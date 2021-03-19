"Киев блефует": Почему застопорилось наступление Украины на Донбасс

Украинские генералы в срыве планов обвиняют весну и распутицу. Фото: Александр КОЦ

В последние недели политики, военные и журналисты часто повторяли, как магическое и мрачное заклинание про дату 15 марта. В этот день, утверждали "осведомленные киевские источники", украинская армия должна была начать наступление на Донбассе. Но обещанного массированного штурма не случилось. Почему?

Военный обозреватель «Комсомолки», полковник Виктор Баранец и военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко попытались разобраться и в этой загадке, и в том — чего ждать дальше.

Виктор Баранец:

- Ты же знаешь, Михаил, что с начала марта были все признаки подготовки Украины к крупномасштабным боям на Донбассе. Туда шли эшелоны с танками, боеприпасами, провиантом. Киевские генералы ползали там по траншеям на брюхе, проверяя боеготовность войск. В небе гораздо чаще обычного шныряли украинские (а точнее - турецкие) дроны-разведчики. Донецкие командиры сообщали о перегруппировке украинских частей на передовой. К тому же на Украине была объявлена мобилизация. Офицеров отзывали из отпусков. Из госпиталей на передовую вытаскивали даже тех вояк, которые не долечились. Некоторые украинские подразделения вернулись на те позиции, которые занимали в прошлом году. Подошли к позициям ДНР и ЛНР на дальность прямого выстрела - до 400 метров. Пригнали туда даже морпехов.

Время "Ч", как говорится, наступило. А украинские вояки как сидели, так и остались в укрытиях. Картошку жарили. Лишь их артиллерия пуще прежнего стала долбить города и поселки Донбасса.

Правда, обстановка резко обострялась 16 и 17 марта - в течение 24 часов украинцы 21 раз обстреляли донецкие позиции. Вроде как артподготовка. Но... Наступления не случилось.

И в чем же причина? А точнее - причины?

Одну из них уже вовсю обмусоливают в киевских газетах. Украинские паны генералы, оказывается, обвиняют... весну. Распутицу. Дескать, танки увязнут в грязи, потеряют маневренность и станут легкой добычей донецких гранатометчиков и артиллеристов.

Я, кстати, сам родом из тех краев. И хорошо знаю, что такое жирный донецкий чернозем в мартовскую оттепель. А еще мне приходилось водить танк по полигонной каше. Даже при могучем звере-движке моя боевая машина застревала в липкой и вязкой, как пластилин, земле. А по гладеньким дорогам-трассам украинская броня стройными колоннами переть, конечно, не будет.

Виктор Баранец в танке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

И все же. Как тебе кажется, Михаил, украинцы отложили наступление на Донбасс только из-за распутицы? Или тут что-то другое?

Михаил Тимошенко:

- Давай для начала поймем с чем имеем дело: как говорится, война — дело счетное. К концу прошлого года в збройных сылах (Вооруженных силах, - ред.) Украины насчитывалось аж 248 тысяч человек. Зеленский же обещал довести численность армии до четверти миллиона? И вот, как говорится, пацан сказал — пацан сделал. Еще бы не сделал: военный бюджет-то Украина нарастила почти вдвое!

Баранец:

- Да-да, еще недавно он еле дотягивал до $5 миллиардов, а сейчас зашкаливает уже за $9 миллиардов. Самый большой оборонный бюджет за последние 30 лет. И это - в полунищей стране. Но давай все же продолжим "инвентаризацию" сегодняшней украинской армии.

Тимошенко:

- Так вот, к этим почти 250 тысячам голов надо приплюсовать невесть сколько мобилизованных. А вообще-то численность мобрезерва у Украины — миллион человек.

Главная ударная сила украинской армии, нет, не авиация, а сухопутные войска. В их рядах около 180 тысяч «сабель», из которых 16 тысяч натасканы на ведение боя в городских условиях. Кто обучал? Ну, конечно же, наши «партнеры» — американцы и англичане. Не забудем и 7 бригад десантников.

Что имеется из техники? Из 700 танков, оставшихся от советского наследства, в строю почти 400. Добавим к этому почти 1,5 тысячи бэтээров, более 800 артсистем и минометов крупного калибра и около 200 установок залпового огня. Если честно, силища, которой любая европейская держава позавидует.

Теперь — авиация. Шановни паны рвут вышиванки до ширинки, утверждая что летакив (самолетов) у них едва ли не 70. Это если считать истребители, вертушки и транспортники. Но зная любовь наших братьев к сложной технике, думаю, что с десятка два в состоянии летной годности наберется...

Баранец:

- И что же из всей этой силищи пригнано к границам ЛДНР?

Тимошенко:

- В дополнение к 50 тысячам (включая нацбаты), постоянно там находившимся, переброшено еще около 90 тысяч штыков и более 200 танков.

Чуть не забыл: есть у них и ракетные установки «Точка-У», и зенитно-ракетные «Буки» и даже С-300. Сами догадайтесь, против кого? Ведь у Донбасса авиации нет...

