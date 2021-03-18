Анна Попова: Привитые могут заражать окружающих, а южноафриканский штамм коронавируса к нам завезли из Занзибара

Глава Роспотребнадзора рассказала об особенностях работы иммунитета после вакцинации и дала советы, где безопаснее провести отпуск в этом году Фото: Иван МАКЕЕВ

В начале этой недели стало известно, что в Россию попал южноафриканский штамм коронавируса. Ученые считают его не только более заразным, но и снижающим эффективность прививок.

- На сегодня в нашей стране выявлены два случая инфицирования таким штаммом, и они связаны с тем, что россияне посещали ЮАР и Занзибар, - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Британский же штамм к нам чаще всего завозят из Объединенных Арабских Эмиратов (Дубай) и Европы. «Распространенность британского варианта коронавируса сейчас там очень широкая. Поэтому, планируя свои майские отпуска в этом году, чтобы сберечь здоровье, лучше провести их внутри страны», - посоветовала главный государственный санитарный врач.

Анна Попова допустила, что к лету в России возможны дополнительные послабления противоэпидемических мер. «Отмена определенных ограничений идет постоянно. И рестораны большее время работают, и мероприятия на открытом воздухе начинают проводиться при соблюдении всех правил», - напомнила она. В то же время «обязательно нужно соблюдать все, что сегодня предписано», добавила глава Роспотребнадзора. В частности, это касается ношения масок в людных местах. Такое правило действует для всех без исключения.

- Привитый или переболевший человек может заражать окружающих, это известно во всем мире, - подчеркнула Попова. - У таких людей на слизистых может обнаруживаться живой вирус (если они контактировали с больными. - Ред.). Поэтому они должны носить маску, чтобы защищать окружающих.

Ходить с «открытым забралом» мы все сможем лишь тогда, когда будет вакцинировано не менее 60-70% населения, поясняют эпидемиологи. А если у нас широко распространятся штаммы с повышенной заразностью (британский и южноафриканский), то для достижения иммунной «подушки безопасности» может понадобиться вакцинация еще большего процента людей, рассказал в интервью «КП» известный вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев.

При этом примерно у 10% привитых может вообще не вырабатываться иммунитет после вакцинации, предупредила главный государственный санитарный врач.

- 10 процентов населения земного шара или 10 процентов в любом городе и населенном пункте - такое среднее число людей не реагируют на вакцинацию. Не только сегодняшними вакцинами, это касается практически всех препаратов, - пояснила Попова. Таким людям она посоветовала обращаться к лечащему врачу и врачу-иммунологу для подбора «специальных схем иммунизации».

О чем еще рассказала глава Роспотребнадзора:

- Ситуация с коронавирусом в стране в целом стабилизируется, но еще остается напряженной. «Колебания заболеваемости, которые мы видим в течение недели, связаны с нюансами регистрации новых заражений, а не с эпидемическим процессом», - отметила Попова.

- Офисы сегодня можно считать достаточно безопасными с точки зрения возможного заражения ковидом - для этого «были приняты необходимые меры» (вентиляция, антисептики и т.д.).

- Чаще всего заражение коронавирусом в России сейчас происходит внутри семьи.

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