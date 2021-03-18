«Развод» России и США перестал быть «интеллигентным»

Американский президент сказал именно то, что хотел сказать, и последующий комментарий официального представителя Белого дома не оставил в этом никаких сомнений. Фото: REUTERS

Попытка объяснить слова Байдена старческим слабоумием — является политическим слабоумием. Американский президент сказал именно то, что хотел сказать, и последующий комментарий официального представителя Белого дома не оставил в этом никаких сомнений.

«Российская» стратегия была выработана новой администрацией задолго до 4 ноября 2020 года, а вчера почтенной публике показали ее краешек. Небольшой, но достаточный для того, чтобы сделать все необходимые выводы.

Эпоха партнерства, начавшаяся в 1986 году с исторической встречи Горбачева и Рейгана в Рейкьявике, окончательно похоронена. Собственно, с этим было покончено еще в августе 2008 года, когда Россия наглядно продемонстрировала, что «охранные грамоты» от Вашингтона мало чего стоят, если противоречат национальным интересам Российской Федерации. 2014 год внес в этот вопрос окончательную ясность.

Семь лет стороны пытались выработать новую модель отношений. Не обостряли без излишней нужды, были сдержаны в словах и поступках. В общем, словно разведенные супруги пытались соблюдать приличия. И вот наконец — прорвало.

Характерно, что в публичную истерику сорвались именно Соединенные Штаты. Как и в личных отношениях, это всегда проявление слабости. Окружающий мир это, без всякого сомнения, заметит и прочтет должным образом. И Берлин, и Париж, и Пекин. И Киев…

Публичные и не публичные договоренности, которые действовали до вчерашнего дня, очевидно, остались в прошлом. В том числе, и по Украине.

России больше не нужно делать вид, что существует какой-то отдельный «украинский вопрос». Украина — это именно «русский вопрос». Россия, как национальное государство русского народа должно защищать русских людей по всему миру. В том числе, и силой оружия. Руководствуясь национальными интересами, моральным правом и исторической правдой.

А она — на нашей стороне.

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