Михаил Тимошенко. Фото: Евгения ГУСЕВА

И вся эта вооруженная орда выведена на исходные позиции для атаки.

Дважды в день по окопам шныряют проверяющие, контролируя наличие личного состава, боеприпасов, состояние техники и прочее. Ведь боевая готовность объявлена полная! И до противника не два -три километра как ранее, а всего-то метров 400-700. Вдруг кто затеет "товарообмен" с сепарами, как уже бывало.

Баранец:

- Конечно, украинская группировка в сопоставлении с ее противниками из ДНР и ЛНР выглядит внушительно. Это если смотреть только на цифры.

Но вот данные, которые стали известны по итогам инспекторской проверки войск украинскими генералами. В среднем, на 7 единиц бронетехники только одна оказалась исправной. Аккумуляторов для танков не хватает. Сжатого воздуха в баллонах танков для запуска двигателей нет. Масел нет. Боеприпасы устарели и опасны. Так может быть, военные Украины не случайно проигнорировали "счастье" победы над шахтёрами?

А тут еще Служба безпеки (безопасности, - ред.) Украины предупреждает, что моральный настрой у личного состава неважный. По результатам проведенного опроса, в возможном наступлении на Донбасс хотят участвовать не более четверти стянутых на передний край военных.

Уже на сей счет и анекдоты пошли. Якобы в украинских окопах идут разговоры: ""Пойдём и сдадимся! А что нам там будет? Накормят и напоят. Прививку «Спутником» сделают. И заживём. Может, даже работу дадут".

Баранец:

А теперь, Михаил, давай посмотрим на другую сторону фронта. И кто же этой внушительной украинской орде противостоит?

Тимошенко:

- Конечно, «народная милиция», а по сути, армия ЛДНР — со своими штабами, танковыми подразделениями и артиллерией. Состоит она из двух корпусов. В состав «народной милиции» ДНР входит так называемый 1-й армейский корпус, а в ЛНР - 2-й армейский корпус. Общей численностью, по данным украинской разведки, до 35 тысяч человек: 1-й корпус — 20 000. 2-й — 15 тысяч. Структура корпусов смешанная. Есть как подразделения сформированные по армейскому образцу — рота-батальон-полк-бригада. Так и оставшиеся с 2014 года отдельные подразделения — «Восток», «Спарта», «Кальмиус», а также «Республиканская гвардия».

Цифры сравнили? Да, до того, как Зеленский возомнил себя гетманом всея Украины, сил Донецка и Луганска хватало, чтобы осаживать украинские войска. Но теперь-то, когда соотношение стало 5 к 1, почему украинцы не наступают? Ведь перемога (победа, - ред.) — рукой подать. Думаю, дело не только в размякшем черноземе...

Баранец:

- А в чем же еще, по-твоему?

Тимошенко:

- Возможно, изначально цель была иная, двоякая. Первая: если русские не стерпят, ввяжутся, бросят свои войска на защиту 600 тысяч жителей Донбасса с российскими паспортами. Ну как в Южной Осетии в 2008 году. Тут уж на Западе поднимется вселенский хай: вот оно, - звериное лицо путинского режима! Никакого им «Северного потока-2», никакой с ними торговли, никаких отношений. А мы, хлопцы, и вовсе не причем, мы так, трохи-трохи ученья затеяли. Вон, даже главком сухопутных войск НАТО посмотреть приехал. Если же русские агрессоры слабину дадут, то вариант №2 - ломим вперед, тут до границы с Россией всего-то полсотни верст. Никто и оглянуться не успеет, как мы под телекамеры всяких CNN и BBC покажем, как тут европейский порядок наводим.

Ополченццы тоже страдают от распутицы. Фото: Александр КОЦ

Баранец:

- Я тут "погулял" по украинской прессе - было интересно, чем же их политики и генералы обяъсняют то, что наступление практически объявили, а на войну не пришли. Там ссылаются не только на непролазную весеннюю грязюку, но и на другое. Мол, украинский Генштаб пришел к выводу, что даже при оглушительном превосходстве изготовившихся к наступлению войск, они могут попасть в знаменитые донецкие "котлы". Как когда-то под Дебальцево. И потому, мол, генералы сейчас перекраивают план наступления.

Уже и другие даты начала блиц-крига мелькают. То 1-го апреля, то 4-го, то 15-го... Но в любом случае война на Донассе с повестки дня Киева не снимается.

И вот здесь возникает центровой вопрос: как поведет себя Россия, когда украинские танки, пушки и самолеты будут громить не только значительно уступающие по численности и технике полки донецкой «народной милиции», но и мирное население? Наверное, только заявлениями Кремля и МИДа об «озабоченности» не обойдется. Дело может дойти до открытой военной помощи Донбассу. А это ведь именно та ловушка, на которую, похоже, и рассчитывает Киев, - втянуть Россию в войну. Что ты думаешь обо всем этом? Тут ведь и другое крайне важно, - как поведет себя Запад? Вот некий украинский военный эксперт Волошин считает, что Россия может вмешаться в вооружённый конфликт на Донбассе с нескольких направлений.

