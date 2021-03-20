Пять вещей, которые вы покупаете, а могли бы получить бесплатно

Некоторые салоны бесплатно делают даже наращивание ногтей или ресниц, а то и макияж. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«За все надо платить» - гласит суровая поговорка. Но в любом правиле есть исключения. Даже в нашем меркантильном мире есть товары и услуги, которые можно получить абсолютно бесплатно. Причем не в день рождения или перед выборами, а в самый обычный день.

Услуги салонов красоты

Внимание: если вам нужно навести красоту к выпускному, свадьбе, свиданию, корпоративу или другому важному событию, пропускайте этот пункт. А если просто хочется сэкономить, запоминайте: практически в каждом крупном (и не очень) городе России можно выступить в качестве модели для начинающих сотрудников салонов красоты. Бесплатную стрижку, укладку, окрашивание, маникюр, педикюр и другие процедуры выполняют ученики под присмотром мастеров. Некоторые салоны бесплатно делают даже наращивание ногтей или ресниц, а то и макияж.

Как правило, расходные материалы (лак или косметику) нужно приносить свои. Ищите такие салоны в поисковиках по запросу «Бесплатная стрижка (маникюр, макияж) в Москве (Санкт-Петербурге, Нарышкино)».

Экскурсии

На бесплатные обзорные экскурсии можно попасть в нескольких городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Уфе, Рязани и Владивостоке. Экскурсии эти всегда пешеходные, обычно они длятся от часа до двух и проходят по самым интересным местам центра города. Несколько минут по ходу таких прогулок обычно уделяется рекламе других (теперь уже платных) экскурсий этого же агентства. И конечно, ни на одной, даже самой бесплатной из экскурсий гид не откажется от чаевых.

Есть бесплатные экскурсии и во многих популярных городах мира, от Праги и Барселоны до Сан-Франциско. Понятно, что во время пандемии проводить их не для кого. Но когда границы откроются, возможность посещать такие туры вернется. Проводятся они обычно на английском языке. Чтобы найти их, набирайте в Гугле «Free walking tour» (бесплатная пешеходная экскурсия) и название нужного города - Barcelona, Amsterdam и т. д.

Книги

На днях одно уважаемое издательство «обрадовало» меня рассылкой с ценами на свои книги. Сравнив их с прошлогодними, я почесал в затылке... И записался в библиотеку. Книгу мы все равно читаем раз в жизни, так зачем платить? При таких-то ценах. Тем более библиотеки в России, как я с удивлением узнал, все еще существуют и процветают. Библиотеки всех более-менее крупных городов регулярно пополняются самой разной литературой - от художественной до учебной. На сайтах многих библиотек есть электронные каталоги, где можно сразу выбрать и «отложить» книгу, а в удобное время прийти и забрать ее.

Ночь музеев проходит раз в год, обычно в мае или июне. В нынешнем году из-за пандемии дата пока не определена. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Билеты в музеи

Про ночь музеев знают, наверное, все. На всякий случай напомним: есть в году такая ночь, когда вход во многие музеи становится бесплатным. Ночь музеев проходит раз в год, обычно в мае или июне. В нынешнем году из-за пандемии дата пока не определена. А в 2020-м Ночь музеев проходила 16 мая в онлайн-формате: два миллиона россиян совершили виртуальную прогулку по музеям всего мира - от Третьяковки и Эрмитажа до Лувра.

А еще у многих музеев есть определенный день, когда вход туда бесплатный - либо для всех, либо для определенных категорий (студентов, школьников, пенсионеров и т. д.). Информацию ищите на сайтах музеев. Например, в музеи Ватикана в последнее воскресенье каждого месяца вход бесплатный для всех. По совпадению, именно в такой день автора этих строк однажды занесло в Рим. Да, пришлось постоять в очереди и потолкаться среди сотен любителей халявы в залах, чьи стены расписывал Рафаэль. Но любоваться Сикстинской капеллой, сэкономив 42 евро за два билета - бесценно.

