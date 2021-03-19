Как перевести деньги в другой банк без комиссии

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По данным ЦБ, число банковских карт в России составляет 300 миллионов штук. А если взять только работающих россиян, то у них в кошельках в среднем по три карты. Раньше этот феномен можно было объяснить довольно просто. Зарплату получаю на одну, кешбэк - на другую, а третья нужна для переводов другим людям. Теперь держать в кошельке можно на один пластик меньше. Это доказывают несколько историй читателей «КП», которые начали использовать Систему быстрых платежей (сокращенно – СБП). Она начала работать в России с 2019 года. Сегодня к ней подключено более 200 банков, включая крупнейшие. А пользуются сервисом уже более 12 миллионов человек.

У Системы быстрых платежей есть несколько главных преимуществ. Во-первых, деньги перечисляются мгновенно. Так же быстро, как если бы вы переводили деньги со счета на счет внутри одного банка. Во-вторых, вписывать длинные реквизиты счета или номер карты не нужно. Достаточно знать номер телефона получателя и банк, куда нужно сделать перевод. В-третьих, если отправлять до 100 тысяч рублей в месяц, то комиссия не будет взиматься. А если общая сумма переводов в месяц превысит этот лимит, то комиссия банка может составить до 0,5% (но не больше 1500 рублей). И наконец, такие переводы защищены, а сервис соответствует всем современным стандартам безопасности.

Есть ситуации, в которых использование СБП поможет неплохо сэкономить семейный бюджет. Об этом и рассказали читатели «КП» из разных российских городов.

История 1

Алексей из Москвы

«Три года назад, когда у нас в семье появился ребенок, я завел карту одного крупного российского банка только для того, чтобы покупать детские б/у вещи у знакомых. Так они выходят в два-три раза дешевле, чем новые в магазине. А покупать задорого то, что через несколько месяцев будет малО, жена считает нерациональным потребительским поведением. И я ее в этом поддерживаю.

Обычно забираю все эти вещи я. А ездить с наличными не удобно. Я всегда забываю их снять, а искать банкомат в другом районе - это тратить лишнее время, которого и так нет. Поначалу делал перевод с карты своего банка, но понял, что разорюсь на комиссии. Поэтому и завел карту самого распространенного банка.

А в прошлом году выяснил, что с Системой быстрых платежей так заморачиваться больше не нужно. Можно переводить деньги между счетами в банках-участниках СБП, а среди них сегодня все крупные банки. И при этом не платить ни рубля. Правда, чтобы так делать, нужно, чтобы получатель имел счет в подключенном к СБП банке и тоже подключил у себя в настройках переводы через систему. Теперь использую этот сервис и экономлю на комиссии».

История 2

Мария из Владимира

«Мы начали ремонт в нашей новой квартире. А это большие траты. Нужно постоянно перекидывать деньги сначала дизайнеру, а потом - прорабу (на закупку материалов). Нам так удобнее, чем самим все в магазинах покупать. А привозить их наличными на другой конец города - тоже не вариант. Поэтому чаще всего используем денежные переводы. Хорошо, что узнали про Систему быстрых платежей. По ней можно каждый месяц переводить до 100 тысяч рублей в любые банки без комиссии. Этого лимита нам вполне достаточно даже для довольно дорогих ремонтных целей.

При первом переводе прорабу увидела в мобильном приложении, что банк хочет с меня взять комиссию. Стала выяснять. Оказалось, что у него в мобильном банке не были подключены настройки СБП. Быстро «погуглила» и бросила ему короткую инструкцию. В итоге только на этой операции сэкономила 500 рублей. А за весь ремонт точно накопилось тысяч пять. Или пришлось бы потратить кучу времени на встречи и передачу наличных, а также на самостоятельные поездки по магазинам. Возможно, на этом получилось бы сэкономить. Но время нам сейчас чуточку дороже. А с прорабом договорились, что все товарные чеки, где есть все артикулы, объемы и названия конкретных позиций, он привозит только из крупных магазинов, а не рынков. В общем, всем рекомендую СБП».

История 3

Антон из Санкт-Петербурга

«Я получаю зарплату в одном банке, а плачу за ипотеку в другом. Думаю, такая ситуация у многих. Еще пару лет назад я делал так. Получал зарплату, шел в банкомат в своем офисе, снимал там пачку наличных, шел к банкомату ипотечного банка, клал деньги на другую карту, а потом в мобильном приложении переводил их на кредитный счет. Я даже максимально оптимизировал маршрут, чтобы этот рутинный процесс отнимал минимальное количество времени. Но каждый раз это сопровождалось стрессом. Все-таки носить с собой крупные суммы - то еще удовольствие. Но экономия составляла около 500 рублей в месяц. Для меня это приличные деньги.

Пару лет назад я решил поменять зарплатный банк на тот, где у меня ипотека. Это мне было необходимо, чтобы не перекидывать деньги со счета в другом банке с большой комиссией. Но потом посчитал и понял, что ставки по вкладам и накопительным счетам, кэшбек и прочие услуги были выгоднее в прежнем зарплатном банке. Поэтому я решил его не менять. Зато нашел другой выход - Систему быстрых платежей. Теперь каждый месяц перевожу нужную сумму с одного счета на другой и не плачу ни рубля комиссии за это. Более того, настроил автоматический платеж на определенную дату. И теперь не волнуюсь, что забуду про очередной ипотечный взнос».

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СБП

Здесь все просто. Сервис уже интегрирован в действующие приложения банков-участников. Алгоритм подключения к системе в банках может отличаться. Но в целом порядок действий один и тот же.

Нужно зайти в свой профиль, найти раздел «Настройки». В нем должен быть подраздел «Соглашения» или «Контакты и переводы». Там нужно будет поставить галочку рядом с надписью: «Система быстрых платежей».

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Отправляем средства по номеру телефону

Шаг 1. В мобильном приложении своего банка нажать на кнопку: «Перевод через СБП». Или: «Перевод по номеру телефона».

Шаг 2. Выбрать счет, с которого будут списаны деньги.

Шаг 3. Указать номер телефона человека, которому хотите отправить перевод.

Шаг 4. Выбрать банк получателя.

Шаг 5. Ввести сумму перевода.

Шаг 6. Проверить все данные (сумму, имя получателя и др.) и нажать кнопку «Перевести».

P.S. Если на одном из шагов у вас высвечивается, что банк хочет взять с вас комиссию, нужно проверить, подключен ли к СБП получатель средств и не исчерпан ли у вас месячный лимит бесплатных переводов.