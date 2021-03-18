Детская сказка и украинский боевик: вернувшегося в Россию Алексея Серебрякова завалили предложениями о работе

Сам Серебряков поднявшийся шум характеризует лишь одним емким словом "пена" и объяснять свой камбэк в родные пенаты не собирается Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новость о возвращении Алексея Серебрякова из Канады, где он с семьей жил последние девять лет, произвела эффект разорвавшейся бомбы: в соцсетях сторонники и противники артиста сошлись чуть не в рукопашную. Одни радуются, что актер одумался и предвкушают новые кинохиты, другие гонят "предателя" прочь и припоминают ему хамские выпады в адрес родной страны, где он, мол, скрепя сердце, не переставал зарабатывать деньги.

Сам Серебряков поднявшийся шум характеризует лишь одним емким словом "пена" и объяснять свой камбэк в родные пенаты не собирается. Да и не до интервью сейчас артисту. Как выяснила "КП", после возвращения в Россию его завалили предложениями о работе. Сегодня в кинотеатрах стартует американский боевик "Никто" с участием Серебрякова, и этот фильм открывает череду премьер. В мае на большие экраны страны выйдет лента "Иваново счастье", которая перекликается с историей самого актера: его герой, вахтовик Иван, преодолевает более 9000 км, чтобы вернуться домой... В этом фильме, снятом уральским режиссером Иваном Сосниным, Алексей сыграл с другими известными коллегами: Юлией Ауг, Кириллом Кяро и Федором Добронравовым.

Кроме того, в производстве находятся еще несколько картин с участием актера. В семейной сказке "Красная шапочка. Тайна последнего Волкобоя" он играет с Екатериной Климовой, Юрием Чурсиным и Нино Нинидзе. В триллере "Бешенство" у Серебрякова главная роль - отца, который в глухой тайге пытается вылечить наркозависимость сына. Говорят, в этой картине возвращенец потеснил суперпопулярного Сергея Бурунова: именно его изначально утвердили на главную роль, но потом что-то пошло не так. Съемки стартовали в январе на Алтае, и Алексею Серебрякову пришлось на себе испытать суровый сибирский климат.

- Холод жуткий, после 12 часов на улице организм отказывается не то что играть, а функционировать в целом, - жаловался артист на мороз в -38С.

Еще одна лента, которая должна увидеть свет, снималась общими силами украинских и немецких киношников. В боевике "The Big Fight" Серебряков играет с Олегом Такторовым, но выход фильма буксует уже больше года.

Напомним, звезда "Бандитского Петербурга" и "Левиафана" переехал в Канаду с семьей в 2012 году и с тех пор не слишком-то лестно отзывался о соотечественниках.

- Хочу, чтобы мои дети росли и воспитывались в принципиально другой хотя бы бытовой идеологии, - объяснял свое решение Серебряков. - Хочу, чтобы они понимали, что могут цениться знания, трудолюбие, что необязательно толкаться локтями, хамить, быть агрессивными и бояться людей. Уличная идеология цивилизованной страны - это доброжелательность и терпимость — то, чего так недостает в России. К сожалению, здесь, как бы я их ни охранял и ни изолировал, от хамства и агрессии не защитишь. Это в воздухе. Хам победил.

Еще одно нашумевшее интервью артист дал Юрию Дудю в 2018 году. Тогда гость заявил, что "национальной идеей в России являются сила, наглость и хамство", но при этом отметил, что не считает себя русофобом. А самый громкий скандал разразился спустя несколько месяцев, когда Серебряков обвинил россиян в псевдопатриотизме, а российские власти - в переписывании истории. В ответ многие известные персоны, в том числе режиссер Карен Шахназаров, упрекнули актера в лицемерии и двойных стандартах.