Елена Вяльбе: Мы не запрещали в сборной соцсети. Но вопрос этот мы еще будем поднимать

Елена Вяльбе в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Елена Валерьевна, от лица всех наших болельщиков поздравляем вас и всех наших лыжников с великолепным окончанием сезона!

- Да, спасибо большое. Сезон у нас действительно был успешный. Мы завоевали золотую медаль на чемпионате мира (Большунов в скиатлоне), а вот на прошлом ЧМ побед не было. Но, может быть даже важнее, что мы привезли домой сразу два кубка мира (Большунова и командный), ведь мы очень и очень давно не выигрывали национальные кубки и это обнадеживает.

- Александр Большунов даже прыгал на пьедестале с этим кубком.

- Ну, это его личный кубок - Большой Хрустальный Глобус. Саша получил его второй раз, но в прошлом году из-за начала пандемии было все как-то скомкано, потому что Кубок уехал в Канаду, на последний этап Кубка мира, который там отменили. Потом мы очень долго его встречали здесь, были какие-то проволочки с таможней, Глобус возвращался обратно, и только со второго раза оказался у нас. Но уже была зеленая трава и выглядело все это достаточно смешно. А сейчас это кубок вручали по-настоящему, когда рядом были соперники, которые все видели и кусали локти. Но все, он у нас!

- Президент прислал поздравительную телеграмму!

- Две! Александру Большунову две. Первую - после скиатлона за победу. И вторую - после 50 километров и с очень хорошими, такими красивыми словами.

Александр Большунов с золотой медалью чемпионата мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Они теперь у него?

- Сейчас они находятся у меня дома. И я вручу их Александру на чемпионате России в Тюмени. Просто мы еще не виделись…

- А мы думали, что подарите их на его свадьбе, в конверте.

- Ну, что ж я буду до свадьбы ждать, до 24 апреля? Я его раньше увижу.

- Но все дарят в конвертах деньги, а вы в конверте - телеграммы от президента!

- Ну, я думаю, что деньги - это, наверное, неинтересно, мне хотелось бы, чтобы это осталось у них на память. Я что-то придумаю.

КУБКИ ВЯЛЬБЕ

- Елена Валерьевна, вы выиграли пять таких Хрустальных глобусов, где вы их храните?

- Пять, но в наличии только четыре. Потому что, когда я выиграла общий зачет в первый год (сезон 1988/89) этих кубков не давали. А потом появился спонсор, который и стал делать этот Хрустальный Глобус. И я очень много лет уже думаю о том, чтобы заказать у FIS еще один. А так, они у меня дома стоят. У меня есть отдельная комната, в которой лежат мои награды. Кто-то говорит музей - я называю кубковая, потому что в основном, конечно, там кубки стоят, то, что еще не разбилось.

- А сколько наград, не считали?

- Ой, нет, конечно. Я даже нескольких людей просила, чтобы они уточнили, сколько раз я была чемпионкой СССР и чемпионкой России, потому что я, к сожалению, все медали с этих чемпионатов раздарила каким-то людям, раздала в детские спортивные школы. Вот прямо честно, не знаю, сколько раз я побеждала на этих соревнованиях.

Президент Федерации лыжных гонок России, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- 10, 20, 30 раз?

- Ну, 30 точно нет, я так долго не была в спорте, но все-таки было бы интересно.

- А к вам можно устроиться смотрителем музея?

- Знаете, у меня не настолько большой, конечно, музей, но он планировался изначально, когда я строила дом, на первом этаже, чтобы удобно было. А вот у Галины Алексеевны Кулаковой и у Раисы Петровны Сметаниной, у них прямо настоящие музеи, где есть служащие, которые водят и рассказывают про награды. И все это находится прямо у них дома.

