Cеребряков взбесил соцсети очередным русофобским выпадом

Уехавший в Канаду Алексей Серебряков вновь набросился на Россию. Повод для нападок на этот раз актер нашел довольно странный. Касался он военных конфликтов. Пользователи соцсетей настолько возмутил русофобский выпад звезды "Груза-200", что некоторые вознамерились "дать артисту в морду".

Новое скандальное интервью Алексей Серебряков записал в Лондоне. Актер почему-то считает, что россияне вынуждены "демонстрировать псевдопатриотизм и пересматривать историю, потому что их со всех сторон обложили враги".

Своими словами он вызвал настоящий гнев в Сети: "Талант актера иссяк? Подался в политолухи? Народ все помнит... я бы дал в морду. Больно...", "Как-то после подобных выступлений народ все чаще отворачивается и перестает уважать", "Уехал на Запад.. А к западному миру претензии будут? Вьетнам. Ирак. Афганистан. Ливия. Югославия... ну, и конечно, единственное применение атомного оружия Хиросима и Нагасаки. Двуличие во всей красе!", "Это как же Родина ошиблась в человеке... или человек ошибся Родиной?", "Жаль, бывший российский актер Серебряков быстро переобулся, покинув Родину", "Что же ожидать от европейцев, когда такие хоть и бывшие "россияне" тявкают на страну?".

В свою очередь, певец Юрий Лоза предложил забыть о Серебрякове и не предлагать ему роли в российских фильмах. Он напомнил, что артист переехал в Канаду, поэтому ему "наплевать", что о нем говорят в России. "Единственное, как только вы перестанете его упоминать, он поймет, что больше стране не нужен. Самое страшное для этих людей - забвение", - цитирует Лозу РЕН ТВ .

А член экспертного Совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ считает, что лить грязь на Россию - это сродни предательству. "В Лондоне нынче заседают господа, сильно любящие Россию? Внутри страны ее любить не получилось и теперь их "любовь" из-за рубежа потоком идет? На мой взгляд вот так лить грязь на Россию - это сродни предательству. Приезжай в страну и высказывайся открыто. Свобода слова по Конституции гарантируется", - заявил он "КП".

Эксперт не понимает, зачем Серебряков устроил сознательную провокацию в стране, которая в последнее время разжигает массовую истерию против России. "Конечно, можно жить в Канаде, ездить в Лондон и везде рассказывать, насколько родная страна плохая. Про Грузию слышать о вине России - мерзко. Официально признано мировым сообществом - Саакашвили в той истории был агрессором. В Сирии Россия выступила миротворцем и выгнала поганой метлой террористов из страны. По поводу Украины пусть господин актер поедет на Донбасс и там ему расскажут, кто убил десять тысяч человек. В Одессе ему расскажут, кто убил людей в Доме профсоюзов", - негодует активист.

По его словам, Крым Россия пришла спасать, когда "поезда дружбы" с националистами готовились к отправке на полуостров и крымчане отреагировали на это своим референдумом. "Про Африку пусть сказки расскажет кому-то еще. Отвратительно все это слышать от прекрасного российского артиста, который решил опорочить свою страну за рубежом", - резюмировал Манукян.

В 2018 году Алексей Серебряков уже поднял хайп в Сети, дав интервью блогеру Юрию Дудю. Тогда он заявил, что национальной идеей в России являются "сила, наглость и хамство". Многие в стране, в том числе известные политики и артисты, сочли такое определение оскорбительным.

Серебряков прославился благодаря ролям в таких фильмах, как "9 рота", "Обитаемый остров", "Груз 200", "Левиафан". В 2012 году он эмигрировал в Канаду вместе с семьей, аргументировав переезд неблагоприятной социальной обстановкой в России и ростом нетерпимости. Позже признался, что в Канаде он как актер никому не нужен, поэтому продолжает работать в российских проектах.