Украинцы: «Мы ездим в Крым погонять по хорошим дорогам»

Жители Украины, побывавшие на полуострове, приятно удивлены хорошими дорогами. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Ровно 7 лет назад, 18 марта 2014-го, власти Крыма и России поставили в Кремле свои подписи под документом о возвращении полуострова в состав РФ. Корреспонденты КП опросили крымчан и украинцев: стал ли Крым «витриной России»? И что на Украине устроено лучше или хуже?

Не было никаких проблем узнать мнение крымчан. А вот с жителями Украины все оказалось сложнее. Массовый антироссийский психоз напугал их так, что многие отказывались говорить или просили не указывать своих личных данных. Опасения понятны: в Верховную Раду уже внесен пакет законов, по которым любое положительное упоминание Крыма в российских СМИ будет считаться «сепаратизмом» и наказываться вплоть до тюремного срока от 5 до 10 лет.

Но у «Комсомолки» оказались верные читатели. Нас передавали из рук в руки и рекомендовали знакомым и мнение украинцев все-таки удалось выяснить.

Многие граждане Украины по-прежнему ездят в Крым. Фото: Михаил ПАТЛИС

ДВА МИРА — ДВА ШАПИРО

Константин Кеворякян, политический обозреватель, вырос на Украине, уехал в Россию, точнее – в Крым, совсем недавно. В прошлом, Константин депутат харьковского горсовета с 20 летним стажем, он сразу же заметил главную проблему Крыма – кадры.

- Во времена Украины в Крым управленцы присылались с «материка». Например, при Януковиче, командные посты занимали многие выходцы из Донецка. В этом был элемент местничества, но в целом донецкий менеджмент был более эффективен, нежели местные кланы. После 2014-го местная бюрократия в Крыму, похоже, не сразу осознала новые реалии и это обернулось множеством коррупционных скандалов, сорванных сроков запуска важных объектов и конфликтами из-за застройки побережья.

- Вам тяжело было иммигрировать с Украины в Крым?

- Переселенец в Крыму сталкивается с массой проблем. Его спрашивают: кто-куда-зачем, докажите родство до 7 колена. Есть даже квота для переселения - не больше 5 тысяч человек в год! В эту квоту надо еще попасть. В отличие от Калининградской области или Дальнего Востока, переселение людей в Крым ограничено.

- Кто мигрирует с Украины в Крым, «ватники»?

- Это первая категория - люди которые чувствуют свою русскую идентичность и уже просто не могут терпеть тотальную украинизацию. Или бояться расправ. И многие из таких убежденных используют Крым как трамплин для дальнейшего переселения в материковую Россию.

Вторая категория - экономические мигранты, сезонные люди, которые приезжают в туристическую сферу, или строительную, чтобы заработать и вернуться. Но они стараются зацепиться в Крыму на подольше. И, если получится, остаться, открыв свое дело.

И третьи — это враждебно настроенные граждане Украины, которые приезжают в Крым либо для разведки — в самом прямом смысле, либо для продажи недвижимости и бизнеса, получения наследства.

На Украине некоторые не уверены, что Крымский мост достроили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ХОЛОДИЛЬНИК ПОБЕЖДАЕТ ТЕЛЕВИЗОР

«КП» поговорила с одесситом Дмитрием Ткалей. Он художник-иллюстратор и отец пятерых детей. Перебрался в Крым с семьей в 2016-м. Поначалу, друзья его не поняли, крутили пальцами у виска, а потом постепенно и сами засобирались вслед за ним, но не успели, карантин.

- Как уплывший полуостров смотрится с Украины сейчас, через целых семь лет? - спрашиваем его.

- А знаете, о чем одесситы меня спрашивают постоянно? Есть ли в реальности Крымский Мост?! Всех на Украине интересует жизнь Крыма под санкциями, типа, а правда, что у вас там последний хрен без соли доедают? Реакция на мои ответы у украинских «ватников» уважительная: «Ну, слава Богу, что все хорошо, и мост есть, и продукты». А у украинских «патриотов» - сразу происходит замыкание, будто становятся глухими. Обычно начинают разговор так: «Ну что у вас там в Крыму? Жрать-то нечего, все на Путина молитесь?». Отвечаю: «Не, тут нормально все». И все, стоп, дальше они ничего слушать не хотят. Видимо, им так спокойнее на душе. Картина мира не ломается.

- Почему же украинцы выбирают именно Крым для переселения? Я слышала, из-за небольшой разницы в темпе жизни, менталитете. Сразу в Россию они ехать боятся?

