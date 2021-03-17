Сергей Шойгу: Американцы что, «остановили наркотрафик из Афганистана» или «победили терроризм в Сирии»?

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу дал интервью журналистке из Казахстана Акмарал Баталовой для ресурса Tengrinews.kz.

«КП» приводит выдержки из этой беседы.

АМЕРИКАНСКИЙ СЛЕД

Почему США шли на взаимодействие с Россией в борьбе с терроризмом, но потом брали все лавры себе?

- Геополитически, на взгляд администрации США, раньше на первом месте был международный терроризм. Потом - Россия и Китай. Периодически выходил на первое место Иран. В Сирии международный терроризм был на верху. Была создана большая международная коалиция во главе с США. И произошла неожиданность, когда Россия занялась борьбой с международным терроризмом не по-детски. Но постепенно мы перекочевали из тех, кто установил мир в Сирии, кто победил терроризм, начав операцию, когда под контролем Дамаска было 18 процентов, а сегодня больше 90 процентов, в разряд тех, о ком начали говорить. что «Россия в Сирии себя ведет как-то не так».

Путин предложил: "Ну зачем наносить удар по стране?" Тогда это было связано с наличием химоружия в Сирии. Зачем наносить удар, когда можно договориться? И Обама, я был свидетелем этого, сказал: «Вряд ли Асад согласится, но если согласится, можно было бы это сделать». Дальше была проведена большая, красивая операция по транспортировке, сбору и уничтожению совместными усилиями химического оружия.

Вот это была совместная работа.

РАКЕТЫ И ТАЛИБЫ

Отчего американцы уходят от «ракетных договоров» и делают хорошую мину при плохой игре в Афганистане?

- Мы сделали все шаги. По ракетам средней и меньшей дальности договор был приемлемый. Но были найдены, а где-то и придуманы специальные поводы для того, чтобы выйти из этого договора. Мы сказали: «Ну выходите и выходите, что поделать?». Но мы взяли обязательства не размещать подобного рода оружие, если оно не будет размещено в Европе. Если же будет размещено, мы ответим должным образом. Равно как и на востоке нашей страны, имею ввиду возможное размещение на территории Японии и Южной Кореи. И мы не получили ответа на этот вопрос.

А что наблюдаем сегодня в Афганистане? Это такое «уходим-остаемся, остаемся-уходим». Такое происходит у разных стран. Я говорил коллегам из США, Великобритании, что уходить надо тогда, когда вы уверены, что там наладилась мирная жизнь. И когда у местного населения появилось то, чем они могут зарабатывать, кроме наркотиков. Происходят перемещения больших групп террористов в разные страны, в том числе и в Афганистан. Там уже появился ИГИЛ (ДАИШ - запрещенная организация - ред.). И мы наблюдаем прибытие тех, кто уезжал из Афганистана в Сирию, к ним добавляются те, кто из Сирии приехал уже в другую страну.

Очень серьезно то, что касается наркотрафика и производства наркотиков. Мы все живем в этом регионе, это касается нас и наших соседей - Узбекистана и Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана.

ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ

Как взаимодействовать с Турцией на просторах СНГ?

- С Турцией у нас идет очень сложная, но результативная совместная работа. То, что Турция - член НАТО, это мешает. Но они находят компромиссы там, где они, кажется, невозможны. Например, Идлибская зона деэскалации. У нас идет на северо-востоке Сирии совместное патрулирование. И мы вместе занимаемся борьбой с террористами. Идет совместная работа, довольно часто в совместном воздушном пространстве. И мы регулируем и контролируем многие пункты перехода, занимаемся вместе беженцами.

Последняя работа - это Нагорный Карабах. Там было задействовано огромное количество аргументов.

Уговаривать приходилось всех. И здесь многое зависит от отношений, которые сложились у России с Турцией. Там появляются новые игроки, старые соседи, все со своими предложениями. В частности, Иран. Предложения по развитию инфраструктуры: это и железная дорога, и гидроэнергетика, и транспортное сообщение. Много вопросов.

«ПРИСОЕДИНЕНИЕ» КАЗАХСТАНА К РОССИИ?!

Есть ли почва у «территориальных претензий» между странами-соседями и рассуждениями о вмешательстве во внутренние дела?

- Давайте опустимся на землю от этих фантазий! Я могу порассуждать про Абылая Великого - историческую личность, я изучил его путь и подвиги. Можно много рассуждать, но у нас давно сложившиеся братские отношения. И нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой. Мы провели полную демаркацию границ еще в 1998-м году. У нас был подписан договор о границе, по-моему, в 2005-м. У нас прекрасные отношения, зачем во все это вмешиваться?

И что касается вмешательства, особенно когда два друга начинают спорить о чем-то, появляется кто-то третий, которого они знать не знали и в своей дружбе не учитывали никогда.

Если говорить про Украину и США. Те, кто сел за стол переговоров в Киеве в один прекрасный вечер зимой 2014-го, подписался под гарантиями, что все будет в рамках конституции, что президент уходит и в течение года пройдут выборы, и что он на эти выборы не пойдет - и все будет хорошо. Но через 4 часа уже его искали по всем закоулкам. После чего сели в самолет и улетели, оставив все там в таком вот состоянии. И после этого кто-то говорит, что Россия в этом (украинском кризисе — ред.) виновата? В том, что устроили все то, что там происходило дальше?

Что, Россия виновата в том, что по мирным украинским городам начали стрелять из реактивных систем залпового огня? Что над городами Донбасса начали летать и обстреливать их боевые вертолеты и самолеты? Ну вы же, ребята, сидели, и гарантировали, и подписались под этим. Ну тогда уже продолжайте это все!

Я всегда относился ко всему с учетом того, что 17 апреля будет 30 лет, как я член правительства России. Я вынужден был заниматься конфликтами Южная Осетия - Грузия, Абхазия - Грузия, Приднестровье - Молдавия, узбеко-таджикский конфликт. И приемом беженцев из многих-многих республик бывшего СССР, которые шли сюда десятками и сотнями тысяч из Карабаха, из Баку, из Армении.Тяжелое было время. Но меня не покидала уверенность в том, что все будет нормально. И мы будем жить вместе и в мире.

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