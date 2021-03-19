Молодежь страну накормит

Студенты с преподавателем перед разбивкой участка под виноградник.

Цифровые сети и умные фермы, новейшие достижения генетики и селекции, молекулярной биологии и биотехнологии - все это массово приходит в агропром, требуя от учебных заведений выпускать профессионалов принципиально нового уровня. Действующие кафедры аграрных вузов готовят кадры как по самым востребованным уже сейчас направлениям, так и по перспективным специальностям, которые активно набирают популярность на сельскохозяйственном рынке труда. Расскажем подробнее о некоторых кафедрах, окончив которые можно не сомневаться в своем профессиональном будущем.

Волгоградский ГАУ*, кафедра «Водные биоресурсы и аквакультура»

Да, сейчас рыбу в основном ловят. Но при этом активно развивается рыбоводство. Ведь оно дешевле и надежнее: установить необходимое оборудование можно почти в любой точке страны. Дело интересное, перспективное и прибыльное. Нетрудно предсказать: в стране с каждым годом будет все больше именно рыбоводческих ферм. Именно разведению рыбы и прочих морепродуктов учат студентов в Волгоградском ГАУ на кафедре «Водные биоресурсы и аквакультура». В местной научно-исследовательской лаборатории выращивают русского и сибирского осетров, стерлядь, радужную и янтарную форель, австралийского красноклешневого рака, гигантских креветок... В планах - тиляпия и австралийский сибас. Что ни название - то деликатес. Есть в распоряжении кафедры и большое стадо гибридов осетровых видов рыб.

На глазах у студентов проходит полный цикл жизни рыбы, начиная с икринки. Более того - они могут этим циклом управлять. И все это вдали от морей и океанов. «Сухая теория», поэтому студенты оттачивают практическую часть на производствах. В итоге любой выпускник может с нуля запустить процесс промышленного выращивания дефицитного и дорогого продукта почти в любой точке страны.

*ГАУ - Государственный аграрный университет.

Студенты с преподавателем перед разбивкой участка под виноградник.

Кубанский ГАУ, кафедра «Виноградарство»

Климат в России - это вам не Франция, Италия, Испания: 9/10 нашей страны в лучшем случае - зона рискованного земледелия. А для такой уникальной сельскохозяйственной культуры, как виноград, так вообще трудно отыскать кусочек с подходящим климатом и почвой. Приноравливаться к таким условиям работы и приходится выпускникам кафедры виноградарства Кубанского ГАУ - агрономам-виноградарям. Она - одна из старейших среди подобных кафедр страны - создана в 1925 году.

Еще совсем недавно в России этой культуре уделялось незаслуженно мало внимания. Но в нулевых годах статистика показала резкий рост интереса к вину, и вот уже отечественные аграрии вплотную конкурируют с ведущими мировыми производителями. Для этого студентов и учат буквально с нуля выращивать имеющиеся сорта и создавать новые, ухаживать за ними, применять новейшие удобрения. То есть виноградарей-виноделов готовят по полному циклу: от заготовки черенков до переработки урожая винограда в виноматериалы высокого качества.

Для этого здесь в 2018 году заложили экспериментальный виноградник и создали лабораторию виноделия. Это позволяет выводить новые морозоустойчивые и высокоурожайные сорта винограда и совершенствовать технологии производства вин.

Министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву показывают изготовленный при помощи лазерной резки макет трактора.

Ставропольский ГАУ, кафедра «Механика и компьютерная графика»

Здесь, на кафедре механики и компьютерной графики, студенты не только изучают сельскохозяйственные машины, но и разрабатывают новые. Делается это с помощью всех современных технологий: 3D-прототипирование, сквозное проектирование, «обратный инжиниринг», лазерное оборудование… Про ставшие обыденными станки с числовым программным управлением и говорить, наверное, не надо. И со всем этим разбираются вчерашние школьники. Кто мог представить такое еще десяток лет назад?

Старшее поколение помнит, сколько лет и какими силами внедрялись технологические новинки. Над ними работали НИИ, конструкторские бюро и заводы. Сегодня благодаря современному оборудованию время от формулирования идеи до создания опытного образца занимает несколько дней. И работают над ними не ученые с инженерами, а студенты аграрного вуза.

Выпускники могут собрать трактор с закрытыми глазами.

Башкирский ГАУ, кафедра «Автомобили и машинно-тракторные комплексы»

Несмотря на компьютеризацию, основными механизмами во всем мире так и остаются автомобили, тракторы и комбайны. И специалисты по их обслуживанию стабильно ценятся везде. Таких и готовит кафедра «Автомобили и машинно-тракторные комплексы». Здесь 16 учебных и научных лабораторий, напичканных как самими машинами, так и их агрегатами и уникальными испытательными стендами.

Но этого для всестороннего развития выпускника мало: для выработки навыков работы в реальных условиях студентов отправляют практически во все ведущие дилерские центры по продаже и техническому обслуживанию техники. Как результат - готовый инженер-механик, способный и сам разобраться в неисправности, и бригаду возглавить, а чуть позже и ремонтным заводом руководить.

Изучение анатомии любого животного начинается с его скелета.

Мичуринский ГАУ, кафедра «Зоотехния и ветеринария»

Представьте «навороченное» медицинское учреждение, где людей не только лечат, но и радикально их улучшают: делают сильнее, выносливее, больше, развивают их иммунитет. К сожалению, такое возможно пока что только в фантастических романах. Иное дело - животные.