Причем, у Галины Алексеевны так сильно закрыто, что, когда я как-то один раз у нее была дома и хотела посмотреть, выяснилось, что у нее нет ключа, а смотрителя музея не было, так что мы и не смогли в него попасть. А у Раисы Петровны все открыто и это большие помещения…

О НЕВЕСТЕ БОЛЬШУНОВА

- Вы сказали, что свадьба Большунова состоится в 24 апреля. Где?

- Свадьба будет в Подмосковье, да, я приглашена.

- А можете нам немного рассказать про невесту?

- Я бы ее сравнила с женами декабристов. Потому что Аня (Жеребятьева) на самом деле настолько отдана Саше, настолько ему предана, что многие достижения приходят благодаря ей. Она создает ему такую атмосферу, когда он реально может хоть как-то расслабиться. Саша достаточно эмоциональный человек, очень переживает, когда что-то не получается так, как он хочет, а Аня - это тот человек перед которым он очень открыт, может быть, она его уже даже больше знает, чем родители. Я просто преклоняюсь перед ней. Безусловно, я низко кланяюсь его родителям, я знаю Сашину сестру Настю - это просто удивительные дети. Безусловно, родители ими гордятся, но Аня вносит столько позитива в жизнь Саши, и я уверена, что у них все будет очень хорошо. Они вдвоем идеально подходят друг другу.

- Они познакомились в вашей сборной?

- Да, они уже давно вместе. Она тоже бегала на лыжах, а вот в этом году у нее проблемы со спиной… Но мне кажется, что у нее уже и сил для того, чтобы тренироваться и бегать, тоже нет, потому что она столько внимания отдает Саше. Я думаю, что она на правильном пути.

Александр Большунов и Анна Жеребятьева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Кстати, вот к футболистам жен не пускают во время крупных турниров. А как у вас?

- Ну, есть разные люди. Я знаю очень много жен, которые выносят мозг спортсменам. Конечно, они приезжают крайне редко и никак не на соревнования. Но согласитесь, когда ты знаешь на сто процентов, что она может принести только пользу, то, наверное, этим надо воспользоваться. Потому что жить одному в комнате - тоже не всегда хорошо. Люди иногда замыкаются, начинают думать, а здесь мы просто все уверены в Анне.

ПРО ДЕНЬГИ

- Слушатель из Пермского края спрашивает: «Сколько денег получили спортсмены в этом сезоне и сколько получили в прошлом? Может, все дело в деньгах?». То есть, зарплату и гонорары подняли, поэтому и побежали.

- Я никогда не считаю деньги в чужих кошельках. Лыжники гонки получают очень скромные деньги по сравнению со многими другими видами спорта. И у них ничего не изменилось с прошлого года. Для того, чтобы что-то заработать, нужно быть в топ-спортсменах. А когда я бегала, за победу на чемпионате мира давали 3000 долларов.

- На сайт FIS написано, что Большунов за этапы Кубка мира заработал 219 тыс швейцарских франков (порядка 200 тыс. долларов).

- Господи, ну это же прекрасно, пусть он зарабатывает еще больше. Конечно же, ему еще заплатят за лыжи, на которых он бегает, плюс у него есть еще какие-то контракты. Но, мне кажется, давайте лучше о чем-нибудь прекрасно поговорим. Я не хочу сравнивать нас и футболистов или хоккеистов.

- А теннисисты?

- Да. Я знаю только одно. Что теннисная школа - это очень дорого. У меня дочка ходит - вообще реально это дорогой вид спорта.