- Все-таки мы с материковой Россией немножко разные, 30 лет жили порознь. Отличается ритм жизни, ценности и понятия. Ну, например, на Украине платить налоги — это западло, только лох платит, все работают «в черную». А здесь - платишь налоги и видишь, что строятся дороги и детсады. Вот такой моментик. Или для многих на Украине непонятно стремление россиян служить в армии. На Украине принято от армии косить и это считается почетным. «Откосил? О, молодец!». «Бесплатно откосил? Да ты вообще красавец!». А Крым, — это такая переходная территория, здесь люди по менталитету еще те, но уже немножко не те, я бы назвал это «карантинной зоной». Пожалуй, украинцам, в Крыму комфортнее из-за схожего менталитета. Свои люди, так сказать.

Я знаю здесь, на полуострове, 5 таких украинских семей как мы, с четырмя-пятью-шестью детьми. Сейчас в той же Одессе появилось много желающих переехать. Но много народу не имеет другой картинки, кроме той, что дают украинские СМИ. Плюс, слухи. Многие просто боятся:

«Ой, меня задержат на границе, заберут в армию и так далее». Масса народу, чем дальше, тем больше говорят мне: «При первой же возможности к тебе переедем», это важный момент. В последние два года отношение к переезду в Россию сильно поменялось.

- Почему эти люди изменили свое мнение?

- Я это связываю с новым президентом Зеленским, с разрушением надежд на что-то лучшее в жизни. Многие из моих друзей и знакомых голосовали за него, и говорили, мол, «вот сейчас все наладится… он посадит Порошенко… расследует сожжение людей в Одессе 2 мая, победит коррупцию...» Но, пардон! - становится только хуже и хуже. Холодильник побеждает телевизор. Хотя пропаганда идет мощнейшая и беспощадная. Живой пример – мои родственники из Черкасской области. Там моя двоюродная сестра с мужем свято уверены, что Путин напал на Украину, на Донбассе русские орки, а у Украины самая сильная армия. То есть пересказывают мне весь украинский телевизор. И уверенны, что я от них что-то скрываю.

В Крым приезжают покататься на хорошим дорогам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ОСАДЕ

Из-за санкций у Крыма появилось множество проблем, о которых никто раньше не подозревал. С интернет-магазинами, банкингом, получением виз... Дмитрий Ткаля рассказал, что затрудняет жизнь простым крымчанам, в сравнении с Украиной:

- Масса лишних телодвижений — это особенность изоляции Крыма. Например, купить что-то на каком-то «Алиэкспрессе», можно только через друзей «на материке». Мы оформляем покупки на друзей в Москве. Потом все это пересылается почтой на Крым. Все, у кого работа связана с интернетом, испытывают некоторые трудности. Американский Гугл считает Крым Украиной. И отметить ваш бизнес на карте он не даст. С рекламой в американских Фейсбук и Инстаграм так же проблемы. Впрочем, все это из разряда решаемых мелочей, прорвемся.

Сергей Троицкий, бизнесмен и кораблестроитель (два года назад корреспонденты «КП» были на его новом корабле «Таврида») рассказал, как крымчанам приходится выкручиваться:

- Главная проблема – перекрытие Северо-Крымского канала. Крым остался без воды! Заключения договоров приходится переносить на материк. Многие даже российские компании, в том числе и банки, почему-то не признают Крым и не хотят открывать здесь счета.

На Украину теперь съездить – однозначно сложнее. Есть проблемы и по моим морским делам.

- Но вы продолжаете строить лодки…

- В России и на Украине не проблема что-то производить. Проблема все это зарегистрировать и узаконить. Иногда мне кажется, что в Таиланде или на Бали будет гораздо проще заниматься кораблестроением. И мы, кстати, хотим командой осенью отправиться на Бали попробовать начать там бизнес с нуля.

Украинцы "скучают" по крымским винам. Фото: Александр КИРЬЯКОВ

СВОБОДА — ЭТО ПОРЯДОК?

Неожиданное мнение от уроженца Украины, переехавшего в Крым в 2016 году. Михаил попросил не упоминать его фамилию, в Крыму он занимается сыроварением и успешно. Дословно: «Мы не жалеем о переезде в Крым, это прекрасное место для жизни, но насколько он прекрасен, настолько и суров».

Оказалось, законы для бизнеса ужесточаются и в Крыму, и на Украине, процессы идут параллельно:

- Здесь нужно четко разделить, такой свободы предпринимательства, как была на Украине и в Крыму до 2014 года уже нет нигде, - говорит Михаил. - Мелкому бизнесу закручивают гайки.

- Банковская система работает в Крыму?

- Огромная проблема Крыма, это безальтернативность в банковском обслуживании. Есть 2 банка в которых большая комиссия, низкие проценты по депозитам и высокие по кредитам, даже справка о состоянии счета стоит денег, хотя на материке — это стандартная базовая услуга.

Но есть и весомый плюс. По мнению Михаила, сервис «Госуслуги», работающий в Крыму, по своему удобству аналогов на Украине не имеет. Там запустили похожий сервис «Дия», но он еще очень «сырой» и набор услуг ограничен.