На кафедре «Зоотехния и ветеринария» работают над совершенствованием пород крупного рогатого скота и определяют наиболее выгодные генотипы. В девяти современных специализированных лабораториях студенты и аспиранты изучают анатомию и физиологию животных, лекарства и методы их лечения и многое другое. Работают лекционные аудитории предприятий-партнеров, кинологическая площадка, виварий. А учат всему этому доктора ветеринарных наук.

Оснащение для научных исследований - по последнему слову техники: есть все для проведения инструментальной и лабораторной диагностики, интенсивной терапии, бескровных операций, стоматологического и ортопедического лечения животных. Кроме того, ученые изучают здесь механизмы противовирусной и противоопухолевой защиты. К тому же специалисты университета охотно делятся опытом с фермерами: консультируют, помогают разрабатывать бизнес-проекты, организовывать полноценное кормление и содержание животных.

НЕ ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ

Магистрант Уральского аграрного университета Лев ПАЛЬЦЕВ:

Интересная работа и хорошая зарплата нашли меня сами!

В вузе его все знают как отзывчивого и увлеченного агрономией молодого человека. Учиться приехал из города Реж (Свердловская область). С раннего детства проводил в деревне у бабушки все лето. Сначала просто помогал взрослым, а со временем стал экспериментировать с дикоросами. В числе первых агрономических опытов - альпийская ромашка, чабрец и настурции.

- Работа на земле мне всегда казалась очень увлекательной, - рассказывает Лев. - Наблюдать, как из маленького семечка появляется росток, как он развивается, как появляются первые плоды. Особо интересно было выращивать редкие или необычные растения. Помню, как впервые увидел в лесу сиреневую ромашку и решил попробовать посадить ее у бабушки на огороде. С 9-го класса начал выращивать дома разную экзотику: адениумы, плюмерии, перец чили... Удавалось даже зарабатывать на этом хобби. Так решил стать агрономом.

Лев ПАЛЬЦЕВ.

Лев Пальцев успешен в учебе, активно участвует в общественной жизни, проводит мастер-классы для школьников. На 3-м курсе стал победителем региональной форсайт-сессии «Образ будущего страны» и презентовал идею применения биогаза в рамках «Форума действий» в Москве.

- В Москве я познакомился со многими интересными людьми - политиками, общественниками. И убедился, насколько велик интерес к аграрной отрасли и сопутствующим вопросам, например, экологии. Примерно тогда же увидел, какой у нас дефицит в квалифицированных кадрах: к моменту получения диплома бакалавра мне готовы были предложить работу многие предприятия региона. Так я стал совмещать обучение в магистратуре и работу агрономом в компании, которая выращивала клубнику и зеленные культуры.

Недавно Лев начал работать в селекционно-семеноводческой компании, где размножают картофель с помощью современных ДНК-технологий - выращивают клубни в пробирке и диагностируют их на вирусные и бактериальные заражения для получения качественного семенного материала.

- Условия, которые сегодня предлагают молодым специалистам, заманчивые. У меня служебная благоустроенная квартира в пяти минутах от работы, соцпакет и достойная заработная плата. Советовал бы школьникам, увлекающимся биологией, ботаникой, экологией, идти в сельское хозяйство. Это востребовано и перспективно, потому что на смену ручному труду приходят высокотехнологичные производства с элементами роботизации - беспилотниками, автоматической системой полива и многим другим. Лет через 10 - 15 агроном сможет управлять всеми процессами удаленно с помощью планшета, такая практика станет реальной на всех предприятиях.

Как любой профессионал, Лев Пальцев ставит перед собой амбициозные цели. Одна из них - выиграть грант для запуска стартапа по выращиванию ягод.

Магистрант Волгоградского аграрного университета Полина АЛЕКСАШЕНКОВА:

Ребята, не бойтесь связывать жизнь с сельским хозяйством!

В прошлом году Полина стала победителем второго тура XXV региональной конференции молодых исследователей Волгоградской области по направлению «Агрономия и переработка сельскохозяйственной продукции». Ее работа «Влияние питательных растворов на рост и развитие рассады томата» единогласно признана лучшим научным докладом.

Он заинтересовал не только научное сообщество, но и сельхозпроизводителей.

- Я всегда мечтала учиться именно в аграрном вузе, несмотря на то что родилась и выросла в городе, - говорит Полина. - В школе нам преподавали французский язык. Может быть, поэтому захотела изучать виноградарство. В университете у меня была такая возможность, но так сложилось, что больше занималась томатами. Им и посвятила доклад.

Полина АЛЕКСАШЕНКОВА.

Навыки, полученные в университете, Полина Алексашенкова применяет на производстве. По окончании бакалавриата она легко прошла собеседование и работает агрономом на уникальном сельскохозяйственном комплексе по выращиванию рассады овощных культур в Волгоградской области. Предприятие производит посадочный материал для 17 регионов России и стран ближнего зарубежья.

- За мной закреплены два участка - по выращиванию рассады и прививочный цех. Работа непростая, но интересная и очень перспективная. В планах - научиться управлять прививочным роботом, есть на нашем предприятии. Конечно, хотела бы продолжать заниматься наукой, но сейчас у нас активный сезон, поэтому не хватает времени. Будущим абитуриентам хочу пожелать, чтобы не боялись связывать жизнь с сельским хозяйством. Наша профессия будет востребована во все времена. Если любить свое дело, а я очень люблю, то это стоит того.