Жилье в путешествиях

Жили мы как-то с супругой в шикарной пятикомнатной квартире в одном из лучших жилых комплексов Сингапура. Жили, правда, недолго - четыре дня. И с хозяевами. Зато бесплатно!

Этот вид халявы называется английским словом каучсерфинг (couch - «койка», surfing - «поиск в интернете»). На сегодняшний день два главных сайта для поиска бесплатного жилья - Trustroots.org и Bewelcome.org (русский язык поддерживается). Там предлагают ночлег радушные хозяева из 220 стран. Имеются десятки вариантов проживания в Москве, Петербурге, Сочи и других городах России.

Как правило, хозяева предоставляют гостям комнату или койко-место в квартире, где живут сами. Взамен ничего не просят, кроме приятного общения: поболтать о своих путешествиях, родном городе или стране - обязательный элемент программы. Правилом хорошего тона считается оставить хозяину небольшой сувенир или приготовить свое коронное блюдо.

ЗНАЙ!

Ищите подарки на сайтах объявлений и в соцсетях

Вы не представляете себе, сколько вещей люди отдают бесплатно на «Авито» и «Юле». Я вот тоже не представлял, пока не решил поменять входную дверь в новостройке. Прежнюю-то мне сняли, но тащить такую тяжесть до помойки и тем более платить за ее вывоз на свалку у меня никакого желания не было. Да и жалко выкидывать новую вещь. «Выстави на Авито бесплатно, - посоветовали мне друзья, - Приедут, заберут да еще и спасибо скажут». Так и случилось.

Посуда, бытовая техника, спортивные товары, игрушки, сумки, домашние животные, автозапчасти, мебель – все это и многое другое отдают бесплатно пользователи сайтов объявлений. Чаще всего, по моим наблюдениям, дарят одежду и обувь, особенно детскую. Условие подарка всегда одно – самовывоз.

Алгоритм поиска халявы на сайтах объявлений прост: выбираете нужную категорию (одежда, посуда и т. д.) и выставляете цену – до 0 рублей. И сайт выдает все возможные варианты. Вам остается только позвонить хозяевам и договориться о времени визита. И не затягивайте: бесплатный товар долго не залеживается.

Еще один неиссякаемый источник подарков – социальные сети. И во Вконтакте, и в Фейсбуке, и в Одноклассниках есть группы «Отдам даром», посвященные сами понимаете чему. Обычно эти группы делятся по территориальному признаку: в каждом городе – свое сообщество (а то и несколько).

Если в соцсетях или мессенджерах есть группы, посвященные вашему дому или жилому комплексу, обязательно туда вступите – в них тоже иногда предлагают забрать вещи бесплатно. Это самый удобный вариант, поскольку «пункт самовывоза» может оказаться прямо в вашем подъезде.

КСТАТИ

Напробуемся до отвала

Пробник - это обычной продукт, только в мелкой фасовке. А несколько пробников – это уже полноценный товар! Чаще всего мы встречаем пробники в косметических магазинах. Но это лишь маленький островок в бескрайней вселенной пробников. Не только косметические компании, но и многие (очень многие!) другие производители выпускают бесплатные товары для тестирования. Существуют пробники еды и напитков, детского питания, кормов для животных, стиральных порошков, освежителей воздуха и т. д. - в общем, практически всего, что не требует особых условий хранения. Маркетологи считают, что раздача бесплатных образцов повышает лояльность к бренду. А любители халявы и не спорят.

Чтобы получить кучу пробников, вовсе не обязательно бегать из одного магазина в другой. Есть специальные сайты, где производители сами предлагают образцы своей продукции - вам остается только заказать их домой и ждать посылку. Самые популярные из них - Proberry.ru и Probnick.ru.

Понятно, что число пробников в одни руки ограничено, иначе все жили бы только за их счет. Как правило, пробники на этих сайтах «продаются» за баллы, но получить их довольно легко. Например, за регистрацию на сайте сразу дают 20 баллов – на них можно разжиться четырьмя упаковками чая по 25 пакетиков каждая или 300 граммами печенья. Пробники отправляют по почте – иногда за деньги, иногда бесплатно.