Деревня будет жить!

Новый медпункт в Волгоградской области может принимать до 50 пациентов за смену.

В ближайшие годы Минсельхоз рассчитывает значительно улучшить жизнь людей, проживающих на сельских территориях. В планах - обеспечить население комфортным жильем, качественной социальной и инженерной инфраструктурой, приблизить уровень жизни на селе к городскому. Уже за первый год действия госпрограммы удалось не только реализовать тысячи проектов развития по всей стране, но и привлечь в село городских жителей.

Директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения СЕРОВА:

- Задача этой программы - не только поддержка сельских жителей, но и возвращение людей в сельскую местность. Это реколонизация деревни, создание таких условий, при которых там захотят жить молодые люди, горожане. Сегодня исчезает понятие постоянного места жительства. Люди могут жить полгода в Москве, полгода - в удаленной тверской деревне. И важно, чтобы человек мог нормально удаленно работать, получать социальные, государственные услуги в удаленном режиме, чтобы были коммуникации, дорога, интернет. Это мировой тренд.

Волгоградская область

В селе Мариновка Калачевского района живут 1570 человек. Всех их лечил один фельдшер. Работал хорошо, но почти без выходных. Несмотря на это, для всех жителей села одного врача было мало. А до ближайшей больницы - тоже сельской - 25 километров.

В результате здесь построили «Офис врача общей практики». Вместо одного уставшего фельдшера - четыре медика в одну смену. Оборудование такое, что не в каждой городской больнице встретишь.

Льготная сельская ипотека помогла семье Гостевых приобрести свое жилье. Фото: Павел ВАСИЛЬЕВ (редакция газеты «Тамбовская жизнь»)

Тамбовская область

Рабочий поселок Инжавино - в 110 км от Тамбова. Здесь живут почти 8 тысяч человек. Поселку нужны специалисты: врачи, учителя, юристы, рабочие... А людям нужно жилье. Всем - местным, прибывающим, тем, кто решит вернуться на малую родину после учебы.

Госпрограмма пришлась очень кстати. В ее рамках действует механизм сельской ипотеки. По льготной ставке от 0,1% до 3% годовых можно построить дом или приобрести жилье. Этим инструментом и воспользовались супруги Гостевы, которые работают на местной птицефабрике. Эльвира - поваром, Сергей - шофером. По словам Сергея Николаевича, кредит взяли на двадцать лет - «процент небольшой, а зарплаты у нас хорошие и регулярные». Так и встретили 2021 год в своем доме. Планируют, как потеплеет, засадить участок, а со временем теплицы поставить.

А еще в поселке скоро начинается капитальный ремонт школы.

ЦИФРЫ

Всего с начала действия программы льготной сельской ипотеки на селе построено и приобретено свыше 3 млн квадратных метров жилья. Выдано 56,7 тысячи кредитов на 107,7 млрд рублей.

Новгородская область

Под крышей поселкового ДК разместились 38 клубов по интересам для более тысячи жителей.

Крестцы. Дом культуры и школа

К Новому году жители поселка Крестцы Крестецкого района получили долгожданный подарок: капитально отремонтированные Дом культуры и школу.

Поселковая школа, где занимаются дети среднего и старшего возраста, полностью отремонтирована по программе комплексного развития села. Сегодня она может посоперничать со школами областного центра по комфорту и оснащению учебных классов. Это здание со всеми удобствами, компьютерным оборудованием, ярким дизайном, оборудованием для детей с ограниченными возможностями.

Центр досуга перестроили почти полностью - только стены старые оставили. Плюс благоустроили территорию. Теперь здесь новое музыкальное, световое и звуковое оборудование, студия звукозаписи.

Физкультурно-оздоровительный комплекс могут посещать до 6 тысяч жителей района.

Хвойная. Физкультурно-оздоровительный комплекс

11 марта в поселке Хвойная открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. В двухэтажном здании и на двух уличных площадках можно заниматься боксом, хоккеем, волейболом, баскетболом, теннисом и футболом, установлены тренажеры. Наблюдать за соревнованиями можно в спортзале с трибунами на 167 мест. Новое учреждение смогут посещать свыше 6 тысяч жителей района.

Открывала комплекс заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, «подобных центров до этого не было ни в поселке, ни в районе. Его открытие позволит вывести на качественно новый уровень работу с молодежью».