- Но вот недавно Большунов написал, что он свои призовые деньги собирается потратить тредбан для того, чтобы еще лучше тренироваться. (Тредбан — устройство, работающее по принципу беговой дорожки, предназначенное для медико-биологических исследований, оценки физической работоспособности человека, - Авт.) Мы знаем, что это очень дорогое устройство, стоит порядка 120 тысяч евро, и у наших спортсменов его нет. Может быть, стоит обратиться даже к нашим меценатам - ау, товарищи меценаты, помогите…

- Так, я вас сейчас уже перебью. Значит, история была такая. Да, он написал в Инстаграм и, я думаю, что здесь была такая, наверное, доля шутки со стороны Саши. Все, кстати, думают, что он такой хмурной, не разговорчивый, а на самом деле он юморист тоже хороший. Наверное, это был некий призыв м наших руководителям спорта. Мы просим его очень давно, этот тредбан. На нем не тренируются, чтоб вы понимали - это заблуждение. На нем проходят тесты. И у нас есть абсолютно достоверная информация о том, что Олимпийский комитет скоро приобретет такой тредбан. А Саша потом сможет в любое время приехать в инновационный центр Олимпийского комитета и сделать тестирование, а, может быть, и поработать над своей техникой. А что касается Инстаграма Саши, то люди начали сразу же писать, что мы сбросимся, мы купим… Безусловно, нам всем очень это приятно, но, думаю, что наша страна может найти такие деньги, чтобы нашим болельщикам не сбрасываться…

ТАЛАНТЫ

- Болельщики спрашивают: Большунов, и Сергей Устюгов - это самородки, люди поцелованные Богом, или любого при желании можно научить быстро бегать?

- Да, безусловно, они поцелованные и таланта у них больше. Но я бы сказала, что таланта у Сергея больше, чем у Саши. А у Саши больше трудолюбия. И Бог таких тоже награждает и любит, может быть, даже еще больше.

ПРО СОЦСЕТИ

- Елена Валерьевна, а почему вы в сборной запретили всякие гаджеты?

- Ой, ну прямо запретили… Но я считаю, что это отвлекает спортсменов, особенно тех, кто начинает отвечать. Некоторые «болельщики» начинают его гнобить, а он отвечает и это, конечно, доводит до какого-то безумия. Могу сказать, что я просто сказала, что мы этот вопрос поднимем. Чтобы мы вот так сразу все отрубили - нет, такого не было. У нас Олег Орестович Перевозчиков в своей группе сказал - с десяти вечера до утра телефон должен лежать в моей комнате. И ребята отнеслись к этому абсолютно нормально. Некоторые даже в восемь уже приносили. Понятно, что он вечером ляжет нормально спать, не будет ковыряться в интернете… А на будущее - да, вот мы сейчас на чемпионате России соберем команду и, я думаю, что надо какую-то воспитательную работу провести. А я вижу, что люди начинают немножко отвлекаться на это.

СТОЛКНОВЕНИЕ С КЛЕБО

- До сих пор обсуждают тот инцидент, когда Клебо на финише 50 километровой гонке сломал Большунову палку.

- Мы достоинств Клебо никак не принижаем. И не факт, что Саша бы выиграл у него на той финишной прямой. Но то, что что было в голове норвежца на тот момент, что он решил именно таким способом добраться до финиша, это достаточно странно. И я могу сказать, что это была беспрецедентная акция со стороны FIS, чтобы на чемпионате мира дисквалифицировали такого спортсмена. Это будет таким хорошим примером, что дисквалифицировать могут любого.

Финиш лыжного марафона на чемпионате мира, на последних метрах дистанции Александру Большунову норвежец Клебо сломал палку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У нас сейчас почти все гонки контактные, и подобные столкновения происходят довольно часто. Но судятся они до сих пор по-разному. Давайте так сделаем правила, чтобы они были для всех едины.

- Но такие моменты подогревают интерес к лыжам…

- Да по фигу мне какой там интерес подогревается, когда у нас у Большунова забрали золотую медаль. В итоге там как бы Клебо сам отказался и сказал, давайте не будем дальше идти в эти разбирательства, все, я не нытик, ну, нет этой медали и нет. Но на самом деле какая разница Саше, будет он второй или третий? Никакой. Нет золота - вот что самое главное. Если бы это решилось в честной борьбе, если бы Саша не выиграл, то признал бы - да, Клебо на сегодняшний день сильнее. Но получилось-то все совсем по-другому.

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