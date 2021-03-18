Путин: Крым - святая земля для России

Президент поздравил крымчан с днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский президент Владимир Путин поздравил крымчан с днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Глава государства в четверг, 18 марта, на концерте в честь годовщины вхождения Крыма в состав России в «Лужниках» заявил, что Крым - святая земля для России.

В своем выступлении президент сообщил, что страна готова жить в новых геополитических условиях.

- Более того, мы рассматриваем наших соседей не как соседей, близких по географии. Мы рассматриваем страны как братские народы, готовы подставить плечо. Но мы не когда не согласимся с одним - чтобы кто-то позволил использовать щедрые подарки России для ущерба самой России. Нам многое еще предстоит сделать. Но мы это сделаем, потому что мы вместе. Крым - святая земля для России, - подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин поздравил участников концерта и всех крымчан с праздником - воссоединением Крыма с Россией, и пожелал им счастья.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, президент также сообщил, что российские власти предпримут все возможные меры для обеспечения стабильности и безопасности в Крыму. Путин отметил, что объем частных инвестиций в экономику Крыма к 2025 году должен превысить один триллион рублей.