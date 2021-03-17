«Не просто нерусская — она вообще не человек, а соль!»: Певица Манижа высмеяла хейтеров в мистификации про саму себя

Певица Манижа станет представительницей России на «Евровидении-2021» Фото: Кадр видео

Выборы Манижи Сангин в участницы «Евровидения» в Роттердаме взбудоражил глубинную Россию. В адрес девушки, которая родилась в Душанбе, и в два года уехала с родителями в Москву от войны, который день льется поток оскорблений и недовольства. Ответ от певицы напрашивался.

Сначала она дала интервью, в котором призналась, что не ожидала столько г**** в свой адрес, а 17 марта вышел постмодернистский клип-мистификация Манижи — где артистка предлагает считать себя солью. Как мы помним, Сергей Курехин использовал такой ход 30 лет назад, «доказав» в программе «Пятое колесо», что Ленин — гриб.

После победы на Манижу обрушились негативные комментарии в соцсетях

Хейтеры гадают: кто такая Манижа?

Видео вышло на официальном канале Манижи и сопровождается призывом «Первые 1 500 000 ботов в комментариях получат от нас специальный приз». Оно стилизовано под старую псевдодокументальную программу с конспирологическим уклоном. По сюжету в дом Манижи пробираются те, кто хотят понять, что она такое — так обыгрываются тысячи оскорбительных и шовинистских комментариев («Джамшут сменил пол», «Цыганка с шаурмой на голове», «Богиня кишлака азиатского», «Еврейка из Таджикистана») — крадут скелет певицы, пока она спит, проводят лабораторное исследование и выясняют: «Манижа не просто не русская, она вообще не человек! Манижа — это соль!».

Неизвестные крадут скелет певицы, пока она спит, проводят лабораторное исследование и выясняют: «Манижа не просто не русская, она вообще не человек! Манижа — это соль!» Фото: Кадр видео

Бородатый «ученый» Вениамин Александрович уверяет, что доказать это очень просто. В ходе эксперимента мужчина в пончо пьет рядом с Манижей текилу, и облизывает певицу вместо соли, после чего на испанском подтверждает: «Да, это соль. Но кем бы она не была, представлять нашу с вами страну она не имеет никакого права».

В ходе эксперимента мужчина в пончо пьет рядом с Манижей текилу. Фото: Кадр видео

В финале клипа анонсируется вторая часть расследования, в которой раскрывается, сколько денег Манижа заплатила группе Little Big за отказ от участия в "Евровидении".

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