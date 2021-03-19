Как переносят коронавирус люди с аллергией: От легкого течения до букета тяжелых последствий

По оценкам НИИ иммунологии, в России аллергическими заболеваниями сегодня страдают до 30% населения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Кроме COVID-19 на Земле идет еще одна пандемия, которая неумолимо набирает обороты, говорят врачи. «Всемирная организация здравоохранения назвала ХХI век «веком аллергии». По прогнозам к 2025 году аллергические заболевания затронут 50% населения нашей планеты», - рассказалана онлайн-семинаре Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора «Аллергология: новые горизонты» доктор медицинских наук, зав. клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Жанна Понежева.

Исходя из последних научных данных, эксперты выделяют такие причины все более широкого распространения аллергической напасти:

- изменение климата,

- промышленный рост, глобализация, которые приводят к ухудшению экологических условий,

- наследственная предрасположенность (в целом происходит ухудшение генофонда человечества, поскольку современная медицина позволяет иметь детей людям с серьезными нарушениями здоровья, выхаживать недоношенных младенцев и т.д., поясняют биологи. Поэтому все более актуальными становятся технологии безопасного генного редактирования).

«Свою лепту вносят и респираторные инфекции - они тоже способствуют формированию аллергических проявлений у людей», - отметила Жанна Понежева. Наблюдения показывают, что роль ковида в этом может быть особенно велика (см. ниже).

По оценкам НИИ иммунологии в России аллергическими заболеваниями сегодня страдают до 30% населения. При этом официально поставленный диагноз имеют лишь 1,5% (!) жителей страны. И эта диспропорция может обернуться тяжелыми последствиями в условиях эпидемии COVID-19, предупреждают врачи. Как показал опыт наблюдений в ковидных стационарах, пациенты-аллергики, знавшие о своей «базовой» болезни и проходившие лечение от нее, как правило, избегают самых опасных осложнений коронавирусной инфекции. А вот те, кто склонен перетерпеть периодические приступы аллергии, не обращается к врачам, не лечится планомерно и систематически, увы, получает от коронавируса по полной программе.

ЧАСТЫЕ ПРОСТУДЫ В МЕЖСЕЗОНЬЕ - ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК

В начале эпидемии ковида у врачей были опасения, что пациенты с одним из самых распространенных и тяжелых аллергических заболеваний - бронхиальной астмой - окажутся в группе самого высокого риска опасных осложнений и летальных исходов при заражении коронавирусом, вспоминает доктор Понежева. Однако практика, к счастью, этого не подтвердила. Так, у детей, как выяснилось, аллергия вообще практически не влияет на течение ковида. А анализ историй болезни более 10 тысяч взрослых пациентов показал, что у людей с контролируемой астмой зачастую нет повышенного риска неблагоприятного исхода COVID-19.

Гораздо тяжелее протекает инфекция у тех, кто не держит под контролем аллергические заболевания или лишь изредка сталкивался с их проявлениями. У таких пациентов ковид, по сути, служит триггером, запускающим аллергию в полную силу, рассказала Жанна Понежева. И привела пример одного из своих пациентов.

В начале эпидемии ковида у врачей были опасения, что пациенты с астмой окажутся в группе самого высокого риска. Однако практика, к счастью, этого не подтвердила. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- 52-летний мужчина поступил к нам в стационар на 7-й день болезни с жалобами на сильную слабость, миалгию (мышечные боли), приступы тяжелого кашля и сыпь на теле. Высыпания появились на 5-й день после приема препаратов - фавипиравира и азитромицина. КТ показала до 25% поражения легких, сатурация - 96%.

Никаких жалоб на аллергические реакции у пациента раньше не было. В то же время он рассказал, что в межсезонье последние три года часто подхватывал ОРВИ. А при контактах с пылью бывали редкие эпизоды ринореи (так называют явление, когда сильно течет слизь из носа).

Первые 5 дней стандартного лечения не принесли облегчения. И врачи приняли решение о применении серьезных биологических препаратов (ингибитор рецепторов к Интерлейкину-6), системных кортикостероидов, антигистаминных и других лекарств. «После этого появилась выраженная положительная динамика. Пациент был выписан на реабилитацию с рекомендациями обязательно обследоваться у аллерголога-иммунолога», - рассказала доктор Понежева.

- Мы видим, что люди, не имевшие аллергологического диагноза, переболев или заразившись ковидом, к сожалению, получают реализацию всех своих предрасположенностей, - отметила врач. - Не стоит забывать, что COVID-19 это не просто респираторная вирусная инфекция, а выраженное системное поражение организма. В то же время диагностированные и контролируемые аллергические заболевания не отягощают течение коронавирусной инфекции.

КАК ПЕРЕНОСЯТ КОВИД ЛЮДИ С АЛЛЕРГИЕЙ НА ПЫЛЬЦУ

Скоро начнется сезон активного цветения растений и обострения поллинозов - аллергических реакций на пыльцу. Как переносят ковид такие пациенты, судя по опыту прошлого года, рассказала врач аллерголог-иммунолог городской поликлиники №180 Департамента здравоохранения Москвы, аспирант кафедры клинической аллергологии и иммунологии Сеченовского университета Лиана Понежева.

- Наш первый клинический случай - 39-летняя пациентка, которая наблюдалась у аллерголога последние 5 лет, с диагнозами аллергический конъюнктивит, ринит, поллиноз, и проходила специфическую терапию. В июне 2020-го года как раз в пик цветения растений-аллергенов девушка перенесла коронавирусную инфекцию. Были активные жалобы на слабость, миалгию, потерю обоняния и субфебрилитет (температура 37 - 37,9 градусов. - Ред.). Для лечения применяли глюкокортикостероиды интраназально (спрей для носа), антигистаминные препараты, антикоагулянты.

В итоге пациентка перенесла болезнь без тяжелых последствий, без нарушений функции дыхания. «Благодаря стабильному состоянию в отношении аллергического заболевания коронавирусная инфекция прошла достаточно легко, без осложнений», - отмечает Лиана Понежева.

Еще один показательный случай - история 43-летнего пациента. Он страдал от сезонного поллиноза на протяжении 10 лет, но на постоянном наблюдении у аллерголога не стоял, эпизодически самостоятельно использовал сосудосуживающие спреи и антигистаминные препараты с временным эффектом. В августе 2020-го мужчина подхватил ковид. Температура держалась в районе 38 градусов, быстро появились одышка и сильный кашель. КТ показала поражение легких 25%. После проведенного лечения появились относительные улучшения, но сохранились жалобы на приступы сухого кашля и появление насморка. Пациента отправили на аллергологическое обследование. В результате мужчина получил целый букет диагнозов: подтвержденная аллергическая реакция на домашнюю пыль, пыльцу деревьев, злаковых, сорных трав, шерсть кошек; аллергическая бронхиальная астма неконтролируемой формы, аллергический ринит, конъюнктивит и поллиноз.

ВМЕСТО ВЫВОДА

К пациентам с частыми респираторными инфекциями, включая тех, кто часто страдает от сезонных простуд, нужен особый подход, подчеркивают врачи. Таким людям рекомендуется пройти обследование, чтобы подтвердить либо исключить аллергическое заболевание, советует аллерголог-иммунолог Лиана Понежева.

Наблюдения за больными показали: если аллергия не диагностирована, не лечится и не взята под контроль, то она оказывается отягчающим обстоятельством при заражении коронавирусом. Если же аллергическое заболевание контролируется, то пациенты переносят любые вирусные инфекции легче, с меньшим риском тяжелых осложнений.

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