Новые санкции США: Чем они грозят российской экономике и нашим кошелькам

Американский президент Джо Байден никак не успокоится. Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден никак не успокоится. Не успели Штаты ввести одни санкции против России, как нам грозят уже новыми. Поводы находятся один за другим. То мы якобы химическое оружие применяем, то в недавно прошедшие выборы в США вмешиваемся. За все это, считают в Штатах, нам нужно ответить. Чем именно грозят сейчас?

«ЗАПРЕТИМ ДАВАТЬ ВАМ В ДОЛГ»

Последняя пугалка – запрет американским компаниям покупать российские гособлигации (они называются ОФЗ). Их периодически размещает Минфин, чтобы пополнить бюджет. Такая необходимость появилась в прошлом году, когда доходы казны сократились, а расходы, наоборот, повысились.

Как объясняют эксперты, в том, что мы снова стали занимать деньги за рубежом, нет ничего плохого. Так делают все страны мира, и побольше нашего. Те же Штаты на кредитной игле живут уже лет 15. Госдолг там растет астрономическими темпами и уже достигает 130% ВВП (показатель, отражающий размер экономики). Для сравнения, у нас он в разы меньше и почти самый маленький в мире – всего 19% ВВП.

При этом именно внешний госдолг, то есть те деньги, которые мы заняли за рубежом, еще меньше – около 4,5% ВВП (в деньгах это 4,9 трлн рублей). А доля иностранных инвесторов с каждым годом и так снижается. Сейчас она составляет около 25%.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ВСЕ ТАКИ-ВВЕДУТ?

Напомним, покупать новые размещения российских гособлигаций американские банки не могут с августа 2019 года. Тогда Вашингтон запретил это под предлогом «дела Скрипалей». Но при этом нет никаких ограничений на покупку наших ценных бумаг на вторичном рынке. То есть, хоть на следующий день после их выхода в открытую продажу на бирже.

Теперь, по всей вероятности, США говорят о полном запрете на владение российским госдолгом. Но в такой сценарий российские эксперты не очень-то верят.

- Скорее всего, любые новые санкции будут иметь персонализированный характер, как это и было раньше. Запрет на покупку рублевого госдолга, чего рынок сейчас опасается больше всего, в наш базовый прогноз пока не входит, - считает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер».

Не успели Штаты ввести одни санкции против России, как нам грозят уже новыми. Фото: REUTERS

Кроме того, даже если такой запрет введут, хитроумные зарубежные инвесторы все равно найдут способ вкладывать деньги в Россию. Собственно, оним им уже и пользуются. Потому что это выгодно - у нас не нулевые процентные ставки, как в развитых странах. При высокой стоимости нефти и относительно крепком рубле доходность получается приличной.

- Запрет на ОФЗ бесполезен, потому что инвесторы, которых интересуют эти бумаги, приобретают не сами гособлигации, а производные финансовые инструменты, привязанные к доходности и курсам «доллар-рубль». А их владельцев Минфин США отследить не может, - объяснил РИА Новости генеральный директор УК «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев.

Кстати, российский рубль хоть и отреагировал на угрозы со стороны США, но очень сдержанно. Курс доллара в среду повысился всего на 2%, а потом снова скорректировался вниз – до 73,5 рубля. Дальнейшего снижения эксперты не ожидают. По крайней мере, возможные санкции на это вряд ли уже повлияют.

СКАЗАНО

Глава Минфина Антон Силуанов: «Нет дефицита бюджета – нет заимствований»

- Что будет, если будут введены дополнительные ограничения на наш госдолг? Будем договариваться с нашими коммерческими банками, взаимодействовать с ЦБ, чтобы он помогал финансовым институтам. Будем искать, как действовать в такой ситуации. Это неприятно, но решение, как профинансировать первоочередные расходы, мы в любом случае найдем, - заявил министр финансов, выступая на комитете Госдумы по финансовому рынку. - Самое безопасное для нас - не раздувать дефицит бюджета. Нет дефицита - нет таких больших заимствований. В этом случае мы обойдемся нашими внутренними инвесторами в государственные ценные бумаги, даже без привлечения иностранных.

P.S. Такую практику используют многие страны, в том числе и Штаты. Точнее в США это сейчас самый главный способ финансирования собственной экономики. Федрезерв (аналог нашего Центробанка) печатает деньги и отдает их в долг Минфину США. А тот потом платит проценты по этому долгу.

КСТАТИ

Тем временем, в среду Минфин разместил очередные гособлигации. Он занял на рынке 60 млрд рублей. Процентные ставки составили от 4,5 до 5,9% годовых. При этом спрос более чем в полтора раза превысил предложение.

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