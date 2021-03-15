ВОЗ не рекомендует вводить ковид-паспорта для международных поездок Фото: Евгения ГУСЕВА

Всемирная организация здравоохранения не видит условий для использования сертификатов вакцинации для международных поездок.

При этом, как отметил директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кетрин О'Брайен, организация рекомендует как можно быстрее продвигаться с вакцинацией против коронавируса, а также указал на отсутствие рекомендации о необходимости прохождения тестирование перед вакцинацией.

«Не обязательно все, кто был заражен, будет иметь долговременный иммунитет после этого. Совет - продвигаться как можно быстрее с вакцинацией, начиная с высокорисковых групп», - заявил он.

Ранее об этом сообщала представитель организации в России Мелита Вуйнович, которая указала на то, что мы все еще находимся на раннем этапе понимания полного иммунного ответа на коронавирус.

Напомним, сейчас идет обсуждение введение ковид-паспортов по всему Европейскому союзу. Как ранее сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, Евросоюз готов запустить ковидные сертификаты уже в мае текущего года. В Испании заявили о готовности ввести в стране электронные паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции к 19 мая. В Кремле скептически относятся к теме ковид-паспортов.