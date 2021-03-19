Россия не станет разрывать отношения с США по многим причинам. Фото: Shutterstock

КАКИЕ САНКЦИИ МОЖЕТ ВВЕСТИ АМЕРИКА

Обвинения американского президента в адрес России и лично Владимира Путина, которого Байден обозвал убийцей, возмутили всех. Каким будет наш ответ Чембер... то есть, Байдену? Если неосторожно включить телевизор, можно наслушаться самых разных советов на этот счет. Многие призывают к полному разрыву всех отношений с США. Дескать, надо послать их с их долларом куда подальше, и без них справимся!

Но российская власть пока на это не идет. Во-первых, сейчас не время пороть горячку - оставим это занятие нашим оппонентам, пусть продолжают истерить, вызывая недоумение даже у собственных сторонников. А во-вторых, надо думать не только о «достойном ответе», но и о себе. Байден, к слову, об этом тоже говорил: они не отказываются от сотрудничества с Россией там, где это отвечает интересам США.

Так что и нам отказываться пока рано. Если полностью разорвать отношения с Америкой, наши экономические интересы могут пострадать. В кармане дяди Сэма все еще припасено немало гадостей для России.

- У США очень много возможностей испортить нам жизнь. Они применили далеко не все меры и санкции, которые могли бы повредить нашей экономике, - говорит экономист Денис Ракша. - И дело не только в том, что могут пострадать торговые или экономические отношения с самой Америкой. Если США вводят ограничения против какой-либо страны, то требуют, чтобы их соблюдал весь мир. А кто нарушит это правило, рискует сам попасть под санкции.

В ЧЕМ МЫ ЗАВИСИМ ОТ США

Как именно американцы могут навредить российской экономике? Перечислим самые болезненные варианты.

1. Запрет на покупку нашей нефти

Американской промышленности необходима так называемая «тяжелая» нефть с высоким содержанием серы. Такую добывают только в Венесуэле и России. Раньше американцы импортировали ее из Венесуэлы, но отношения разладились и американцы стали закупать «тяжелую» нефть у нас. Поэтому сейчас вводить ограничения против российской нефти им невыгодно. Но все может измениться.

- Если Вашингтон сможет устроить переворот в Венесуэле, то вернет себе контроль над южноамериканской нефтью. И тогда американцы могут ввести санкции против российской нефти, чтобы весь мир боялся ее покупать, - говорит Денис Ракша. - Кстати, подобные санкции они уже вводили - против иранской и ливийской нефти.

2. Отключение России от американской финансовой системы

Практически все расчеты в международной торговле идут в долларах, поэтому контролируются американскими банками. Получается, если компания из Китая купила что-то в России и отправила деньги продавцу, то они идут не напрямую из китайского банка в российский, а через Америку. В итоге американцы знают - кто, что, у кого и по какой цене купил.

- Если в Вашингтоне захотят, они могут отключить любой банк от американской финансовой системы, и многие международные расчеты станут невозможны. И практически ничего с этим нельзя будет поделать, - говорит Денис Ракша. – Приведу пример. Когда Вашингтон ввел санкции против иранской нефти, он заблокировал возможность долларовых расчетов с Ираном. Но Евросоюз не собирался отказываться от покупок нефти у Ирана. Европейцы объявили, что разработают механизм, который позволит вести международные расчеты в евро. Три года прошло, все еще разрабатывают.

Россия пытается уйти от доллара в международной торговле. В сделках с Китаем, Турцией, Казахстаном и некоторыми другими странами мы постепенно переходим на расчеты в национальных валютах. Но дело движется медленно.

- Это очень долгий процесс. Чтобы расчеты с теми же турками шли в национальных валютах, нужно, чтобы в Турции было много рублей, а в России - турецких лир. Пока до этого далеко, - объяснят Денис Ракша.

Причиной кризиса стало недипломатичное высказывание американского президента Байдена. Фото: REUTERS

3. Исключение из системы SWIFT

Этот пункт тоже касается расчетов. SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Она позволяет быстро и достаточно безопасно переводить деньги из одного банка в другой – как внутри страны, так и при международных платежах. К этой системе подключено 12 тысяч банков по всему миру. Российские финансовые организации – активные пользователи этой системы: по числу операций через SWIFT наши банки занимают второе место в мире после американских. Поэтому, если отключить Россию от SWIFT, наши компании не смогут ни переводить деньги иностранным партнерам, ни получать от них платежи. По сути, это полная финансовая изоляция.

Штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии и Вашингтон не имеет прямого влияния на эту организацию. Но мы хорошо знаем: если вопрос касается давления на Россию, американцы умеют делать Евросоюзу предложения, от которых невозможно отказаться. Даже если это противоречит интересам самих европейцев.

4. Товарные ограничения вместо технологических

Сейчас против России действуют «технологические» санкции США. Они запрещают всему миру продавать России некоторые технологии. Но есть способы обойти эти санкции - например, заполучить нужные технологии незаметно для американцев или просто разработать их у себя.

- А для чего нужны эти технологии? Для того, чтобы произвести товар и продать его на экспорт. И чтобы мы не смогли этого сделать, американцы могут ввести новые санкции, которые запретят покупать у России определенные товары, - говорит Денис Ракша.

В отношениях двух великих держав наметился серьезный кризис. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5. Санкции против госдолга

Вашингтон может запретить иностранцам инвестировать в российский госдолг, то есть покупать облигации федерального займа (ОФЗ), которые выпускает российский Минфин. В этом случае мы не сможем «взять в долг» у иностранцев.

Это ограничение выглядит наименее опасным. Во-первых, доля иностранных инвесторов в нашем госдолге составляет всего 25% - в основном ОФЗ продаются в России. Во-вторых, еще в 2019 году американским банкам запретили покупать новые российские гособлигации – они имеют право приобретать их только на вторичном рынке. Если и это запретят, мир не рухнет.

- Это неприятно, конечно, но решение будет в любом случае найдено, - сказал министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы 17 марта. - Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центробанком.

По словам министра, если не раздувать дефицит бюджета, Россия сможет обойтись силами внутренних инвесторов.

ЦЕЛЬ АМЕРИКАНСКИХ САНКЦИЙ

Выходит, наша экономика действительно пока еще сильно зависит от американцев. Поэтому не зря Россия активно занялась экономическим протекционизмом – старается уходить от доллара в международных расчетах, создала собственную платежную систему и т. д. Но вот вопрос: если мы продолжим сохранять дипломатичность в международных отношениях и не станем хлопать дверью при «разводе» с Америкой, убережет нас это от новых финансовых ударов со стороны США? Не факт, считает наш собеседник.

- Разрывать отношения с Америкой Россия не хочет скорее по политическим причинам, а не по экономическим. Нам нужно выглядеть достойно в глазах партнеров. А вот новые ограничения могут вообще не зависеть от того, как мы поведем себя в отношениях с Америкой. Они обещали вводить против нас новые санкции и будут это делать. И вряд ли мы сможем как-то на это повлиять, - считает Денис Ракша. - Истинная причина санкций – не в Крыме, не в Донбассе и не в ситуации с Навальным. Все это только предлоги. И все эти высказывания Байдена, и экономические санкции имеют одну глобальную цель - объяснить России, что не нужно мешать американцам на международной арене. А поскольку Россия не собирается менять свое поведение, санкции нам терпеть еще долго.