многих брендов есть два размера изделий. Этот крестик из белого золота - средний, то есть "медиум" на 14 изумрудов, - продолжает наш эксперт. - Общий вес камней примерно 1,3 карата. Стоит такое изделие около 600-700 тысяч рублей.

Кольцо от мужа оказалось того же бренда, что и подарок Пугачевой. На юбилей любимой рэпер выбрал не самый дорогой, но очень приличный камушек.

- Это желтый бриллиант в 1 карат, из-за формы его еще называют грушевидный. Цена такого изделия от 1 до 1,5 миллионов рублей, - отмечает Ольга Головина.

Битва сумок

А что еще дарили знаменитости? Юный тиктокер Даня Милохин, спевшийся с Николаем Басковым и другими глыбами шоу-бизнеса, вручил юбилярше аж два подарка, и на обеих коробках трогательно подписал "Маме от Дани". Родную мать, сдавшую его в детдом, которая появилась уже после славы сына, парнишка так и не простил. А вот наставнице Ивлеевой так хотел угодить, что по неопытности перестарался и купил дорогущую безделицу: соломенную шляпку и пляжные сланцы, да еще и с размером не угадал...

Модная певица Клава Кока вручила Насте банный халат, Александр Ревва - часы с бриллиантами - их, кстати, выпускает жена шоумена. Среди завалов обнаружились крема, кроссовки, вручную обклеенные стразами, массажные очки для разглаживания морщин, трусы с плюшевыми помпонами и накладки на грудь, кожаный галстук, пластинки, книги и даже... бронежилет.

Дима Билан подарил сумку за 90 тысяч.

Но чаще всего гости дарили сумки. Так, пропустивший торжество Дима Билан прислал Ивлеевой аксессуар за 90 тысяч, а Ксения Собчак презентовала необычную вещицу в виде банки сгущенки, шепнув имениннице на ушко, что это очень дорогой подарок. Впрочем, оказалось, что презент телеведущей, чьи заработки составляют более 20 миллионов в месяц, оказался на этом празднике жизни одним из самых скромных: его цена - 20 тысяч рублей. Побила рекорд сумка от гостя, который забыл подписаться, но оставил чек: белый ридикюль от знаменитого бренда обошелся в 178 тысяч. "Да на эти деньги даже машину можно купить!", - оценила юбилярша.

Битву сумок выиграла брендовая вещица за 178 тысяч.

ЧТО ПОЧЕМ

"Комсомолка" выяснила, сколько гости заплатили за подарки имениннице. Зная бренды, сделать это несложно, но их мы все же указывать не будем.

Кроссовки лимитированной серии от Элджея - от 600 тысяч рублей

Шляпка и сланцы от Дани Милохина - 54 и 35 тысяч

Домашняя пивоварня от Эльдара Джарахова - от 40 тысяч

Банный халат от Клавы Коки - 34 тысячи

Банный халат от Клавы Коки.

Часы от Александра Реввы - 71 тысяча

Книга "Дом Романовых 400 лет" весом 8 кг в кожаном переплете с гербом и позолоченными страницами - 15 тысяч

Книга весом 8 кг обошлась дарителю в 15 тысяч рублей. Фото: russbooks.ru

Массажные очки - 25 тысяч

Трусики с помпонами - 15 тысяч

Набор для хранения вина - от 40 тысяч

Бокалы с позолотой для бренди - 47 тысяч за пару

Ваза для цветов с головой-крышкой - 10 тысяч

Модные вазы с головой-крышкой — стильный декор даже без цветов. Фото: dg-home.ru

Торшер с лампой-фарой - 40 тысяч

Чайная пара - 13 тысяч

Вафельница - 28 тысяч

Духи - 28 тысяч

Набор кремов - от 10 тысяч

Бронежилет - от 4 тысяч

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