Тимошенко:

- Планы перекраивать — это святое! И правильно говаривали «фрунзаки» — выпускники академии имени Фрунзе — кто не сделал замысЁл, тот дубина и осел. На любой местности, вне зависимости от размаха операции, есть места неудобные для наступления, а для обороны — самое то! Дай ты пехоте высотку самую малую, бугорок, развалины, камешек — и она вгрызется, вцепится, и черта с два ты ее сдвинешь. А Донбасс - не самое простое место для наступления. (Тут хорошо бы карту-схему дать! Не все же знают Украину как мы с тобой). Да, вроде бы, не горы, как в Карабахе или Осетии, а ровная степь — как на ладошке. Но вот незадача — в этой степи и поселки, переходящие один в другой, и Донецк — город- миллионник, и заводы, и терриконы шахт...

Понятно, что украинским патриотам выбирать особо не из чего. Не зря же они в котел под Дебальцево угодили и визжали, что это российская армия их прихлопнула. Снова туда же полезут, потому что другого места, чтобы разрубить единый фронт войск ДНР и ЛНР нет.

Понятно, что самые крупные города - Донецк и Луганск придется вычленять и разбираться с ними позднее, силами тех самых 16 тысяч специально подготовленных солдат. Помнишь, в Отечественную для боев в Восточной Пруссии и Берлине создавались штурмовые группы, которые обучали на макетах городов? А значит, будут удары с флангов, на окружение столиц республик.

Смотрим на карту.

Вот Луганск. Западнее — Счастье, юго-восточнее — Станица-Луганская. Самое то, и перестрелки там постоянно и поиски разведгрупп. Прощупывают.

Или Донецк с Макеевкой. Севернее - Горловка, южнее - Докучаевск. Жди удара по сходящимся направлениям на Иловайск.

Про удар через Дебальцево мы уже говорили, а навстречу, от Волновахи, тоже неплохо было бы прохватить. И вот она — встреча на Эльбе! Тьфу, под Успенкой, на границе России, на основной трассе в Ростов-на-Дону.

Не худо бы еще от Мариуполя шарахнуть, щоб кляти москали у Крым дорожку не протопталы. Классика, Гудериан с Готом аплодируют и завидуют, а Зеленский награждает уцелевших. Ставлю бутылку «армянского» против пакета кефира, что первоначальный замысЁл был именно таков.

Баранец:

- Принимается, ну а нам-то что делать?

Тимошенко:

- Не знаю, что думают в штабах ДНР и ЛНР. Но в российском Генштабе, наверняка, карты изучают. Не могут же не изучать и не просчитывать опасности на границе своей страны. Нас с тобой они, конечно, не спросят. И прохожих на Фрунзенской набережной — тоже. Но у меня лично, например, чесались бы руки красным карандашом нарисовать стрелки куда-нибудь сразу до Славянска и Мариуполя. Чего ждать, если противник сидит мордой на восток? Почему его не взять с запада, с тыла, пока он не развернул свои боевые порядки, чтоб драпать? Перевернутым фронтом он воевать ведь не сможет? Нет. Но это, конечно, мои частные фантазии-соображения.

Теперь про коллективный Запад. Кто там подталкивает Украину к войне? Не Байден ли? А Меркель с Макроном чего молчат, наблюдая как Зеленский гонит эшелоны с танками на Донбасс? Так, может, нам объявить учения Ракетных войск стратегического назначения? Эх, какая замечательная погода стояла! А тут все взревело, повыскакивало из-под земли и воды, из-под брюха бомбардировщиков и ракетных шахт подлодок... Было же подобное в 1982-м. Да так, что Рейган опомнился только через год, а Европа взорвалась манифестациями: «Миру-мир немедля!».

Баранец:

- Ну и фантазии у тебя, Михаил. А я вот думаю - есть и еще одна версия того, почему разрекламированного блиц-крига Украины пока не случилось. Киев просто блефует. Имитирует подготовку к войне. Зачем? Затем, чтобы повысить ставки на переговорах по судьбе Донбасса.

Да, блеф не дешевый. Возить туда-сюда танки и ставить под ружье резервистов — дело затратное. Хотя обещание Зеленского вывесить жовто-блакитный украинский прапор над Донецком не дезавуировано. Значит, вероятность войны остается высокой. Я бы сказал — высочайшей.

Кстати, вспоминаю слова бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва в одном из недавних его интервью. Он говорил: "Я общаюсь со своими друзьями в Киеве. Многие из них работают в структурах, связанных с действующей властью. И они подтверждают, что войска стягиваются. Но команды на наступление пока нет. И будет ли она отдана, никто не знает. А если кто-то сейчас говорит, что знает определённо, значит, он точно обманывает". Ну что же, посмотрим.

И почему-то надоедливо лезет еще одна «мысль» в голову: хозяева Украины в Вашингтоне не разрешают пока Зеленскому наступать. Видимо, в США остерегаются, что воевать за Донбасс придется не только украинцам с украинцами, но и американцам с русскими.

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