НА ПОЛУОСТРОВ — ЗА БЕНЗИНОМ И «АЛЕНКОЙ»?

Мы обсудили новый русский Крым и с украинским блогером Андреем Петровым. В 2020 году Крым его просто потряс, и он не сдерживал эмоции в своих роликах. Зрители оценили, сейчас у его канала «Петровы» 16 миллионов просмотров. По профессии он предприниматель, занимается продажей оборудования и строительством. А еще, Андрей ничего не боится:

- Зачем украинцы приезжают в Крым? Мы безумно любим его! Любим Феодосию, Судак, Коктебель. Всегда будем приезжать. Да нам просто в кайф покататься по трассе Таврида, заправить полный бак нормального бензина, и почувствовать себя плывущим на корабле по идеальному асфальту, потому что у нас таких дорог нет! Реформа нашего правительства по строительству дорог на Украине просто не работает. Проехать по трассе от Николаева и не пробить колесо может только очень удачливый водитель. Постоянные пробки из-за того, что дороги просто нет.

А цена бензина в Крыму ровно в полтора раза дешевле. И он реально лучше.

- Из Крыма есть что привезти на Украину?

- Друзьям на подарки нагружаю прям большими сумками безлактозное Nemoloko Вологодского производства, с которым меня познакомил ведущий в мире животных Николай Дроздов. Постоянные заказы от друзей на крымское вино. Все доверяют только Массандре. Беру Бабаевский шоколад, «Аленку»...

- Стоп. У вас же есть свой порошенковский «Рошен».

- Но нет «Аленки»! И еще “Украли сахар” - у нас он просто не продается. «Коровку из Кореновки» рекомендую – отличная продукция. Икру красную Сахалинскую. На курортных рынках пугают, конечно, спекулянты с яблоками по 200 рублей, хотя мы потом нашли и за 80. Но вот в Украине яблоки по 36 рублей. Этого, да, не отнимешь.

ЧТО В ОСТАТКЕ

Владимир ДЖАРАЛЛА, крымский политолог:

Единственные «эффективные санкции» в Крыму — от российских компаний-гигантов

- Главными отличиями нового Крыма за эти 7 лет стали грандиозные перемены в инфраструктуре - трасса "Таврида", считавшийся невозможным Крымский мост и один из лучших аэропортов! Но процесс продолжается - грядет замена трубопроводов и ремонт малых дорог.

Уровень зарплат кое-где соизмерим с украинскими, а где-то отличается кардинально в пользу Крыма. Выше и доход частного бизнеса, за счёт громадного рынка с почти неограниченными возможностями сбыта. Пенсии - самое существенное отличие - на крымские можно жить. Небогато, но точно не впадая в нищету и голод. Коммуналка в России вполне по карману, не занимает большую часть семейного бюджета.

Медицина стала самым ярким отличием от украинского периода. Прежде всего, она бесплатная! Человек, попадая в больницу, имеет одну проблему - саму болезнь. Сразу вспоминается украинский страшный опыт, когда, столкнувшись с тяжёлой болезнью, человек становился перед страшным выбором - или разорять семью, или умирать. Теперь этого нет. Более того, в Севастополе и Симферополе вырос уровень врачей, получивших подготовку в Москве и Петербурге. Теперь задача - поднять районный уровень.

А единственные «эффективные санкции» против Крыма - от самих российских компаний-гигантов: банков, торговых сетей и мобильных операторов. В Крыму действуют их аналоги, но проблемы ощущаются.

Уровень преступности в бытовом плане остался таким же, или снизился. Но в некоторых темах вообще исчез. Например, в украинский период через Крым проходил один из маршрутов наркотрафика, сейчас он уничтожен, переместившись в украинские порты.

Для украинцев пребывание в Крыму становится шоком. И чем дальше, тем больше. Сначала они ругаются при прохождении границы, но потом умолкают, видя контраст с тем, как живёт Украина. Совсем недавно главным для многих из них было проехать по Крымскому мосту, которого, как известно из укроСМИ, нет. Но сейчас они делают это без огласки, после того как их спецслужбы начали отслеживать такие посты в соцсетях.

Многие, побывав в Крыму, задумываются о переезде. Но не столько на полуостров, а в материковую Россию, там возможностей больше. И вот эта реальность действует лучше любой пропаганды.

По поводу качества продуктов. Когда говорят о вкусе колбасы или молочки с материковой России, упускают деталь, что это - решение в условиях блокады товаров с украинской стороны. В итоге, украинские власти этой блокадой разорили своих же производителей, а их место заняли другие. И за 7 лет именно сельское хозяйство Крыма развивается наиболее бурно, то что начали сразу после присоединения, уже даёт отличный результат. Крымом движет цель - выйти на необъятный российский рынок, и это работает.

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