Елена Вяльбе сказала, чем выделяются лучшие лыжники сборной России Большунов и Устюгов

Елена Вяльбе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 17 марта, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе пришла в гости на Радио "КП". В сборной России есть два лидера и Елена Валерьевна дала характеристики для Александра Большунова и Сергея Устюгова. Что их отличает в стиле работы:

- Я не могу сказать, что любой может быть на первом месте. Тренеры делают все возможное, чтобы были величайшие спортсмены. Что касается Большунова и Устюгова - они "поцелованные". У Сергея больше таланта, а у Саши - трудолюбия. И Бог таких награждает, - сказала Вяльбе в эфире Радио "КП".

Напомним, ранее, на последнем этапе Кубка мира Александру Большунову официально вручили Серебряный глобус после финальной гонки сезона как лучшему лыжнику мира. За сутки до этого сайт KP.RU сообщал, что Большунов одержал победу над Клебо. При этом, след скандала Оберстдорфа закончился. Апелляция по скандальному финишу Клебо на ЧМ-2021 была отклонена.

А вот главное событие в жизни Большунова - 24 апреля у него будет свадьба с лыжницей Анной Жеребятьевой. Уже после финала сезона Кубка мира.