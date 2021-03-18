В Танзании умер президент, смеявшийся над коронавирусом. Возможно, от коронавируса

На публике Магуфули появлялся в последний раз в конце февраля Фото: REUTERS

Танзания потеряла главу государства, 61-летнего Джона Магуфули. Как сообщил вице-президент страны Самиа Сулуху Хассан, политик скончался от болезни сердца в клинике города Дар-эс-Саламе. Но оппозиция уверяет, что Магуфули подхватил ковид, и именно эта инфекция стала для него смертельной.

В связи со смертью президента в Танзании объявлен двухнедельный траур.

На публике Магуфули появлялся в последний раз в конце февраля. А в начале марта лидер оппозиции Бунду Лиссу сообщил, что президент тяжело заболел коронавирусом и доставлен в больницу в Кении. Официальные власти эту информацию не подтверждали. 15 марта Лиссу рассказал, что состояние президента ухудшилось и врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Хотя своему народу Магуфули советовал лечиться от любых хворей травами да верными молитвами.

На весь мир Магуфули прославился как политик, отрицающий коронавирус. В Танзании отказались вводить самоизоляцию для населения, а также публиковать статистику новых инфицированных. Власти также заявили, что не станут закупать вакцину от COVID-19.

Президент в открытую поддерживал тех, кто не носит медицинские маски и призывал любое недомогание лечить молитвами и травяными ингаляциями, поскольку «коронавирус - это дьявол».

Магуфули регулярно заявлял, что Танзания свободна от COVID-19, поэтому туристы со всего света могут спокойно сюда приезжать и чувствовать себя в безопасности. В качестве аргумента политик объявил, что бог изгнал коронавирус из страны.

К слову, это подействовало. Танзания в прошлом году заняла третье место по популярности у российских туристов. Поток отдыхающих в страну увеличился в 2,5 раза. Ее посетили 43 тысячи россиян.

По данным Университета Джонса Хопкинса США, в Танзании за время эпидемии коронавирусом переболели 509 человек, умер 21 человек.

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