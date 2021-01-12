Новый штамм коронавируса, который тревожит ученых и врачей своей повышенной заразностью, обнаружен в Великобритании в сентябре прошлого года. С тех пор его зафиксировали в нескольких десятках стран мира. На днях о прибытии «британки» и к нам сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Пока, правда, объявлено лишь об одном случае заражения у россиянина, прилетевшего из Соединенного королевства.Его биоматериал, взятый из носа и ротоглотки, не просто проверили ПЦР-тестом, но и провели секвенирование, то есть полноценную расшифровку генома выделенного коронавируса. Процедура это отнюдь не рутинная, недешевая и просто так пациентам не выполняется. Как предполагают источники «КП», либо это был vip-пассажир, либо эпидслужба ожидала завоза «британского» штамма и прицельно проверяла на этот вариант «короны» прилетающих.Как может развиваться ситуация дальше? Насколько усложнит мутировавший вирус борьбу с эпидемией? Об этом мы поговорили с одним из ведущих экспертов по COVID-19, известным вирусологом, членом-корреспондентом РАН, доктором медицинских наук Александром Лукашевым.НАСКОЛЬКО В САМОМ ДЕЛЕ ВЫРОСЛА ЗАРАЗНОСТЬ- Александр Николаевич, на сколько в действительности более заразен человек с «британским» штаммом коронавируса? И как это проявляется на практике? До сих пор бытовало представление, что самые высокие шансы подхватить инфекцию у тех, кто находится на расстоянии меньше полутора метров от больного в течение 15 - 30 минут. Теперь хватит и 5 минут или как?- Все это очень относительные цифры, точного ответа вам никто не даст. Есть лишь примерные интервальные оценки. Скажем, встречаются данные, что человек с «классическим» вариантом коронавируса (будем называть так остальные разновидности кроме «британского» штамма) может заразить в среднем от 2 до 4 здоровых. По вирусу с новой мутацией в исходных научных статьях приводятся сложные расчеты, говорящие о разной степени вероятности заражения. На самом деле, их некорректно упрощать до представления «заразность выросла на 50-70%», как сейчас часто говорят. Соответственно, невозможно назвать и время нахождения рядом с больным, достаточное для передачи инфекции. Оно зависит от стадии болезни, общего состояния организма как зараженного, так и человека, оказавшегося рядом с ним. И ряда других факторов.В любом случае, если у вас нет иммунитета к COVID-19 (после вакцины или перенесенной болезни. - Ред.), нужно стараться избегать людных мест и строго соблюдать правила ношения и замены масок и респираторо. Причем, теперь это надо делать еще более тщательно, чем прежде, - подчеркивает профессор Лукашев. - Кстати, вакцинированным и переболевшим расслабляться тоже не стоит. По сегодняшним данным, тяжелая болезнь им практически не грозит, но риск заболеть в легкой форме и заразить окружающих вполне реальный.УСЛОВИЯ, ОТ КОТОРЫХ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ РАЗВИТИЕ ЭПИДЕМИИ- В Великобритании, где введены жесткие меры для борьбы с инфекцией, объявлен карантин, заболеваемость все равно продолжает расти рекордными темпами. Почему?- Те меры, которые позволяют более-менее контролировать ситуацию при менее заразном штамме, становятся недостаточными при повышении заразности. Для замедления эпидемии в таком случае нужны либо еще более строгие меры, либо более масштабная иммунная прослойка. И в этом основная проблема: если, скажем, один больной заражает трех здоровых, то нам достаточно, чтобы переболели или были привиты две трети населения. А если исходить из того, что один больной заражает, условно, пять здоровых, то для остановки эпидемии уже требуется, чтобы имели иммунитет (в результате вакцинации или после болезни) не меньше 80% населения.- Какие тогда могут быть варианты развития ситуации в нашей стране? Если учесть, что вакцинация стартовала недавно, а коллективный иммунитет по последним данным за прошлый год оценивался в среднем по России на уровне 15 - 25%?- Развитие ситуации будет зависеть от нескольких основных условий. Во-первых, от того, насколько контагиозным в действительности окажется мутировавший вирус. Повторю, показатели уровня заразности пока оценочные, окончательных данных нет. Во-вторых, важно понимать, сколько завозов «британского» штамма к нам произошло. Этот вариант коронавируса зафиксирован уже примерно в 40 странах мира. Наивно было бы полагать, что мы сможем гарантированно предотвратить его появление в России, ведь прилетевший из-за границы может находиться в инкубационном периоде, и тестирование после прилета не выявит вирус. В-третьих, важную роль будет играть реальный размер иммунной прослойки на данный момент (последние данные по стране официально озвучивались осенью прошлого года. - Ред.).Ну и, безусловно, одним из решающих факторов станет охват населения вакцинацией. Чтобы мы почувствовали ее эффект, влияние на замедление эпидемии, должно быть привито 20-30% населения России. То есть не менее 30 млн человек.В целом можно предположить, что подъем уровня заболеваемости в той или иной степени у нас будет. Но окажется ли этой настоящей третьей волной или выльется в продление нынешней, второй, волны - будет зависеть от вышеперечисленных условий.В ТЕМУЧем больше заражений, тем выше риск появления новых штаммов- Каждая передача инфекции от человека к человеку несет в себе риск появления новых мутаций, - предупреждает профессор Лукашев. - Поэтому, когда вместо тысячи людей заболевает миллион, вероятность появления новых штаммов многократно увеличивается.И вовсе необязательно, что вновь возникающие штаммы будут делать инфекцию более легкой для человека. Нельзя исключать и противоположный вариант - утяжеление болезни. Как рассказал в интервью «КП» эволюционный биолог Георгий Базыкин, на самом деле нет оснований полагать, что коронавирус станет «добрее» к людям. Пока среди многочисленных зафиксированных учеными мутаций нет признаков изменений, облегчающих течение болезни.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ «Векторе» выделили британский штамм коронавируса: ученый объяснил, откуда его взяли и чем он грозит РоссииВирусологи опасаются, что скоро этот вариант заразы может перестать реагировать на вакцину (подробности)