От эпидемии разводов на самоизоляции россиян спасла дача

Дачная самоизоляция положительно сказалась на россиянах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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1 часть

Самоизоляция оказалось интересной эпохой: мы узнали что такое выходить из дома по пропускам, увидели, как любимый диван превращается в офис на удаленке и поняли какими огромными преимуществами обладают собаководы по сравнению с владельцами кошек. Блокировка кардинально перевернула наш мир, осмыслением этого опыта занялись ученые. Группа исследовательниц НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде выясняла, как самоизоляция изменила уклад жизни женщин. “Комсомолка” встретилась с авторами этого исследования. В первой части интервью мы поговорили о том, как женщины распоряжались свободным временем, которого на карантине стало больше. И почему вместо того, чтобы больше заниматься детьми, саморазвитием, обустройством домашнего гнезда, женщины нередко впадали в апатию, переставали ухаживать за собой, зависали в соцсетях и ТВ, спали днем и завязывали дружбу с алкоголем.

Сегодня мы продолжаем разговор с профессором, заведующей кафедрой общего и стратегического менеджмента факультета менеджмента НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Юлией Чилипенок, доцентом факультета менеджмента Ольгой Гапоновой и старшим преподавателем Любовью Даниловой.

КОНЯ НА СКАКУ ОСТАНОВИТ И СПАТЬ, ОТОБЕДАВ, ПОЙДЕТ

- Мы привыкли представлять, что в пограничных ситуациях (война или экономические трудности) женщины взваливают на свои плечи груз трудностей и, пока мужчины рефлексируют, тащат на себе семью и детей. Этому феномену посвящен целый пласт культуры, ну вы помните - “коня на скаку остановит, в горящую избу войдет”... Однако обнаружилось, что женщины вели себя не слишком героически, вряд ли можно назвать подвигом новую привычку спать после обеда. Это связано с тем, что женщины не воспринимали пандемию, как серьезную угрозу? Или способность женщин к сверхмобилизации это красивый миф, порождение художественной литературы?

Юлия Чилипенок:

- Думаю все же эта ситуация не воспринималась, как глобальная катастрофа. У нас в анкете был вопрос о том, в какой степени вы ощущаете угрозу пандемии. И были те, кто до конца не поверил, что коронавирус это серьезная опасность. Они считали, что это происки мировой закулисы или еще что-то в этом духе. Другие говорили, что не сразу ощутили серьезность ситуации и лишь со временем поменяли точку зрения. Причем это осознание приходило по разному. Для кого-то, отправной точкой стали случаи заражения среди знакомых и близких. На других произвели впечатление шокирующие цифры статистики летальных исходов...

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Любовь Данилова:

- Давайте согласимся, что война это все-таки вариант более серьезный, чем пандемия. Испытанием это можно назвать только с моральной точки зрения. Никто из опрошенных не лишился жилья, ни у кого в семье мужчины не ушли на фронт. В нашей выборке никто из почти четырехсот женщин даже не лишился работы. Единственная проблема - незапланированным образом (не на время отпуска и каникул) оказались дома мужья и дети. И вызовом для современных женщин стала необходимость возвращения к уже забытой традиционной роли домохозяйки, которая обеспечивает бытовые условия плюс учебу. Почти каждая пятая женщина взяла на себя функцию учителя, поскольку мамы не сильно доверяли формату онлайн-обучению. Конечно, это не подвиг, но что-то героическое в этом есть. Это вам скажет каждый, кто делал с ребенком уроки.

РАЗЛУКА УКРЕПЛЯЕТ ОТНОШЕНИЯ?

- В СМИ часто писали, ссылаясь на разные данные, что блокировка сопровождалась волной семейных конфликтов, разводов или, как минимум, охлаждением отношений между партнерами. Вы эту тенденцию увидели в своем исследовании?

Юлия Чилипенок:

- Действительно, зарубежные страны показывали серьезное увеличение числа разводов после самоизоляции. Особенно это касалось Азии, где понеслась волна семейного насилия. Но у нас ничего подобного не было. Лишь каждая десятая женщина призналась, что отношения с партнером ухудшились. Примерно столько же - 8% отметили, что самоизоляция их наоборот сблизила. Я думаю свою роль сыграло то, что традиционные семейные ценности все-таки достаточно прочно укоренились в менталитете россиян.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Ольга Гапонова:

- Надо иметь ввиду, что многое зависит от условий, в которых оказались люди на самоизоляции. Например, когда дома один компьютер и для работающих взрослых и для детей-школьников, это питательная почва для ссор. В нашем исследовании в каждой четвертой семье (24% опрошенных) не хватало компьютеров. Кроме того, одно дело самоизолироваться всей семье в однокомнатной хрущевке, другое дело - в загородном доме.

Юлия Чилипенок:

- Кстати, мы получили интересную цифру. Когда мы спрашивали: “Где вы оказались во время самоизоляции?” около 10 процентов женщин оказались с мужьями в разных населенных пунктах. Иными словами, мужья остались в городе, а женщины с детьми уехали к родителям на малую родину или отправились на дачу.

- Отчасти и это способствовало установлению мира в семье?

Юлия Чилипенок:

- Вполне возможно, не зря говорят, что разлука укрепляет отношения, а не только проверяет их на прочность.

РЕНЕССАНС ИНТЕРЕСА К СОЛЕНЬЯМ И ВАРЕНЬЯМ

- Более половины опрошенных главным минусом работы на удаленке отметили размытость границ рабочего дня. Почему это людей так сильно раздражает?

Любовь Данилова:

- Здесь проблема в том, что границы личного времени и рабочего дня начинают размываться с двух сторон. Во-первых, со стороны работодателя, у которого теперь серьезно ограничены возможности контроля, поэтому он считает возможным звонить в любое неурочное время. И в общем-то его можно понять. Но надо понимать и женщину: она видит, что ей уже не надо, как штык, быть в 9 утра на работе, а на ней висит семья, которая все время проводит дома. Поэтому она может выйти в магазин или заняться какими-то хозяйственными делами, а начальство уже бьет во все колокола. Так накапливается взаимное непонимание и раздражение.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Работодатель по инерции рассчитывает, что с 9 до 6 ты в любой момент должен быть доступен. А поскольку подозревает, что в это время ты филонишь, то рассчитывает на тебя еще и вечером. В свою очередь у женщины рабочий график строится уже совершенно по-другому. Здесь работодателю важно привыкнуть работать в модели: мне все равно, как вы это делаете, мне важно, чтобы был результат. К сожалению, у нас немало компаний, где продуктивность сотрудника считается по количеству часов, которые он отсидел на рабочем месте.

- На основе опыта, который вы систематизировали, что бы посоветовали на будущее, если не дай бог, ситуация с блокировкой повторится? Чего больше всего бояться? Что нужно делать в первую очередь?

Юлия Чилипенок:

- Если брать тактические шаги, то надо задуматься о наличии в доме необходимой компьютерной техники. О том, что важно провести интернет в деревне, куда ты можешь уехать на самоизоляцию. И неплохо бы научиться делать соленья-варенья. Потому что за период пандемии люди вспомнили советскую традицию делать запасы впрок. Народ снова начал солить огурцы и помидоры, затаривался консервами, резко выросла посещаемость сайтов, где учат закатывать банки тех, кто этого не умел. И с одной стороны это бальзам на душу бабушек и дедушек, которые сильно переживали, что некому передать советские навыки выживания. А с другой стороны, тем кто уехал из города, деревенские запасы хорошо помогли сэкономить на продуктах.

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