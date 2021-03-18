Мы вместе: в "Лужниках" прошел праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с Россией

Владимир Путин стал гостем праздничного концерта в честь семилетия воссоединения Крыма с Россией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стадион "Лужники" 18 марта стал площадкой для праздничного концерта в честь семилетия воссоединения Крыма с Россией. Трибуны заполнили москвичи с триколорами, а на сцену вышли известные российские музыканты, общественные деятели, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы говорим о важности этой земли, с древнейших времен наши предки осваивали эти территории. Это святая земля для России. Мы рассматриваем этот народ, как братский, мы будем вместе. Любовь к Родине делает нас сильными, нам предстоит еще много сделать, мы большая единая семья, - сказал Владимир Путин.

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О дружбе и региональном сотрудничестве Крыма и Москвы, а также о модернизации сотни социальных объектов рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы ждали и верили, что будем едины. Ни на один день москвичи не оставляли надежду о воссоединении Крыма с Россией. Крым всегда был для нас святым местом, а Севастополь - нашим городом-побратимом. Это произошло воли российского народа. По моему поручению между нашими регионами Москвой, Крымом и Севастополем начата программа регионального сотрудничества. Мы строим, модернизируем сотни социальных объектов: детские сады, школы, поликлиники, больницы. Восстанавливаем инфраструктуру, благоустраиваем парки, улицы, набережные. Сотни тысяч москвичей ежегодно приезжают отдыхать в Крым, тысячи крымчан посещают Москву. Мы становимся родней и ближе, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Концерт посвящен семилетию возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Это произошло в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.

- Это событие, которое круто изменило нашу жизнь семь лет назад. Мы вместе с Крымом. И навсегда, - сказал ведущий Дмитрий Губерниев.

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поздравить крымчан и всех россиян на сцену "Лужников" вышли певцы Николай Басков, Пелагея, Олег Газманов, Егор Крид, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Клава Кока, группа "Руки Вверх", Филипп Киркоров.

- Давайте сделаем так, чтобы никто не посмел обидеть наших ветеранов, переписать нашу историю. Мы одна большая семья, мы - Россия, - сказал певец Олег Газманов.

- Крымская весна наступила. Мы все сплотились и вместе мы сможем преодолеть все, и делать нашу страну сильнее и мир лучше, - сказала певица Полина Гагарина.

В рамках Дней Крыма в Москве открыли выставки и экспозиции. Они посвящены жизни и истории Крыма. В Подземном музее парка "Зарядье" открылась выставка "Крым. История". Можно увидеть фотографии середины XIX века, на которых запечатлены города, морские и горные пейзажи, а также жители Крыма. Выставка будет открыта до 31 марта, вход бесплатный.

На Тверском бульваре проходит фотовыставка "Крым сегодня". Москвичи и гости города смогут увидеть фотографии природных, исторических и культурных достопримечательностей полуострова.

В разных точках Москвы начнут работу туристические шале, где можно будет подобрать гостиницу, санаторий или здравницу для будущего отпуска в Крыму, узнать об основных туристических маршрутах в горах, а также посмотреть выставку достопримечательностей Ялты, Севастополя и Бахчисарая.