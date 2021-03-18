Сергей Степашин: «За сокрытие аварийного жилья снимают с должности и даже задерживают»

Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

Вчера Владимир Путин выступил на заседании коллегии Генпрокуратуры. Он, в частности, отметил, что «много острых, чувствительных для граждан вопросов остаётся в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов, понятно, что экономика живёт по своим законам и влезать в эти законы очень опасно, но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры.»

- Это касается модернизации жилищно-коммунального хозяйства, - подчеркнул Сергей Степашин. - Устаревшая инфраструктура - то, во что, к сожалению, практически не вкладывается сейчас бюджетных средств. У нас (в Фонде ЖКХ, который занимается ликвидацией аварийного и модернизацией старого жилья – А.Г.) уже осталось всего полтора миллиарда рублей на данную программу, на всю великую страну. Ремонт инфраструктуры, действительно, ложится нагрузкой на людей. Поэтому я очень рад, что президент о проблеме сказал.

Хотя мне кажется, что и для правительства, и для министерств эти вещи очевидные. Не обязательно, чтобы включался глава государства.

У Фонда ЖКХ (где Сергей Степашин возглавляет наблюдательный совет – А.Г.) с Генпрокуратурой прекрасные отношения. Даже есть соглашение о взаимодействии в части, касающейся аварийного жилья.

Вчера прозвучала тема обманутых дольщиков. Надо завершать эту программу в течение трех лет. Кстати, их сейчас присоединяют к Фонду ЖКХ по решению премьер-министра. Так что меня это и обнадеживает, с одной стороны. А с другой стороны, действительно, пора переходить от слов к делу. Очень рассчитываю, что Президента услышали не только прокурорские работники.

- Вы с Константином Цициным, Генеральным директором Фонда, обращаетесь по каким-то вопросам в прокуратуру?

- Да, когда есть для этого основания. Мы уже работаем в оперативном режиме, что называется. Потому что я еще член кадровой комиссии в Генеральной прокуратуре. И раз в месяц встречаюсь с Генеральным прокурором лично, где мы обсуждаем в том числе и эти вопросы.

- А какие-то уголовные дела по нарушениям в сфере ЖКХ открывались?

- Да, они были. И неоднократно. И в Барнауле, и в Башкирии, и на Кавказе, и во многих других регионах. Все, что касается нарушений законодательства.

Вы знаете, целая операция была проведена вместе с заместителем генерального прокурора Андреем Кикотем в Астрахани, где за сокрытие аварийного жилья были сняты с должности и даже задержаны почти все те, кто отвечал за эту сферу деятельности в области. И сейчас там выявлено дополнительно несколько тысяч человек, которые просто не попали в реестр «аварийщиков» (нуждающихся в переселении). Это безобразие, это преступление, по сути дела. И сейчас продолжается расследование правоохранительных органов именно в Астраханской области.

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