«Они учат меня петь, а я их снимать видео в соцсети»: тиктокер Илья Милохин попал в состав музыкальной группы

Илья Милохин в студии Радо "Комсомольская правда" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Илья Милохин, популярный тиктокер по-настоящему прославившийся после того, как на всю страну рассказал о своей жизни в интернате и простил родную мать после 17 лет разлуки, теперь настоящий музыкант. На днях 20-летний блогер прошел кастинг и попал в состав популярной музыкальной группы «Не говори маме». Проекту композитора и продюсера Виктора Дробыша всего год. Но за это время хиты бой-бенда покорили музыкальные чарты. Четверо участников группы, в том числе и новичок Илья Милохин, побывали в студии радио «Комсомольская правда».

Группа «Не говори маме». Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Илья ты из Тик-Тока сразу на сцену? Как ты попал в группу «Не говори маме»?

Отвечает: Илья Милохин

- Ну из Тик-Тока я не ушел. Одно другому, знаете, не мешает. В группу попал после кастинга. С ребятами я познакомился почти полгода назад, они приезжали в наш дом тиктокеров. Потом я записал свой первый сольный трек «Она», все это было на студии, где работала группа. Мы как-то сразу нашли общий язык. Я и с четвертым участником, место которого занял, тоже был знаком.

Илья Милохин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ты его подсидел, получается?

Отвечает: Илья Милохин

- На самом деле нет. Все было без интриг. Я просто познакомился с Виктором Дробышем, который продюсирует группу, он увидел, что у меня есть музыкальное будущее.

- Я, конечно, не музыкальный критик. Но есть такое ощущение, что до вокальных талантов остальных участников группы тебе еще далеко.

Отвечает: Илья Милохин

- Это правда. Но я учусь, стараюсь как губка впитывать. Занимаюсь вокалом с педагогами и подтягиваюсь до уровня ребят. Мне их тоже есть чему научить. Даю им мастер-классы по ведению социальных сетей. В Тик-Токе они скоро станут профи.

- Не могу не спросить про маму? Ты встретился с ней после стольких лет разлуки. А после этой встречи вы общаетесь?

- Да мы поддерживаем отношения. До идеальных они еще далеки. Но летом планирую поехать к ней в гости в Оренбург. Думаю, это поможет нам по-настоящему сблизиться.

- Группе «Не говори маме» 8 марта исполнился год. Получается, вы — дети пандемии. Как во время карантина получилось раскрутиться?

Отвечает: Даниил Данилевский

- Пандемия, конечно, нервы потрепала. Помню нашу первую съемку клипа, так тогда мы всю Москву объехали, чтобы просто найти студию. Все было закрыто. Но и отсутствие возможности давать концерты повлияло на наше развитие. Работали на удаленке: снимали ролики в социальные сети, делали прямые эфиры. Ролик к песне «Нет 18» записывали каждый у себя дома, а потом монтировали из четырех кусочков. Сейчас все уже позади. И об этом я с какой-то ностальгией вспоминаю. Удалось сделать даже больше, чем планировали.

Даниил Данилевский. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отвечает: Николай Задерей

- А все потому, что у нас сильный продюсер. В тот момент все от музыкальных проектов отказывались, группы закрывались. А мы вот выстрелили. За год выпустили 10 песен, а сколько записали, даже говорить не буду.

Николай Задерей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А на кого из звездных групп равняетесь, чья слава не дает покоя?

Отвечает: Влад Курасов

- На самом деле ни на кого. Когда-то гремела слава «Иванушек интернешнл» — круто, здорово. Но мы ни в коем случае не пытаемся быть на них похожими. У нас свой путь и тут без пародий.

Влад Курасов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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