В Европу пустят и без прививок, но нужно будет оформить специальный сертификат

Европейский ковид-паспорт не будет включать обязательное требование о вакцинации для путешествий по ЕС. Фото: EAST NEWS

Европейская комиссия представила проект ковид-паспортов, которые планируется ввести в оборот уже в июне. Эти документы будут обязательны для желающих посетить страны Старого света, однако, вопреки опасениям некоторых СМИ, он не будет включать обязательное требование о вакцинации для того, чтобы совершить путешествие.

- Еврокомиссия приняла законодательное предложение, создающее единую структуру для зеленых цифровых сертификатов, - говорится в пресс-релизе европейской структуры. - Этот документ будет доказывать, что человек был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный результат теста или вылечился от коронавируса. Он будет действовать во всех странах-членах ЕС.

Впрочем, до сих пор остался нерешенным вопрос признания сертификатов о вакцинации, выданных в других странах. Пока такой вариант предусмотрен Еврокомиссией, но никакой конкретики по нему нет. Правда, каждая страна-член ЕС сможет самостоятельно решить, признавать иностранные сертификаты о прививках вакцинами от коронавируса, не разрешенными на территории сообщества, или нет.

Это значит, что привитые «Спутником V» или другой российской вакциной, пока не признанной в Европе, смогут въехать на территорию той страны, которая официально разрешила использование у себя этого препарата.

Предполагается, что в сертификатах будут действовать до того момента, как ВОЗ объявит о завершении пандемии. Документ будет бесплатным — денег за его выдачу с туристов обещают не брать. Но как именно будет работать механизм получения бумаги, пока не ясно.

Привитые «Спутником V» или другой российской вакциной, пока не признанной в Европе, смогут въехать на территорию той страны ЕС, которая официально разрешила использование у себя этого препарата. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее в европейских СМИ появилась информация, что въезд в ЕС будет не свободным, а только для тех, кто привит одним из средств, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам. В настоящий момент эта структура признает только четыре вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Кроме того, планировалось, что разрешат и въезд путешественникам, привитых российским «Спутником V» и китайской Sinopharm, правда только в страны, которые их используют - Венгрию и Словакию.

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