Актер Марк Богатырев показал долгожданного сына от 39-летней Татьяны Арнтгольц

Не так давно звездные супруги стали родителями Фото: Борис КУДРЯВОВ

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали родителями. Звездная пара поделилась своей радостью в блоге. Счастливый актер показал долгожданного сына Данилу.

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырева принимают поздравления по случаю рождения наследника. "В доме счастье! Сын родился! Богатырев Данила Маркович! В добрый путь!", - подписал фотографию с сыном гордый отец. Актер держит мальчика высоко над головой.

Марк не назвал точную дату появления крохи на свет. Снимок с сыном он опубликовал в день рождения жены. Татьяне исполнилось 39 лет.

Стоит отметить, что будущие супруги познакомились несколько лет назад на съемках сериала "Наживка для ангела". Актеры долгое время скрывали свои отношения. Однажды звезда ситкома "Кухня" опубликовал в личном блоге снимок Татьяны в солнцезащитных очках. В комментариях актер таинственно указал, что "эта девушка хочет его захомутать".

Счастливый актер показал долгожданного сына Данилу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О романе знаменитостей стало известно лишь несколько месяцев спустя. Влюбленные пришли вместе на премьеру фильма "Ёлки". В ноябре 2020 года актеры официально стали мужем и женой. Тайное бракосочетание прошло в узком кругу друзей и родных.

Богатырев не устает признаваться жене в любви. Он восхищается ею. "Сначала она женщина, мама, а потом уже на третьем месте актриса. Мне такой вариант подходит, потому что я сначала мужчина, потом уже актер. Во мне актерского тщеславия немного. И у нее тоже. Она не тщеславный человек", - рассказывал артист.

О том, что Артгольц ждет ребенка, сообщил актер и телеведущий Александр Лазарев-младший, с которым Татьяна ведет программу "Жди меня". "Моя очаровательная соведущая взяла ненадолго декретный отпуск", - делился он в эфире программы.

Напомним, для Марка Богатырева этот брак стал первым, а для Арнтгольц - вторым. От Ивана Жидкова она родила дочь Марию. В этом году девочке исполнится 11 лет. Несмотря на развод, бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения.