Как пандемия изменила уклад жизни женщин: Они стали переедать, спать днем и махнули рукой на свою внешность

Ученые изучили, как пандемия сказалась на представительницах прекрасного пола. Фото: Мария ЛЕНЦ

Год назад, 25 марта 2020 года президент страны объявил о начале “нерабочей недели с сохранением заработной платы”. Мало кто тогда предполагал, что эта диковинная ситуация может растянуться на месяцы. Так мы узнали, что такое самоизоляция - явление, которое раньше было знакомо разве что полярникам, вахтовикам и морякам дальнего плавания.

Самоизоляция кардинально изменила наш образ жизни и этот удивительный опыт нуждается в осмыслении. Одной из первых попыток такого анализа стало исследование “Трансформация жизненного уклада российских женщин в условиях самоизоляции, вызванной пандемией COVID-19”, которое провели сотрудницы НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде. Ученые спрашивали пользовательниц социальных сетей (подробную анкету, содержащую 69 вопросов, заполнили 384 дамы) о том, как они приспосабливались к новой реальности.

Более 50 процентов участниц исследования признались, что самоизоляция принесла им больше свободного времени, но они не смогли им распорядиться так целесообразно, как хотелось бы. Вместо того, чтобы больше заниматься детьми, саморазвитием, обустройством домашнего гнезда, женщины нередко впадали в апатию, переставали ухаживать за собой, зависали в соцсетях и ТВ, спали днем и завязывали дружбу с алкоголем.

О неоднозначных и порой парадоксальных результатах исследования “Комсомолка” поговорила с его авторами: профессором, заведующей кафедрой общего и стратегического менеджмента факультета менеджмента НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Юлией Чилипенок, доцентом факультета менеджмента Ольгой Гапоновой и старшим преподавателем Любовью Даниловой.

ПЕРЕСТАЛИ ДЕЛАТЬ УКЛАДКУ И МАКИЯЖ

- Почему вы сконцентрировались на женщинах? По каким соображениями за бортом исследования оказались мужчины?

Юлия Чилипенок:

- В ситуации самоизоляции людям необходимо было в сжатые сроки перестроить сложившуюся годами модель поведения. А именно женщине традиционно принадлежит ведущая роль в организации ежедневного уклада жизни семьи. Поэтому мы начали с женщин и изучали, что изменилось в шести ключевых сферах ее жизни: это работа, финансы, отношения в семье, спорт и ЗОЖ, красота и саморазвитие. Из плюсов перехода на удаленку, который отметили все - появилось больше свободного времени поскольку, теперь не надо тратить его на сборы и дорогу на работу. В остальном впечатления от самоизоляции не столь однозначные.

Исследование “Трансформация жизненного уклада российских женщин в условиях самоизоляции, вызванной пандемией COVID-19” провели сотрудницы НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде. Фото: Shutterstock

- В начале пандемии многие воспринимали самоизоляцию, как некое праздничное событие. Работа осталась где-то далеко, можно самому распоряжаться своим временем, заняться собой, детьми, обустройством семейного гнезда. Но вы выяснили, что это “окно возможностей” привело многих женщин к пассивному образу жизни, они стали переедать, злоупотреблять алкоголем... Почему не удалось воспользоваться во благо появившейся свободой?

Женская красота и пандемия Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Любовь Данилова:

- У нас есть одно предположение. Создается впечатление, что многое в нашей жизни держалось на необходимости, которую диктовали внешние обстоятельства и уклад жизни от человека в полной мере не зависел. Например, необходимо к 9 попасть на работу - ты встала и пошла. Или если ты пришла в фитнес клуб, ты волей-неволей вынуждена заниматься. Когда же началась самоизоляция остро возник вопрос самоорганизации и самомотивации. И выяснилось, что многие к такому режиму не готовы. Как заставить себя дома делать гимнастику, когда проще и приятнее открыть холодильник? Это касалось не только работы и спорта. Например, выяснилось, что огромное количество сил и внимания нужно вкладывать в отношения с партнером и детьми. Потому что раньше один был на работе, другие в школе и каждый организовывал свое время самостоятельно. А теперь непонятно, как проводить столько много времени с мужем и детьми? Раньше это решалось само-собой внешними факторами, теперь люди не знают, как устроить свою жизнь. Что они начинают делать в таких условиях? Правильно - фрустрировать! Поэтому наступает лень и апатия. Вместо того чтобы заниматься делами ты сидишь в телефоне, листаешь френдленты соцсетей и смотришь телевизор. И в плане ухода за своей внешностью женщины тоже несколько расслабились и обленились. В домашних условиях отпала необходимость, например, делать укладку или “рисовать” глаза - то что раньше делали каждый день. Красавицы надели халаты и приучились спать днем.

