"Как бы не поносили Россию, а никому они больше не нужны": россияне бурно обсуждают возвращение Алексея Серебрякова из Канады в Москву

Актер Алексей Серебряков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известие о возвращении Алексея Серебрякова в Москву из Канады, где актер жил последние девять лет, не на шутку взбудоражило россиян. Пользователи соцсетей активно обсуждают данное событие. Кто-то рад решению любимого артиста, а кто-то не может простить ему резких высказываний в адрес Родины. Сам Серебряков удивлен столь пристальному вниманию к своей персоне.

Алексей Серебряков на днях представлял в одном из столичных кинотеатров свою новую работу в американской картине. Мельком артист обронил фразу о том, что живет в Москве. Мол, он просто вывозил детей на учебу. Как известно, в 2012 году актер уехал в Канаду, продолжая сниматься в России. За это время он не раз критиковал свою Родину.

И вот теперь всем стало интересно, навсегда ли вернулся звезда фильмов "Груз 200", "Левиафан", "Бандитский Петербург" из Канады в Россию или на время. Сам он предпочитает это не комментировать. "Мне, честно говоря, совсем не хочется что-то объяснять, давать интервью. Не обессудьте. Когда будет повод, тогда и поговорим", - цитирует его сайт mk.ru.

Серебряков всегда очень сдержанно относится к своей работе, не упивается успехом, что большая редкость среди актеров. Считает, что ничего особенного в его жизни не происходит. Алексей не раз говорил, что ему важно не испытывать чувства стыда перед детьми и женой. Семья для него всегда была на первом месте. 56-летний артист стремился к тому, чтобы дочь и два сына выросли людьми мира.

Давняя подруга артиста Мария Шукшина объяснила решение Алексея вернуться. "Во-первых, он русский человек до глубины души, до кончиков ногтей. То, что, мы видим, сейчас происходит в Европе и в Америке, и то, что люди возвращаются оттуда потоком из-за рубежа, в том числе Леша с семьей вернулся из Канады, - это правильное решение. Я его очень поддерживаю", - цитирует Шукшину Царьград.

Простые россияне тоже не остались в стороне. Они активно делятся мнением в соцсетях.

"Чудесный актер, любит детей, животных, добрый! Вернулся или нет, его дело, каждый человек имеет право выбрать, где ему лучше", "Не хочу судить, да и не имею права, огромное уважение как к актеру, так и к тому, что взял на воспитание чужих деток. Низкий поклон", "Да Серебрякову наплевать на мнение своего отечественного зрителя. Гордыня и чувство превосходства его просто переполняют. Переоценил себя".

"Все они возвращаются. Как бы не поносили Россию, а нигде и никому они больше не нужны", "Россия как мать. Какой бы ни был плохой сын, а она его все равно любит", "Бывает и так, что, пожив на чужбине, чувствуешь свою любовь и тоску по своей Родине. Особенно это проявляется с возрастом", "В конце концов вернулся талантливый человек и это здорово!", "Любите Родину с ее достоинствами и недостатками", "Россия такая плохая, что многие публичные люди, уезжая, поливают грязью, но 90% возвращаются. Уходя - уходи", "Он приехал к себе домой. Посмотреть своими глазами, что изменилось. Люди остались те же", "Очень люблю, но не могу простить предательства", "Он здесь стал звездой. Здесь его обожают. Здесь он деньги зарабатывает. И оскорблять страну, где он зарабатывает, - это подлость", - пишут фолловеры.