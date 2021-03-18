Первый «модельный скаут» России делает радиопередачу о безумной поэтессе Ксении Некрасовой

После публикации в КП материала о юродивой Ксении Некрасовой судьбой непризнанной поэтессы заинтересовался известный деятель модельного бизнеса Влад Метревели.

После публикации в КП материала о юродивой Ксении Некрасовой судьбой непризнанной поэтессы заинтересовался известный деятель модельного бизнеса Влад Метревели. Широкой публике Влад известен как первый модельный скаут, человек, который ездил по всему миру в поисках новых лиц, которые могут быть интересны мировым агентствам. В своё время именно он открыл Наташу Поли, ещё никакую не модель, а обычную пермячку Наталью Полевщикову.

В последнее время Влад называет себя «усталым менеджером». Отойдя от модельного бизнеса, он стал заниматься... книгами. Помимо коллекционирования детских книг, Метревели ведёт подкаст «Книжный дед», где рассказывает о литературе, а также передачу «Идеальное чтиво» на радио Premium. В эфире уже звучали отрывки из Гашека, Пелевина, Зощенко, Кафки.

Теперь пришла очередь Ксении Некрасовой.

Внимание со стороны представителя модельного бизнеса примечательно тем, что современники называли Ксюшу некрасивой.

«Была рябовата, косила, некрасивые платья носила», - писал о ней Евтушенко.

Влад Метревели Фото: Личный архив

Ее называли безумной, стихи считали образцом графомании. Ксения всю жизнь скиталась по углам, не имея собственного жилья. Ее заветной мечтой было - получить корочки писателя. Но после очередного отказа в 1958 году она умерла от разрыва сердца. Ей было всего 46 лет.

В наше время стихотворения Некрасовой завоевывают все больше признания. Ее книги издаются, а несколько миниатюр, включая «лежало озеро с отбитыми краями» и «я полоскала небо в речке», - стали хрестоматийными.

18 марта в 18:00 Влад Метревели поговорит с журналистом «КП» Евгенией Коробковой о творчестве непризнанной поэтессы.

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