Самоизоляция привела многих женщин к пассивному образу жизни, они стали переедать и злоупотреблять алкоголем. Фото: Shutterstock

Юлия Чилипенок:

- Надо сказать, что женщины из нашей выборки еще очень организованны и ответственны. Они только перестали краситься и наносить макияж. Если мы посмотрим в среднем по стране, там картина еще более печальная.

- А чем ваша выборка отличалась от “средней по больнице”?

Любовь Данилова:

- В целом женщины, принимавшие участие в исследовании, относились к довольно благополучной категории. У многих было высшее образование, 80 процентов из них до пандемии имели неплохие доходы - средние и выше среднего. Во время самоизоляции доходы уменьшились только у 40% респондентов, у 50% наших женщин они не изменились.

Вредные женские привычки на самоизоляции. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА ОКАЗАЛОСЬ ПРОЩЕ, ЧЕМ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ

- Насколько грамотно с точки зрения менеджмента ваши подопечные решали финансовые трудности?

Любовь Данилова:

- Тут мы наблюдали очень интересную ситуацию: женщины взяли на вооружение две совершенно разные стратегии. Часть из них начала искать новые источники заработка, чтобы стабилизировать финансовое положение семей. Причем, чаще всего это были женщины, которые и до этого жили неплохо. Другая группа избрала иной путь: сокращали расходы, в ряде случаев просто переставали оплачивать услуги ЖКХ, приостанавливали выплаты по кредитам. Таких у нас в выборке оказалось не так много, но это очень характерная картина. Как правило, эти женщины при ответе на вопрос “Как вы оцениваете свое материальное положение?” выбирали графу “денег с трудом хватает от зарплаты до зарплаты”.

- А почему так эффективно работала “ловушка бедности”, когда бедные люди не ищут возможности изменить ситуацию, даже когда сама судьба подталкивает их искать новые способы заработка?

Ольга Гапонова:

- Вероятно, это их постоянная стратегия - они и раньше не пытались, что-то изменить в своей жизни. Это категория женщин, у которых в ответах на наши вопросы прослеживается нотка не очень позитивного отношения к жизни в целом. Они жалуются и на государство, и на проблемы в отношениях с мужем, и на непонимание со стороны детей, и работа у них не самая престижная и не очень хорошо оплачиваемая. То есть проблемы по всем фронтам. Самое любопытное, что они сами не ищут выхода и ждут, что их жизнь поменяет кто-то другой. Пандемия не стала для этой группы окном возможностей, а загнала их в еще большую яму. Но, в силу специфики выборки, это были буквально единичные ответы.

Плюсы и минусы удаленки по мнению женщин Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

- То есть вы нащупали ту самую когорту, которая верит в патернализм и считает, что государство обязано их накормить?

Юлия Чилипенок:

- Замечу еще одну деталь, полагаясь на помощь государства, они не утруждали себя поисками варианта помощи, которую сами власти им тогда предлагали. В их представлении государство должно было прийти и эту помощь вручить. И естественно никаких самостоятельных действий - например, заглянуть на биржу фриланса в интернете - они не предпринимали. Затянуть пояса оказалось проще, чем что-то менять в жизни.

Во время самоизоляции доходы уменьшились только у 40% участниц исследования. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во второй части интервью мы расскажем, как российские дачи помогли предотвратить эпидемию разводов, которая прокатилась за рубежом. И каким образом коронавирус связана с ренессансом интереса к домашним соленьям и вареньям.

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