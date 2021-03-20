«Суды продолжаются!»: внучка Людмилы Гурченко – о наследстве и романе с Прохором Шаляпиным

Елена Королева изменила имидж и готовится продолжить борьбу за наследство бабушки Людмилы Гурченко. Фото: Личный архив

В конце марта – день памяти актрисы Людмилы Гурченко. Прошло уже 10 лет, как не стало народной артистки СССР. Единственная дочь Людмилы Марковны Мария Королева умерла три с половиной года назад, но род Гурченко продолжается – у нее осталась внучка 37-летняя Елена Королева и правнучка 13-летняя Таисия. В жизни Елены Королевой сейчас происходят большие перемены, о которых внучка знаменитой артистки рассказала kp.ru.

- Лена, вы последний год размышляете о смене фамилии. Решились поменять фамилию отца Королева на бабушкину Гурченко?

- Я все еще в раздумьях, чтобы взять фамилию Люси (Елена называет бабушку по имени, так было принято в семье – прим. Авт.). Это серьезный шаг, поэтому решимости мало – нужно внутреннее решение. К тому же будет много проблем со сменой документов.

- Вы этой весной изменились – новая прическа, макияж. Вас в марте пару раз видели с 37-летним певцом Прохором Шаляпиным. Сначала на съемках передачи, потом на мероприятии вы фотографировались то за одним столом, то в обнимку. Уже пишут про роман с этим холостяком. Вы влюбились, поэтому сменили имидж?

- Отношения с Прохором не имеют никакого отношения к моему преображению. Просто захотелось перемен – нормальное женское желание. У нас с Прохором нет никакого романа! Мы с ним познакомились на съемках программы «Звезды сошлись» и поняли, что совпадаем во взглядах на многие вещи, нам интересно общаться. Поэтому вместе посетили одно светское мероприятие, на этом конкурсе естественно были в одной компании, сидели аз одним столом – отсюда.

Людмила Гурченко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Прохор может очаровать женщину – многие в него влюбляются, узнав поближе. Чем он вас заинтересовал?

- Исключительно дружескими отношениями. Не было никаких любовных свиданий – иногда мужчина и женщина могут просто дружить. Прохор очень клевый, симпатичный. Человек приятный в общение, произвел положительное впечатление, расположил к себе, его искренность внушает доверие.

- Был ли Прохор Шаляпин у вас в гостях?

- Нет! Очень ценю наши отношения именно как друзей – не более того. Благодарна за дружескую поддержку. 27 марта мы с Прохором собираемся на 60-летие Никиты Джигурды, поэтому опять напишут о «романе». Но это нормально друзьям вместе посещать юбилеи и другие мероприятия.

- Окончились ли ваши судебные споры за наследство Людмилы Марковны?

- Суды продолжаются. На сегодняшний день дата заседания не назначена.

Судебные тяжбы Елены Королевой растянулись из-за того, что не удалось договориться в досудебном порядке с отцом – он не хочет уступить единственной дочери наследство ее знаменитой бабушки. Дочь Людмилы Гурченко умерла скоропостижно от сердечного приступа и завещания не оставила, хотя всю жизнь посвятила дочери Елене и внучке Таисии. Завещания не было и наследство, которое Мария Королева получила от своей знаменитой матери, разделили между вдовцом и дочерью. То есть между нелюбимым зятем и единственной внучкой народной артистки имущество поделили в равных долях. Однако Елена Королева считает, что это не справедливо, ведь у ее отца Александра Королева в собственности есть еще три квартиры в престижных районах Москвы, о которых она узнала недавно – он скрывал. Лена одна воспитывает 13-летнюю дочь, старается дать ей хорошее образование, водит на секции, тренировки.

Елена Королева подружилась с Прохором Шаляпиным. Фото: Личный архив

Какое же имущество разделили между Еленой Королевой и ее отцом после смерти Марии Королевой? Это дача в Подмосковье (в Наро-Фоминском районе), дом и участок были приобретены на гонорары Людмилы Гурченко. Внучка артистки планирует устроить здесь в будущем музей – Лена сохранила интерьер, мебель, одежду Людмилы Марковны. Кроме того, у Королевых есть еще две квартиры: одна принадлежала родителям Людмилы Гурченко. Мама Людмилы Марковны жила до самой смерти с семьей Марии Королевой. Елена Королева после смерти матери пыталась договориться с отцом, предлагая забрать ему одну из этих двух квартир. Однако Александр Королев не согласился на такой раздел имущества. Сейчас Елена с несовершеннолетней дочерью живет в «трешке» площадью 48 метров квадратных в Вишняковском переулке – у ребенка рядом с домом школа. В этой же квартире проживает Александр Королев, и съезжать не намерен – в этом же подъезде у него есть «дама сердца».

А Королева мечтает сделать ремонт в квартире, обустроить нормально дом: «Человек пытается оговаривать меня, поскольку не хочет делить имущество. Я хочу жить со своим ребенком в нормальных условиях. А он вцепился в наследство, которое ему чисто по-человечески, по справедливости не принадлежит».

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