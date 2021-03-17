США запрещают экспорт и импорт оружия с Россией. Ждать ли кризиса в оборонке

После санкций США некоторые страны лишатся возможности покупать российское оружие. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Санкционная война США против России перешла, прямо скажем, в бандитскую фазу.

Вашингтон берет на себя роль "пахана", который требует от других стран не покупать российское оружие. Это прямо следует из заявления министерства торговли США, которое объявило о новых санкциях в отношении России. Причем, эти санкции вступят в силу уже завтра. Подсуетился и Госдеп: он внёс Россию в список стран, с которыми полностью запрещён экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. Любопытно, что по авиационной и космической отраслям некоторые исключения будут действовать до 1 сентября. О чем речь? Да о том, что американцы не спешат расставаться с поставками нашего титана для самолетов, двигателей РД-180 для космических ракет. Да и, похоже, не собираются убирать своих космонавтов из общих российско-американских программ.

Как на это отреагирует Москва, проглотил ли горькую пилюлю или же снова "выскажет сожаление" - пока неизвестно. Ждем.

Вся эта ситуация порождает кучу вопросов, требующих ответа. И первый из них - как понимать те "правила" поведения на мировом рынке оружия, которые навязывает США другим странам, стращая их санкциями? Называть это недобросовестной или нечестной конкуренцией язык не поворачивается. Ибо это уже не из области экономики, а банального криминала. Какие позиции занимают сегодня США и Россия на мировом рынке оружия? США "наваривают" в год до $30 миллиардов, мы выручаем в пределах $13-15 миллиардов.

Причем, даже без официального объявления санкций в отношении Москвы Вашингтон уже запугал несколько стран жестокими экономическими и политическими карами в том случае: если они будут покупать российское оружие. Это касается, в частности, и Египта, и Алжира, и других государств, которые на прошлогоднем военно-техническом форуме под Москвой подписали очень внушительные предварительные контракты на покупку нашей боевой техники. Сейчас же им Вашингтон упорно выкручивает им руки и требует отказаться от сделок.

Нельзя исключать, что доходы от российского оружейного экспорта могут снизиться. Но не все так плохо. В этих условиях Москва ищет другие рынки сбыта в тех странах, которым плевать на санкционные страшился Вашингтона. И таких стан немало. Кроме союзников России по Договору о коллективной безопасности, это еще и Китай, и Индия, и Пакистан, и Иран, и Сирия, и Вьетнам, и Венесуэла, и Куба. Есть такие государства, не смотрящие в рот США, и в Африке. Я бы добавил сюда и Северную Корею, которую в большой геополитической игре Вашингтона против Москвы нам было бы крайне выгодно использовать в качестве не только "рынка сбыта", но и военно-технического партнера. Ибо тут, как в борьбе на татами - на болевой прием противника надо отвечать не менее болезненным. Тем более, что американцы очень опасаются военно-технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

США явно возомнили себя "директором" мирового оружейного рынка или (говоря на криминальном языке) - смотрящим. Оружейные санкции, объявленные Госдепом, - очень плохая примета. И она говорит не только о том: что Вашингтон намерен углублять "окопы" новой холодной войны, но и выбрасывает на помойку элементарные правила оружейного бизнеса. А это уже приметы войны "горячей" (добавьте сюда свирепый американский диктат Европе в связи со строительством Северного потока-2 и по многим другим направлениям). Да, американские оружейные санкции против России факт неприятный, но не настолько критичный, чтобы мы могли говорить о кризисе в нашей оборонке и о значительном снижении объемов экспорта боевой техники. Это заставит наших политиков и торговцев оружием "шевелиться" и действовать в условиях жесткого американского противодействия. А нам ли привыкать?